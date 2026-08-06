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Янка Рупкина и „Мистерията на българските гласове“ звучат в новия сингъл на Ели Годлинг

Янка Рупкина и „Мистерията на българските гласове“ звучат в новия сингъл на Ели Годлинг

6 Август, 2026 18:16 6 076 8

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  • янка рупкина-
  • мистерия на българските гласове

Ravers започва с фрагмент от „Калиманку, Денку“

Янка Рупкина и „Мистерията на българските гласове“ звучат в новия сингъл на Ели Годлинг - 1
Снимка: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Още преди да се появи гласът на Ели Годлинг, в новия ѝ сингъл прозвучава нещо, което българската публика ще разпознае мигновено. Ravers започва с фрагмент от „Калиманку, Денку“ – една от емблематичните български народни песни, останала в музикалната история с неповторимото изпълнение на великата Янка Рупкина и хора, познат по света като „Мистерията на българските гласове“.

Появата на този запис носи и особено силен емоционален заряд – Ravers излиза само няколко месеца след кончината на Янка Рупкина. Гласът ѝ не е използван просто като екзотичен детайл преди началото на съвременна поп продукция. Той е първото емоционално събитие в песента – зов, който идва сякаш отдалече, носи паметта на друго време и отваря пространството, в което постепенно навлизат електронният пулс и ефирният вокал на Ели Годлинг.

Така Ravers започва не в клуба, а някъде много по-дълбоко – в онова почти необяснимо напрежение на българското многогласно пеене, което може да звучи едновременно древно и напълно съвременно. В прочутата обработка на Красимир Кюркчийски „Калиманку, Денку“ превръща историята за невъзможна любов в монументално вокално произведение. Записът с Янка Рупкина е включен в първия албум Le Mystère des Voix Bulgares, подбран и продуциран от швейцарския етномузиколог Marcel Cellier. Именно той посочва песента сред любимите си заглавия в поредицата, помогнала българското многогласно пеене да достигне до световна публика.

През десетилетията гласът на Янка Рупкина прекрачва границите между фолклора и съвременната музика. Като част от Трио „Българка“ тя участва в албумите The Sensual World и The Red Shoes на Kate Bush, а сред големите музиканти, впечатлени от нейното изкуство и от българските гласове, е и George Harrison. „Калиманку, Денку“ се превръща в нейна емблема – песен, която продължава да намира нов живот далеч отвъд мястото и времето, в които е създадена.

В Ravers тази история получава ново продължение. След по-интроспективния 4 Seasons, Ели Годлинг отново се обръща към електронния звук, който винаги е заемал важно място в музиката ѝ. Този път обаче пътят към дансинга започва от България.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смърфиета

    12 1 Отговор
    Тръвизтидът от Израел да си прибере Янка Рупкина, Теодоси Спасов и Мистерията на българските гласове заедно със семействата им и държателите на авторски права в Тел Авив и да не се обаждат повече! Като продаваш авторски права или други неща от чувствителен характер, трябва да знаеш на кого продаваш!

    18:24 06.08.2026

  • 2 Смърфиета

    15 1 Отговор
    Отунчнявам, че това са български народни песни, които са недвижимо културно наследство, независимо дали е признато от Юнеску и дали е изрично записано в българското законодателство, моралното право е да не се продава на масови убийци на деца. Юден раус!

    Коментиран от #7

    18:27 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тази песен е трагедия

    17 0 Отговор
    Леле тая песен е пълен отпадък! Мистерията изобщо не пасва с тоя ужасен бълвоч след това. Някакви недодялани електронни звуци, нескопосани бийтове и аутотюн.

    18:46 06.08.2026

  • 6 дедо Флашко

    1 1 Отговор
    Ура,другари!

    06:27 07.08.2026

  • 7 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смърфиета":

    Права си за написаното но ОтУчнвам се пише уточнявам а ЮнескУ-Юнеско.Следете си правописа защото дори да е вярно написаното нещо губи тежест когато е написано неграмотно.Не мога да повярвам,че в една дума правите две правописни грешки.

    08:42 07.08.2026

  • 8 Вис

    0 0 Отговор
    Не Знам как чужденците толерират Тая Ужасна Селяния…Не мога да я понасям…

    11:47 07.08.2026