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Шаламанов и Каракачанов в конфликт за доставката на F-16

Шаламанов и Каракачанов в конфликт за доставката на F-16

6 Август, 2026 10:11 1 222 24

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  • отбрана

Неуредиците около F-16 са в това, че ние нямаме подготвени пилоти 7 години след като сме платили самолетите и че инфраструктурата в Граф Игнатиево е четири пъти по-скъпа спрямо заявеното и още не е завършена

Шаламанов и Каракачанов в конфликт за доставката на F-16 - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летището в Безмер, след направените ремонти, е способно да приеме такива големи самолети, да ги обслужва, да ги домакинства. Това е добре, защото показва високо ниво на оперативна съвместимост и отбранителни способности на България. Споразумението, ратифицирано още 2006 г., е работещо и позволява България и САЩ да поддържат отношения на стратегическо партньорство. Това заяви Велизар Шаламанов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Всички теми, свързани с войни, участие или съучастие на България, водят до разделение на обществото", смята Красимир Каракачанов. По думите му споразумението, подписано от Станишев и ратифицирано по-късно, не обвързва страната ни задължително да приемаме американски самолети.

"Сегашното правителство завари едно положение, при което правителството на ГЕРБ и ДПС, излъгвайки цялото българско общество, че самолетите на аерогара София били за учение, били временно. Сегашното правителство имаше два варианта - или ги изгонваше окончателно, или ги преместваше. Най-неподходящото място за тези самолети цистерни, които участват в реални бойни действия, не е на аерогара София", посочи Каракачанов.

"Правителството на Радев първо отказа да продължи престоя на самолетите на летището в София. И това е ново искане, съвсем конкретно ориентирано към логистично подпомагане чрез зареждане във въздуха. Дали е целесъобразно - в наш национален интерес е ние да развием стратегическо партньорство със САЩ и да се позиционираме в НАТО, която има глас и допринася за сигурността. Решението на целесъобразно", коментира на свой ред Шаламанов.

"Когато ти си партньор с някого би следвало да се сещат за теб не само, когато имат нужда. Ние сме партньори с щатите. Но както видяхме самолетите, за които още сключихме договори още 2018 г. се забавиха с две години, не по наша вина. Вторите 8 самолета F-16 също ще се забавят. Няма нещо, което ние сме придобили и да не ни е струвало скъпо. Партньорството не е само, когато те ползват като магарето на сватба, аз партньорството го разбирам като взаимен процес", каза Красимир Каракачанов.

Неуредиците около F-16 са в това, че ние нямаме подготвени пилоти 7 години след като сме платили самолетите и че инфраструктурата в Граф Игнатиево е четири пъти по-скъпа спрямо заявеното и още не е завършена, посочи Шаламанов.

"Въобще не е вярно, че самолетите са се забавили, защото пилотите не са били готови", категорично заяви Каракачанов. "За обучението на пилотите ни изръсиха с доста повече пари от необходимото. Второ - по вина на американската страна първите F-16 бяха забавени с две години", добави той.

Ако бяха дошли F-16 щяха да стоят в хангарите, както стоят и днес, изрази мнение Велизар Шаламанов. В отговор Каракачанов заяви: "Значи те са ни наблюдавали, че ние не сме готови с хангарите и затова не са ги доставили".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 НИВОТО ПОД НИВО

    15 0 Отговор
    ТОВА СА "НАЩЕ" БИВШИ ВОЕННИ МИНИСТРИ..........

    10:17 06.08.2026

  • 6 Колю Фичето

    10 2 Отговор
    Добре бе,правили ремонт.До тук добре.А не остана ли някой лев да оправите портала?Прилича на портал на ТКЗС от 1963 година.Само портрет на Г.Димитров липсва и накой от тезисите на Т.Живков.

    10:20 06.08.2026

  • 7 Пич

    19 3 Отговор
    За един грамотен човек няма никакви тайни!!! Прочиташ официалните данни за производственият капацитет на ВПК на САЩ!!! Добавяш още десетина процента, които укруват. И веднага виждаш, че нямат необходимите възможности за производство нито за самолети, нито за ракети!!!
    Но паветниците нито езици знаят, нито умеят да мислят!!!

    Коментиран от #17

    10:21 06.08.2026

  • 8 Като нашите министри

    14 1 Отговор
    КенF-16 са позиционни самолети, позиционираш ги някъде и забравяш за тях

    Коментиран от #13

    10:22 06.08.2026

  • 9 Не е Каракачанов, а е

    4 11 Отговор
    Агент Иван- доносник, демагог, крадец и подлец!

