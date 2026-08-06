Мицкоски каза, че „източната съседка“ България се е ангажирала с изграждането на третия участък от Коридор 8

И България, и Северна Македония са ангажирани с проекта за изграждане на третия участък от Коридор 8, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди подписването днес на споразумения за финансиране на железопътния участък "Крива Паланка - Деве Баир", предаде МИА, съобщи БТА.
"Изминалите две години на упорита работа изкристализираха, оптимизираха и изясниха този проект, който по-рано предполагаше и изграждането на половин тунел, но без да имаме ясна представа дали от страна на източната ни съседка (България) ще има модернизация на участъка, който свърза границата с България, включително и другата половина на тунела", каза Мицкоски. "Трябваше да се постигне напредък в разговорите с източната ни съседка. Напредъкът бе постигнат, подписаха се споразумения, има ангажираност и от двете страни и за тунела, който е практически третият участък от проекта".
Очаква се днес Мицкоски и вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски и министърът на финансите Гордана Димитриевска-Кочоска да присъстват на подписване на споразумение по Инвестиционната рамка за Западните Балкани на Европейския съюз, както и споразумения с Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на железопътния участък "Крива Паланка - Деве Баир", който е част от Коридор 8.
Инвестиционната рамка за Западните Балкани на ЕС осигурява на Северна Македония грант от 149 милиона евро за изграждането на третия участък от железопътната връзка Коридор 8.
"Ако третият участък приключва с началото на тунела, от свършването на тунела до свързването с БДЖ в София имаме обещание от нашата източна съседка за ясна модернизация на този участък от Коридор 8 и съвместния ни проект. Това е тунелът, който очакваме да бъде изцяло финансиран с грант от Европейската комисия", посочи Мицкоски.
По думите му подкрепата на европейските институции е доказателство, че "когато се работи усилено и съвместно, нещо, което изглежда трудно или невъзможно, става реалност".
Министърът на транспорта на Северна Македония Александър Николоски посочи, че споразуменията, които предстои да се подпишат днес, представляват възможност за страната "да се възползва от уникалната си позиция на кръстопът на двата коридора - 8 и 10, и по този начин да се докаже като сърцето на Балканите".
"Това е изключително значим ден, защото след двугодишна работа достигаме до реален и изпълним процес, който може да бъде реализиран. Успяхме да постигнем споразумение с България за изграждане на трансграничен железопътен тунел, който трябва да свърже двете държави. Очакваме до края на този месец да се състои и втората междуправителствена среща в Скопие, а посланието е ясно - двете държави изпращат съвместно писмо до ЕС, ЕИБ и ЕБВР за осигуряване на грант за изграждането на тунел и грантът, сигурен съм, ще бъде далеч по-голям от грантове, за които досега се говореше", отбеляза още Николоски.
Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия до пристанищата Варна и Бургас в България. Централната част от него минава през Северна Македония - Кичево, Скопие, Куманово, Беляковце и Крива Паланка. Липсват обаче връзки в западния край (от Кичево до границата с Албания) и в източния край до границата с България, част от който (от Куманово до Беляковце) беше пуснат в експлоатация през януари миналата година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШЕКСПИР
17:53 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бай Иван
Коментиран от #12
17:57 06.08.2026
4 Герги
Коментиран от #23
17:58 06.08.2026
5 Това е мега яко брее
Коментиран от #15
17:58 06.08.2026
6 гост
До коментар #2 от "хехе":Това е България,това са българи..не става стена,иска се време,когато дойде времето Сърбия да влиза в ЕС,а тогава трябва да отвори архивите на УДБА...същото ще важи и за РСМ,и всичко ще си дойде на мястото,тогава макетата ще видят как се прави македонски език през 1945 год. и как двама братя българи една сутрин осъмват единият българин а другия македонец...всичко по реда си.
Коментиран от #20
18:02 06.08.2026
7 Само като си го предствя
18:02 06.08.2026
8 Петър
А за тунелът след Гюешево просто не ми се говори...Трябва мнооого работа!
18:03 06.08.2026
9 Няма баце
18:05 06.08.2026
10 Сатана Z
18:07 06.08.2026
11 Къв Коридор 8 бре
18:13 06.08.2026
12 Шопо
До коментар #3 от "Бай Иван":Македония не е държава а територия, българска територия.
18:21 06.08.2026
13 Ристу
19:51 06.08.2026
14 Тъп Глупънсбъркър
19:58 06.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Българин
06:21 07.08.2026
17 Маке
07:26 07.08.2026
18 Честен евроатлантик
07:36 07.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пламен
Трябват ни тунели на Шипка и Петрохан.
Трябва ни магистрала Русе Пловдив, магистрала Черно море, трябва ни трети мост на Дунав. Трябва ни нормален път до Видин и Дунав мост две...За чий х.. са ни македонски и албански цървули
10:16 07.08.2026
22 фер
12:57 07.08.2026
23 Ами натиснаха го...
До коментар #4 от "Герги":И сега коридор N8 е по-важен от този подкрепян преди през Сърбия.Салама Санчо, Салама!
16:20 07.08.2026