Мицкоски каза, че „източната съседка“ България се е ангажирала с изграждането на третия участък от Коридор 8

И България, и Северна Македония са ангажирани с проекта за изграждане на третия участък от Коридор 8, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди подписването днес на споразумения за финансиране на железопътния участък "Крива Паланка - Деве Баир", предаде МИА, съобщи БТА.

"Изминалите две години на упорита работа изкристализираха, оптимизираха и изясниха този проект, който по-рано предполагаше и изграждането на половин тунел, но без да имаме ясна представа дали от страна на източната ни съседка (България) ще има модернизация на участъка, който свърза границата с България, включително и другата половина на тунела", каза Мицкоски. "Трябваше да се постигне напредък в разговорите с източната ни съседка. Напредъкът бе постигнат, подписаха се споразумения, има ангажираност и от двете страни и за тунела, който е практически третият участък от проекта".

Очаква се днес Мицкоски и вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски и министърът на финансите Гордана Димитриевска-Кочоска да присъстват на подписване на споразумение по Инвестиционната рамка за Западните Балкани на Европейския съюз, както и споразумения с Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на железопътния участък "Крива Паланка - Деве Баир", който е част от Коридор 8.

Инвестиционната рамка за Западните Балкани на ЕС осигурява на Северна Македония грант от 149 милиона евро за изграждането на третия участък от железопътната връзка Коридор 8.

"Ако третият участък приключва с началото на тунела, от свършването на тунела до свързването с БДЖ в София имаме обещание от нашата източна съседка за ясна модернизация на този участък от Коридор 8 и съвместния ни проект. Това е тунелът, който очакваме да бъде изцяло финансиран с грант от Европейската комисия", посочи Мицкоски.

По думите му подкрепата на европейските институции е доказателство, че "когато се работи усилено и съвместно, нещо, което изглежда трудно или невъзможно, става реалност".

Министърът на транспорта на Северна Македония Александър Николоски посочи, че споразуменията, които предстои да се подпишат днес, представляват възможност за страната "да се възползва от уникалната си позиция на кръстопът на двата коридора - 8 и 10, и по този начин да се докаже като сърцето на Балканите".

"Това е изключително значим ден, защото след двугодишна работа достигаме до реален и изпълним процес, който може да бъде реализиран. Успяхме да постигнем споразумение с България за изграждане на трансграничен железопътен тунел, който трябва да свърже двете държави. Очакваме до края на този месец да се състои и втората междуправителствена среща в Скопие, а посланието е ясно - двете държави изпращат съвместно писмо до ЕС, ЕИБ и ЕБВР за осигуряване на грант за изграждането на тунел и грантът, сигурен съм, ще бъде далеч по-голям от грантове, за които досега се говореше", отбеляза още Николоски.

Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия до пристанищата Варна и Бургас в България. Централната част от него минава през Северна Македония - Кичево, Скопие, Куманово, Беляковце и Крива Паланка. Липсват обаче връзки в западния край (от Кичево до границата с Албания) и в източния край до границата с България, част от който (от Куманово до Беляковце) беше пуснат в експлоатация през януари миналата година.