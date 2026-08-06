Янка Рупкина и „Мистерията на българските гласове“ звучат в новия сингъл на Ели Годлинг

Още преди да се появи гласът на Ели Годлинг, в новия ѝ сингъл прозвучава нещо, което българската публика ще разпознае мигновено. Ravers започва с фрагмент от „Калиманку, Денку“ – една от емблематичните български народни песни, останала в музикалната история с неповторимото изпълнение на великата Янка Рупкина и хора, познат по света като „Мистерията на българските гласове“.

Появата на този запис носи и особено силен емоционален заряд – Ravers излиза само няколко месеца след кончината на Янка Рупкина. Гласът ѝ не е използван просто като екзотичен детайл преди началото на съвременна поп продукция. Той е първото емоционално събитие в песента – зов, който идва сякаш отдалече, носи паметта на друго време и отваря пространството, в което постепенно навлизат електронният пулс и ефирният вокал на Ели Годлинг.

Така Ravers започва не в клуба, а някъде много по-дълбоко – в онова почти необяснимо напрежение на българското многогласно пеене, което може да звучи едновременно древно и напълно съвременно. В прочутата обработка на Красимир Кюркчийски „Калиманку, Денку“ превръща историята за невъзможна любов в монументално вокално произведение. Записът с Янка Рупкина е включен в първия албум Le Mystère des Voix Bulgares, подбран и продуциран от швейцарския етномузиколог Marcel Cellier. Именно той посочва песента сред любимите си заглавия в поредицата, помогнала българското многогласно пеене да достигне до световна публика.

През десетилетията гласът на Янка Рупкина прекрачва границите между фолклора и съвременната музика. Като част от Трио „Българка“ тя участва в албумите The Sensual World и The Red Shoes на Kate Bush, а сред големите музиканти, впечатлени от нейното изкуство и от българските гласове, е и George Harrison. „Калиманку, Денку“ се превръща в нейна емблема – песен, която продължава да намира нов живот далеч отвъд мястото и времето, в които е създадена.

В Ravers тази история получава ново продължение. След по-интроспективния 4 Seasons, Ели Годлинг отново се обръща към електронния звук, който винаги е заемал важно място в музиката ѝ. Този път обаче пътят към дансинга започва от България.