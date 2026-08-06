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Мицкоски каза, че „източната съседка“ България се е ангажирала с изграждането на третия участък от Коридор 8

Мицкоски каза, че „източната съседка“ България се е ангажирала с изграждането на третия участък от Коридор 8

6 Август, 2026 17:49 9 570 23

  • северна македония-
  • християн мицкоски-
  • коридор 8-
  • българия-
  • тунел

Напредъкът бе постигнат, подписаха се споразумения, има ангажираност и от двете страни, заяви премиерът на Северна Македония

Мицкоски каза, че „източната съседка“ България се е ангажирала с изграждането на третия участък от Коридор 8 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И България, и Северна Македония са ангажирани с проекта за изграждане на третия участък от Коридор 8, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди подписването днес на споразумения за финансиране на железопътния участък "Крива Паланка - Деве Баир", предаде МИА, съобщи БТА.

"Изминалите две години на упорита работа изкристализираха, оптимизираха и изясниха този проект, който по-рано предполагаше и изграждането на половин тунел, но без да имаме ясна представа дали от страна на източната ни съседка (България) ще има модернизация на участъка, който свърза границата с България, включително и другата половина на тунела", каза Мицкоски. "Трябваше да се постигне напредък в разговорите с източната ни съседка. Напредъкът бе постигнат, подписаха се споразумения, има ангажираност и от двете страни и за тунела, който е практически третият участък от проекта".

Очаква се днес Мицкоски и вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски и министърът на финансите Гордана Димитриевска-Кочоска да присъстват на подписване на споразумение по Инвестиционната рамка за Западните Балкани на Европейския съюз, както и споразумения с Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на железопътния участък "Крива Паланка - Деве Баир", който е част от Коридор 8.

Инвестиционната рамка за Западните Балкани на ЕС осигурява на Северна Македония грант от 149 милиона евро за изграждането на третия участък от железопътната връзка Коридор 8.

"Ако третият участък приключва с началото на тунела, от свършването на тунела до свързването с БДЖ в София имаме обещание от нашата източна съседка за ясна модернизация на този участък от Коридор 8 и съвместния ни проект. Това е тунелът, който очакваме да бъде изцяло финансиран с грант от Европейската комисия", посочи Мицкоски.

По думите му подкрепата на европейските институции е доказателство, че "когато се работи усилено и съвместно, нещо, което изглежда трудно или невъзможно, става реалност".

Министърът на транспорта на Северна Македония Александър Николоски посочи, че споразуменията, които предстои да се подпишат днес, представляват възможност за страната "да се възползва от уникалната си позиция на кръстопът на двата коридора - 8 и 10, и по този начин да се докаже като сърцето на Балканите".

"Това е изключително значим ден, защото след двугодишна работа достигаме до реален и изпълним процес, който може да бъде реализиран. Успяхме да постигнем споразумение с България за изграждане на трансграничен железопътен тунел, който трябва да свърже двете държави. Очакваме до края на този месец да се състои и втората междуправителствена среща в Скопие, а посланието е ясно - двете държави изпращат съвместно писмо до ЕС, ЕИБ и ЕБВР за осигуряване на грант за изграждането на тунел и грантът, сигурен съм, ще бъде далеч по-голям от грантове, за които досега се говореше", отбеляза още Николоски.

Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия до пристанищата Варна и Бургас в България. Централната част от него минава през Северна Македония - Кичево, Скопие, Куманово, Беляковце и Крива Паланка. Липсват обаче връзки в западния край (от Кичево до границата с Албания) и в източния край до границата с България, част от който (от Куманово до Беляковце) беше пуснат в експлоатация през януари миналата година.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕКСПИР

    54 3 Отговор
    Древните "Македонци" нямат влакове за какъв коридор пишете ????

    17:53 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай Иван

    59 1 Отговор
    Тия северно македонци са пълни смешки и този мицковски е палячо на колелца!

