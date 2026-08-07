Мексиканската полиция арестува бивш губернатор във връзка с мистериозното изчезване на 43 студенти

Бивш губернатор на мексиканския щат Гереро бе арестуван във връзка с мистериозния случай с изчезването на 43 студенти през 2014 г., предаде ДПА, като се позова на изявление на главната прокуратура, съобщи БТА.

"Анализ, основан на нови доказателства и в съответствие с надлежната процедура, потвърди възможното участие на Анхел А., бивш губернатор на Гереро, в унищожаването на доказателства, които биха могли да разкрият местонахождението на студентите", заяви пред журналисти главният прокурор Ернестина Годой.

През септември 2014 г. 43 младежи, които са следвали в колеж за подготовка на учители в Айотсинапа, изчезват в района на град Игуала. Те са пътували с автобуси към столицата, за да участват в протест срещу дискриминационни практики при назначаването на педагози.

Делото по тежкия криминален случай е белязано от грешки и вмешателство, отбелязва Ройтерс.

В хода на международно разследване бе установено, че младежите са били преследвани от корумпирани полицейски служители. Смята се, че полицаите са спрели автобусите и по някаква причина са предали студентите на членове на престъпната групировка "Герерос Унидос". До момента са открити и идентифицирани части от кости на едва трима от изчезналите младежи.

През 2022 г. комисия класифицира деянието като държавно престъпление поради предполагаемото участие на властите и силите за сигурност.