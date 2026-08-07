Олимпиакос иска звездата на Левски

Олимпиакос иска да привлече звездата на Левски Акрам Бурас, съобщава журналистът Набил Джелит. Гръцкият гранд дори е отправил първа оферта за правата на 24-годишния футболист, която обаче е била отхвърлена от "сините". На "Герена" държат да запазят алжиреца, който в момента е контузен.
От Олимпиакос обаче няма да се откажат от Бурас и ще направят нов опит да го привлекат до края на трансферния прозорец или през зимата.
L'Olympiakos a formulé une première offre pour Akram Bouras. Rejetée par le Levski Sofia qui souhaite conserver son milieu relayeur algérien de 24 ans... D'autres clubs sont intéressés pour ce joueur en progrès depuis son départ d'Algérie. Rien à exclure d'ici le 31. #Mercato pic.twitter.com/bgtrDoYWKL— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 6, 2026
Акрам Бурас се превърна в най-добрия и важен футболист в състава на Хулио Веласкес след трансфера си от МС Алжер през миналото лято.
Към африканеца има все по-сериозен интерес и за Левски ще е трудно да го задържи. Интерес към полузащитника има още от АЕК Атина и Базел.
През това лято близо до трансфер в Олимпиакос беше халфът на Лудогорец Петър Станич. Сделката обаче към момента не се осъществява.
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