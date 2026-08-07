59-годишната Хали Бери прикова погледите със секси СНИМКИ

Актрисата ще навърши 60 г. на 14-и август. Остават броени дни до нейния юбилей, но никой не може да ѝ даде тези години, пише teenproblem.net. Звездата остава в перфектна форма.
Тя публикува в профила си в Instagram снимки от лятото си.
На няколко кадъра тя е на плаж, позира по изрязан черен бански от 2 части и прозрачно черно наметало, като носи слънчеви очила и държи чанта. Чудесно се забелязва стройната ѝ фигура.
Друга поредица кадри пък започва със снимка от басейн. Там Хали лежи, по долнище на бански е и прикрива гърдите си с голяма шапка.
В серията виждаме и снимка от ваната.
Красавицата е постнала кадър и на любимия си Ван Хънт, който се излежава в леглото.
Актрисата има връзка с музиканта Ван от 2020 г. По-рано през тази година стана ясно, че двамата вече са сгодени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смях
Коментиран от #13
07:50 07.08.2026
2 Слава Богу
07:56 07.08.2026
3 Дедо Гоне
08:10 07.08.2026
4 Айляк
Огън беше тая жена, особено в "Балът на чудовището" 2001г. , заедно с Били Боб Торнтън.
И пак си важи, въпреки че вече е на годинки.
Иначе у сайтО са доказани пиромани - разгорещи, разпали, подпали, запали, подпуши и т.н...
Коментиран от #6
08:21 07.08.2026
5 вижда се ясно
08:22 07.08.2026
6 Тпрууу
До коментар #4 от "Айляк":Дорчо! Това е било преди четвърт век!
08:25 07.08.2026
7 Чичо Мишо
08:41 07.08.2026
8 Мдаааа
09:09 07.08.2026
9 някоя
09:24 07.08.2026
10 Е, щом й се вижда
09:40 07.08.2026
11 Ко каза
09:43 07.08.2026
12 Гьонсурат
09:58 07.08.2026
13 Дзак
До коментар #1 от "смях":Това с какво ви тревожи?
11:07 07.08.2026