    Коментиран от #12

    17:57 06.08.2026

  • 4 Герги

    44 1 Отговор
    Този няма ли някой ден да спре да ръси глупости,до вчера по важен беше коридора през Белград и сега започна да плюе че България бави проекта...Типичен българин.

    Коментиран от #23

    17:58 06.08.2026

  • 5 Това е мега яко брее

    28 1 Отговор
    железопътен участък "Крива Паланка - Деве Баир"....

    Коментиран от #15

    17:58 06.08.2026

  • 6 гост

    43 2 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Това е България,това са българи..не става стена,иска се време,когато дойде времето Сърбия да влиза в ЕС,а тогава трябва да отвори архивите на УДБА...същото ще важи и за РСМ,и всичко ще си дойде на мястото,тогава макетата ще видят как се прави македонски език през 1945 год. и как двама братя българи една сутрин осъмват единият българин а другия македонец...всичко по реда си.

    Коментиран от #20

    18:02 06.08.2026

  • 7 Само като си го предствя

    28 3 Отговор
    тва от пристанището Бари в Италия до Бургас и не мога да спра да се смея

    18:02 06.08.2026

  • 8 Петър

    16 3 Отговор
    Трасето след Кюстендил трябва да се ремонтира. Част от релсовият път е за подмяна. На места има много храсти и треви,които да се почистят.
    А за тунелът след Гюешево просто не ми се говори...Трябва мнооого работа!

    18:03 06.08.2026

  • 9 Няма баце

    14 3 Отговор
    Мозък у ЕК няма !

    18:05 06.08.2026

  • 10 Сатана Z

    25 5 Отговор
    Три реда телена ограда с минни полета между тях.Да си седят в резервата СМ

    18:07 06.08.2026

  • 11 Къв Коридор 8 бре

    16 2 Отговор
    Тва е пътят на коприната. Китай -Грузия, Бургас - Бари в Италия ту-туууу......

    18:13 06.08.2026

  • 12 Шопо

    31 5 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Иван":

    Македония не е държава а територия, българска територия.

    18:21 06.08.2026

  • 13 Ристу

    31 1 Отговор
    Мицко Брате! Не се вика Източната ни съседка а Майка България!

    19:51 06.08.2026

  • 14 Тъп Глупънсбъркър

    14 1 Отговор
    Как така половин тунел бре? Вие акъл имате ли? За чий х.... ти е половин тунел? Като стигнеш до средата и нататък няма какво ще правиш?

    19:58 06.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Българин

    14 0 Отговор
    Мицко, източната ти съседка от хилядолетия се нарича БЪЛГАРИЯ. Запомни го най-накрая, ако имаш нещо в главата, за да можеш да помниш.

    06:21 07.08.2026

  • 17 Маке

    10 0 Отговор
    Мицко, сопри се бре! Що нерви изхаби да се пениш, ке земеш да пукнеш накрая.

    07:26 07.08.2026

  • 18 Честен евроатлантик

    4 0 Отговор
    Мицко и ние така казваме че югозападната съседка е готова да строи пътя

    07:36 07.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пламен

    4 0 Отговор
    Това са пари на вятъра.
    Трябват ни тунели на Шипка и Петрохан.
    Трябва ни магистрала Русе Пловдив, магистрала Черно море, трябва ни трети мост на Дунав. Трябва ни нормален път до Видин и Дунав мост две...За чий х.. са ни македонски и албански цървули

    10:16 07.08.2026

  • 22 фер

    1 0 Отговор
    Тия криминални типове с криминалната си държава нямат място в общността на независими обединения като Европейския съюз, да плащат както България е плащала със закриването на 4ри блока от атомната централа и да спазват европейски стандарти първо.

    12:57 07.08.2026

  • 23 Ами натиснаха го...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Герги":

    И сега коридор N8 е по-важен от този подкрепян преди през Сърбия.Салама Санчо, Салама!

    16:20 07.08.2026

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