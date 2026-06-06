Абитуриентката Деница Малчева беше коронясана за 58-ата Царица Роза (СНИМКИ)

С церемония под надслов "Красота и величие" на централния площад "Севтополис" в Казанлък беше коронясана 58-ата Царица Роза на Казанлък Деница Малчева. Спектакълът разказа в песен и танц историята на маслодайната роза и даде началото на кулминационните събития от 123-тия Празник на розата, предава БТА.
"С тази корона наричам - носи короната на Царица Роза с достойнство, с гордост. Бъди стопанката на тази Долина, разнасяй славата на Казанлък и на България по света. Бъди достойна, направи всеки свой поданик щастлив с много любов, вяра и надежда в утрешния ден. Благославям те, Царица Роза", каза кметът на града Галина Стоянова и честити на жителите празника и коронацията на новата им владетелка.
Деница Малчева обеща да носи короната с чест и отговорност. Нека долината ни цъфти, а сърцата ни бъдат изпълнени с любов, каквато само розата може да ни даде, каза тя. Новоизбраната Царица Роза и подгласничките ѝ - Йоана Мицева и Анжела Иванова, честитиха на съгражданите си 123-тия Празник на розата.
Сред официалните гости на празника бяха Старозагорският митрополит Киприан, председателят на Общинския съвет Николай Златанов, народните представители Илиана Жекова и Красимир Вълчев, заместник-кметове, общински съветници, представители на държавни и местни институции.
Церемонията завърши с 3D мапинг "Магията на розата", прожектиран върху фасадата на хотел „Казанлък" и с празнична заря, а вечерта продължи с шоу спектакъла „Танцуващите рози - мост между култури" с участието на Памбос Агапиу.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма да питам
09:17 06.06.2026
2 Те Всичките са Рози !
Сме !
В !
Ке
--
не !
--
Фа !
09:18 06.06.2026
3 Винаги
Коментиран от #5
09:31 06.06.2026
4 Хм.....
09:35 06.06.2026
5 Гост
До коментар #3 от "Винаги":В България се раждат уникално красиви жени, но Западът ги привлича аз парите си и ги прави слугини или метреси. А нас ни потупват по рамото, че сме достойни членове на алианса.
Коментиран от #8
09:37 06.06.2026
6 ИВАН
09:45 06.06.2026
7 Хубост българска
09:55 06.06.2026
8 Не е точно така
До коментар #5 от "Гост":Много българки отиват на Запад за да учат. Една част от тях остават там, защото им се предлагат по-изгодни условия за работа по специалностите им. Други завършват тук, но заминават в чужбина, защото вече са си осигурили работа с по-добра заплата и по-добри перспективи.
Отмина времето, когато можеше да бъдат само слугини или метреси, защото тук се учеше главно руски език и българите в чужбина, макар и да имат добри професии, трябваше години наред да работят нискоквалифицирана работа докато научат езика.
Днес от България отиват там за да практикуват древния занаят жени от един малцинствен етнос, които по традиция остават без образование.
10:01 06.06.2026
9 Констатация
Коментиран от #11, #12
10:08 06.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Абе
До коментар #9 от "Констатация":Дали е естествена блондинка се разбира малко по-късно.
10:20 06.06.2026
12 Перхидрол
До коментар #9 от "Констатация":Личи си от пръв поглед. Вече за розите и саксиите е друга работа.
10:21 06.06.2026