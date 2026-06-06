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Абитуриентката Деница Малчева беше коронясана за 58-ата Царица Роза (СНИМКИ)

Абитуриентката Деница Малчева беше коронясана за 58-ата Царица Роза (СНИМКИ)

6 Юни, 2026 09:12 1 170 12

  • царица роза-
  • деница малчева-
  • казанлък

Тя спечели титлата миналия месец, но коронацията ѝ се състоя снощи на впечатляваща церемония

Абитуриентката Деница Малчева беше коронясана за 58-ата Царица Роза (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

С церемония под надслов "Красота и величие" на централния площад "Севтополис" в Казанлък беше коронясана 58-ата Царица Роза на Казанлък Деница Малчева. Спектакълът разказа в песен и танц историята на маслодайната роза и даде началото на кулминационните събития от 123-тия Празник на розата, предава БТА.

"С тази корона наричам - носи короната на Царица Роза с достойнство, с гордост. Бъди стопанката на тази Долина, разнасяй славата на Казанлък и на България по света. Бъди достойна, направи всеки свой поданик щастлив с много любов, вяра и надежда в утрешния ден. Благославям те, Царица Роза", каза кметът на града Галина Стоянова и честити на жителите празника и коронацията на новата им владетелка.

Деница Малчева обеща да носи короната с чест и отговорност. Нека долината ни цъфти, а сърцата ни бъдат изпълнени с любов, каквато само розата може да ни даде, каза тя. Новоизбраната Царица Роза и подгласничките ѝ - Йоана Мицева и Анжела Иванова, честитиха на съгражданите си 123-тия Празник на розата.

Сред официалните гости на празника бяха Старозагорският митрополит Киприан, председателят на Общинския съвет Николай Златанов, народните представители Илиана Жекова и Красимир Вълчев, заместник-кметове, общински съветници, представители на държавни и местни институции.

Церемонията завърши с 3D мапинг "Магията на розата", прожектиран върху фасадата на хотел „Казанлък" и с празнична заря, а вечерта продължи с шоу спектакъла „Танцуващите рози - мост между култури" с участието на Памбос Агапиу.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма да питам

    9 6 Отговор
    дали розата ѝ отсвна са я обрали

    09:17 06.06.2026

  • 2 Те Всичките са Рози !

    5 4 Отговор
    Само Ние !

    Сме !

    В !

    Ке

    --

    не !

    --

    Фа !

    09:18 06.06.2026

  • 3 Винаги

    11 5 Отговор
    са се раждали красиви жени в този град!

    Коментиран от #5

    09:31 06.06.2026

  • 4 Хм.....

    6 7 Отговор
    На живо може и да е хубава, но от снимките ми прилича на лелка!

    09:35 06.06.2026

  • 5 Гост

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Винаги":

    В България се раждат уникално красиви жени, но Западът ги привлича аз парите си и ги прави слугини или метреси. А нас ни потупват по рамото, че сме достойни членове на алианса.

    Коментиран от #8

    09:37 06.06.2026

  • 6 ИВАН

    6 4 Отговор
    Куронясали я ... едно време имаше хубави българки, но сега всички някак си посредствени ми се виждат, и доста тъпички.

    09:45 06.06.2026

  • 7 Хубост българска

    10 2 Отговор
    Всички девойчета на снимката са хубави. Да са живи и здрави!

    09:55 06.06.2026

  • 8 Не е точно така

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Много българки отиват на Запад за да учат. Една част от тях остават там, защото им се предлагат по-изгодни условия за работа по специалностите им. Други завършват тук, но заминават в чужбина, защото вече са си осигурили работа с по-добра заплата и по-добри перспективи.
    Отмина времето, когато можеше да бъдат само слугини или метреси, защото тук се учеше главно руски език и българите в чужбина, макар и да имат добри професии, трябваше години наред да работят нискоквалифицирана работа докато научат езика.
    Днес от България отиват там за да практикуват древния занаят жени от един малцинствен етнос, които по традиция остават без образование.

    10:01 06.06.2026

  • 9 Констатация

    6 1 Отговор
    Направи ли ви впечатление, че от всички момичета само една е русичка, но не може да се разбере дали е естествена блондинка или е изрусена. Все още тук там из България могат да бъдат видяни истински русокоски, някои от които са красавици. Но са много малко на брой и се срещат рядко. Както по цял свят, така и тук, най-чернокосите и тъмнокожите се размножават най-интензивно.

    Коментиран от #11, #12

    10:08 06.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    Дали е естествена блондинка се разбира малко по-късно.

    10:20 06.06.2026

  • 12 Перхидрол

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    Личи си от пръв поглед. Вече за розите и саксиите е друга работа.

    10:21 06.06.2026