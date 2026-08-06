Хитовата поредица "Блейд Рънър" продължава със сериал "Блейд Рънър 2099" (ВИДЕО)

Prime Video представи първия трейлър на „Блейд Рънър 2099“, който продължава историята на известната научнофантастична поредица девет години след премиерата на филма „Блейд Рънър 2049“.

Главните роли в лимитирания сериал са поверени на носителката на „Оскар“ Мишел Йео и актрисата от „Еуфория“ Хънтър Шейфър. Действието се развива 50 години след събитията във филма на режисьора Дени Вилньов от 2017 г.

Мишел Йео играе Олвен, репликант, който е изправен пред края на живота си. Хънтър Шафър влиза в образа на Кора, бегълка, принудена да приеме самоличността на блейд рънър. Двете героини се обединяват, за да открият беглец, който пази тайна, способна да разруши крехкия ред в преобразения Лос Анджелис.

Първият трейлър загатва за нов конфликт между хора и репликанти. В края на кадрите Олвен заявява, че старият свят непрекъснато се опитва да се завърне, но времето вече принадлежи на репликантите.

В актьорския състав участват още Димитри Аболд, Луис Грибен, Шийла Атим, Матю Нийдъм, Том Бърк, Джони Харис, Ейми Ленъкс и Даниел Ригби.

Сценаристката Силка Луиза, позната с работата си по „Shining Girls“, е шоурънър и изпълнителен продуцент. Режисьорът на оригиналния „Блейд Рънър“ Ридли Скот също участва като изпълнителен продуцент чрез компанията Scott Free Productions. Първите два епизода са режисирани от Джонатан ван Тюлекен, работил по сериалите „Шогун“ и „Dope Thief“.

Основната част от снимките на „Блейд Рънър 2099“ е реализирана в Чехия, включително в пражките студиа „Барандов“, а допълнителни сцени са заснети в Барселона.

Лимитираният сериал включва осем епизода. Всички серии ще бъдат достъпни в Prime Video на 25 ноември 2026 г.