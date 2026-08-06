Шаламанов и Каракачанов в конфликт за доставката на F-16

Летището в Безмер, след направените ремонти, е способно да приеме такива големи самолети, да ги обслужва, да ги домакинства. Това е добре, защото показва високо ниво на оперативна съвместимост и отбранителни способности на България. Споразумението, ратифицирано още 2006 г., е работещо и позволява България и САЩ да поддържат отношения на стратегическо партньорство. Това заяви Велизар Шаламанов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Всички теми, свързани с войни, участие или съучастие на България, водят до разделение на обществото", смята Красимир Каракачанов. По думите му споразумението, подписано от Станишев и ратифицирано по-късно, не обвързва страната ни задължително да приемаме американски самолети.

"Сегашното правителство завари едно положение, при което правителството на ГЕРБ и ДПС, излъгвайки цялото българско общество, че самолетите на аерогара София били за учение, били временно. Сегашното правителство имаше два варианта - или ги изгонваше окончателно, или ги преместваше. Най-неподходящото място за тези самолети цистерни, които участват в реални бойни действия, не е на аерогара София", посочи Каракачанов.

"Правителството на Радев първо отказа да продължи престоя на самолетите на летището в София. И това е ново искане, съвсем конкретно ориентирано към логистично подпомагане чрез зареждане във въздуха. Дали е целесъобразно - в наш национален интерес е ние да развием стратегическо партньорство със САЩ и да се позиционираме в НАТО, която има глас и допринася за сигурността. Решението на целесъобразно", коментира на свой ред Шаламанов.

"Когато ти си партньор с някого би следвало да се сещат за теб не само, когато имат нужда. Ние сме партньори с щатите. Но както видяхме самолетите, за които още сключихме договори още 2018 г. се забавиха с две години, не по наша вина. Вторите 8 самолета F-16 също ще се забавят. Няма нещо, което ние сме придобили и да не ни е струвало скъпо. Партньорството не е само, когато те ползват като магарето на сватба, аз партньорството го разбирам като взаимен процес", каза Красимир Каракачанов.

Неуредиците около F-16 са в това, че ние нямаме подготвени пилоти 7 години след като сме платили самолетите и че инфраструктурата в Граф Игнатиево е четири пъти по-скъпа спрямо заявеното и още не е завършена, посочи Шаламанов.

"Въобще не е вярно, че самолетите са се забавили, защото пилотите не са били готови", категорично заяви Каракачанов. "За обучението на пилотите ни изръсиха с доста повече пари от необходимото. Второ - по вина на американската страна първите F-16 бяха забавени с две години", добави той.

Ако бяха дошли F-16 щяха да стоят в хангарите, както стоят и днес, изрази мнение Велизар Шаламанов. В отговор Каракачанов заяви: "Значи те са ни наблюдавали, че ние не сме готови с хангарите и затова не са ги доставили".