    10:24 06.08.2026

  • 10 Ако бяхте купили "Грипен Е"...

    19 1 Отговор
    този коментар и десетки други за 10 милиарда евро щяха да са абсолютно ненужни днес!!!
    Шаламанов трябва да си "шад уп" устата , той е един от така наречените политически "неграмотни пилоти" ,който вкара алуминиевия скрап ф-16 в българското въоръжение!
    Като адютант на Банкера от Банкя и така му изкупиха греховете пред ЦРУ!
    А "Грипен Е" си лети и зима и лято без писти и с минус 50% от ОТ ЦЕНАТА и разходите на "алуиминевия скрап"! Ф-16
    Да не говорим,.. че самолетите летят само с позволението на САЩ!!!

    10:25 06.08.2026

  • 11 Укротрола да хване скоротечен рак!

    2 0 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак!

    10:34 06.08.2026

  • 12 ТИР

    12 0 Отговор
    Тия Ф ъта с единият двигател са като на баба Яга метлата ,,, освен това нямат въоражение , другото е че имаше заличени символи което буди съмнение ,,,, трактор без навесна система и инвентар ,

    10:34 06.08.2026

  • 13 Еее

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Като нашите министри":

    Поне на 06.05 дано ги подкарват.

    10:37 06.08.2026

  • 14 Търновец

    7 0 Отговор
    И двамата имат отговорност че външни лобита натрапиха на България излизаш от употреба самолет особено Каракачанов е част от дълбоката корумпирана крипто държава която сключи лош договор без клаузи за неустойки за забавяне на доставките на F 16. A още по лошото предстои - в САЩ този тип самолети излизат от употреба заявките са съвсем ограничени и след изчерпването на договорените бройки производствените линии ще бъдат пренастроени и модернизирани за други модели - откъде тогава ще получаваме резервни части? България трябваше да вземе Грипен Е.

    Коментиран от #16

    10:39 06.08.2026

  • 15 Хохо Бохо

    9 0 Отговор
    Ще получим пилоти бе шами, ще получим кога изтече гаранцията на тея дрънгели защото ти така сключи договора. Ти и твоите хора лобирахте, изнудвахте за този договор. А можеше да имаме Грипен, ние да си обучаваме пилоти и индустриален офсет да имаме ама Грипен беше путинистки самолет. Къса ти е паметта престъпник

    10:39 06.08.2026

  • 16 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Търновец":

    Трябваше ама когато те управляват криминали така става.

    Коментиран от #22

    10:41 06.08.2026

  • 17 Аграр

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Язе съм по-умен от Мирчев с двете висши, от Денков с две академии, от завършилите Харвард, от Божанков с магистър по право. Язе съм по-умен от всички оти имам 4-то отделение у Побит камък.
    Г-н пич, ако си мислите, че е много трудно да се направи справка за капацитета за производство на Ф-16, сигурно сте се объркал. Отнема около 2 секунди - 48 самолета годишно.
    Ако включите и ИИ, даже ще ви каже и неща, които не сте питали. Например, че в момента има 130 поръчки, което прави около 3 години. Забавяния има, заради Ковид-кризата, откъдето и забавени доставки на компоненти.
    Дали си мислите, че управляващите нямат и още по-подробни сведения?

    10:45 06.08.2026

  • 18 незнайко

    1 0 Отговор
    В крайна сметка купихме 16 самолета за тоя където духа, защото докато излетят те вече няма да са необходими !!!
    Дотогава самолетите - изтребители ще са БЕЗПИЛОТНИ в кабината а с оператори на Земята !!!

    10:48 06.08.2026

  • 19 Казуар

    0 0 Отговор
    Бойко назначи антинатовеца Каракачанов за военен министър на България.

    10:50 06.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Право там

    1 0 Отговор
    Само им направете една найстина хубава и детайлна ревизия
    и на двамата на имотното и материалното състояние
    но не само в България

    10:58 06.08.2026

  • 22 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хохо Бохо":

    Ми сега те управлява идиот и иска да купи бракувани кочини МиГ-29 (на който даже укрите им се мръщят)

    11:00 06.08.2026

  • 23 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
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    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    11:01 06.08.2026

  • 24 Копейка

    1 0 Отговор
    Каракачанов е вербуван агент от службите на комунистите и си остава до живот такъв Явно показва нежелание Българските летци да не летят на новите самолети които многократно превъзхождат руските такива

    11:07 06.08.2026

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