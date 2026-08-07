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Олимпиакос иска звездата на Левски

Олимпиакос иска звездата на Левски

7 Август, 2026 08:01 1 661 1

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  • олимпиакос-
  • футбол

Гръцкият гранд дори е отправил първа оферта за правата на 24-годишния футболист

Олимпиакос иска звездата на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпиакос иска да привлече звездата на Левски Акрам Бурас, съобщава журналистът Набил Джелит. Гръцкият гранд дори е отправил първа оферта за правата на 24-годишния футболист, която обаче е била отхвърлена от "сините". На "Герена" държат да запазят алжиреца, който в момента е контузен.

От Олимпиакос обаче няма да се откажат от Бурас и ще направят нов опит да го привлекат до края на трансферния прозорец или през зимата.

Акрам Бурас се превърна в най-добрия и важен футболист в състава на Хулио Веласкес след трансфера си от МС Алжер през миналото лято.

Към африканеца има все по-сериозен интерес и за Левски ще е трудно да го задържи. Интерес към полузащитника има още от АЕК Атина и Базел.

През това лято близо до трансфер в Олимпиакос беше халфът на Лудогорец Петър Станич. Сделката обаче към момента не се осъществява.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъ

    1 3 Отговор
    Подуяне имали звезда!!!😂😂😂😂😂

    08:41 07.08.2026

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