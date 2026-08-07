Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
59-годишната Хали Бери прикова погледите със секси СНИМКИ

59-годишната Хали Бери прикова погледите със секси СНИМКИ

7 Август, 2026 07:23 2 996 13

  • хали бери-
  • секси

Хали Бери отново разгорещи страстите в социалните мрежи

59-годишната Хали Бери прикова погледите със секси СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата ще навърши 60 г. на 14-и август. Остават броени дни до нейния юбилей, но никой не може да ѝ даде тези години, пише teenproblem.net. Звездата остава в перфектна форма.

Тя публикува в профила си в Instagram снимки от лятото си.

На няколко кадъра тя е на плаж, позира по изрязан черен бански от 2 части и прозрачно черно наметало, като носи слънчеви очила и държи чанта. Чудесно се забелязва стройната ѝ фигура.


Друга поредица кадри пък започва със снимка от басейн. Там Хали лежи, по долнище на бански е и прикрива гърдите си с голяма шапка.


В серията виждаме и снимка от ваната.

Красавицата е постнала кадър и на любимия си Ван Хънт, който се излежава в леглото.

Актрисата има връзка с музиканта Ван от 2020 г. По-рано през тази година стана ясно, че двамата вече са сгодени.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смях

    12 1 Отговор
    Госпожа Бери не си дава зор. За 6 години е сколасала да направи само годеж. Сигурно в следващите 15 години ще сколасва да направи сватбата. През това време тя ще продължава да пали мрежата със секси снимки. Сега мрежата пуши от нейните снимки. Как ли ще пуши след 10 години.

    Коментиран от #13

    07:50 07.08.2026

  • 2 Слава Богу

    13 1 Отговор
    Че не е нажежила,взривила и подпалила Мрежата и други неща,че аман от тези ...ПОЖАРИ...

    07:56 07.08.2026

  • 3 Дедо Гоне

    8 0 Отговор
    Я мислим да сменявам бабичката, ма никогаш нема да я сменим с друга бабичка, оти ми е висока пенсията!

    08:10 07.08.2026

  • 4 Айляк

    7 1 Отговор
    Халито Бери е една от малкото мургавели, които харесвам.
    Огън беше тая жена, особено в "Балът на чудовището" 2001г. , заедно с Били Боб Торнтън.
    И пак си важи, въпреки че вече е на годинки.
    Иначе у сайтО са доказани пиромани - разгорещи, разпали, подпали, запали, подпуши и т.н...

    Коментиран от #6

    08:21 07.08.2026

  • 5 вижда се ясно

    8 0 Отговор
    определено има по-хубаво тяло от венелина

    08:22 07.08.2026

  • 6 Тпрууу

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Айляк":

    Дорчо! Това е било преди четвърт век!

    08:25 07.08.2026

  • 7 Чичо Мишо

    5 0 Отговор
    Хубав човек.

    08:41 07.08.2026

  • 8 Мдаааа

    6 1 Отговор
    Венке, знам че си падаш по мацки, ама тая не е обратна. Готина баба. Не бих се замислил!!!

    09:09 07.08.2026

  • 9 някоя

    6 0 Отговор
    Уникално красиво бабче. Дай боже всяка да изглежда така на нейните години.

    09:24 07.08.2026

  • 10 Е, щом й се вижда

    4 0 Отговор
    Задника няма как да не разгорещи де кого види!

    09:40 07.08.2026

  • 11 Ко каза

    4 0 Отговор
    Малеее това е сухо на барут дето викат в северозападна.

    09:43 07.08.2026

  • 12 Гьонсурат

    6 0 Отговор
    Бих й го бутнъл.От човещина поне.

    09:58 07.08.2026

  • 13 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "смях":

    Това с какво ви тревожи?

    11:07 07.08.2026