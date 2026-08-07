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Нападател на Барселона е казал "да" на ПСЖ

Нападател на Барселона е казал "да" на ПСЖ

7 Август, 2026 08:30 1 354 1

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Феран Торес е все по-близо до напускане на „Камп Ноу“

Нападател на Барселона е казал "да" на ПСЖ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Барселона Феран Торес е дал съгласието си да се присъедини към Пари Сен Жермен, съобщава каталунското издание „Спорт“. Според информацията, испанският национал е все по-близо до напускане на „Камп Ноу“.

От своя страна, Барселона активно търси заместник на Роберт Левандовски и е насочила усилията си към привличането на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид. В същото време Феран Торес е сигнализирал на френския шампион, че е отворен за трансфер в Париж.

Този ход от страна на играча дава зелена светлина на ръководството на ПСЖ да започне преговори с Барселона за финализиране на сделката. В статията се споменава, че Торес е отбелязал победния гол за Испания на финала на Световното първенство срещу Аржентина.


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  • 1 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Като гледам новините на много хора е казал да и все мъже.

    08:33 07.08.2026

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