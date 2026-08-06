Шаламанов и Каракачанов в конфликт за доставката на F-16

Летището в Безмер, след направените ремонти, е способно да приеме такива големи самолети, да ги обслужва, да ги домакинства. Това е добре, защото показва високо ниво на оперативна съвместимост и отбранителни способности на България. Споразумението, ратифицирано още 2006 г., е работещо и позволява България и САЩ да поддържат отношения на стратегическо партньорство. Това заяви Велизар Шаламанов в предаването "Денят започва" по БНТ.
"Всички теми, свързани с войни, участие или съучастие на България, водят до разделение на обществото", смята Красимир Каракачанов. По думите му споразумението, подписано от Станишев и ратифицирано по-късно, не обвързва страната ни задължително да приемаме американски самолети.
"Сегашното правителство завари едно положение, при което правителството на ГЕРБ и ДПС, излъгвайки цялото българско общество, че самолетите на аерогара София били за учение, били временно. Сегашното правителство имаше два варианта - или ги изгонваше окончателно, или ги преместваше. Най-неподходящото място за тези самолети цистерни, които участват в реални бойни действия, не е на аерогара София", посочи Каракачанов.
"Правителството на Радев първо отказа да продължи престоя на самолетите на летището в София. И това е ново искане, съвсем конкретно ориентирано към логистично подпомагане чрез зареждане във въздуха. Дали е целесъобразно - в наш национален интерес е ние да развием стратегическо партньорство със САЩ и да се позиционираме в НАТО, която има глас и допринася за сигурността. Решението на целесъобразно", коментира на свой ред Шаламанов.
"Когато ти си партньор с някого би следвало да се сещат за теб не само, когато имат нужда. Ние сме партньори с щатите. Но както видяхме самолетите, за които още сключихме договори още 2018 г. се забавиха с две години, не по наша вина. Вторите 8 самолета F-16 също ще се забавят. Няма нещо, което ние сме придобили и да не ни е струвало скъпо. Партньорството не е само, когато те ползват като магарето на сватба, аз партньорството го разбирам като взаимен процес", каза Красимир Каракачанов.
Неуредиците около F-16 са в това, че ние нямаме подготвени пилоти 7 години след като сме платили самолетите и че инфраструктурата в Граф Игнатиево е четири пъти по-скъпа спрямо заявеното и още не е завършена, посочи Шаламанов.
"Въобще не е вярно, че самолетите са се забавили, защото пилотите не са били готови", категорично заяви Каракачанов. "За обучението на пилотите ни изръсиха с доста повече пари от необходимото. Второ - по вина на американската страна първите F-16 бяха забавени с две години", добави той.
Ако бяха дошли F-16 щяха да стоят в хангарите, както стоят и днес, изрази мнение Велизар Шаламанов. В отговор Каракачанов заяви: "Значи те са ни наблюдавали, че ние не сме готови с хангарите и затова не са ги доставили".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НИВОТО ПОД НИВО
10:17 06.08.2026
6 Колю Фичето
10:20 06.08.2026
7 Пич
Но паветниците нито езици знаят, нито умеят да мислят!!!
Коментиран от #17
10:21 06.08.2026
8 Като нашите министри
Коментиран от #13
10:22 06.08.2026
9 Не е Каракачанов, а е
10:24 06.08.2026
10 Ако бяхте купили "Грипен Е"...
Шаламанов трябва да си "шад уп" устата , той е един от така наречените политически "неграмотни пилоти" ,който вкара алуминиевия скрап ф-16 в българското въоръжение!
Като адютант на Банкера от Банкя и така му изкупиха греховете пред ЦРУ!
А "Грипен Е" си лети и зима и лято без писти и с минус 50% от ОТ ЦЕНАТА и разходите на "алуиминевия скрап"! Ф-16
Да не говорим,.. че самолетите летят само с позволението на САЩ!!!
10:25 06.08.2026
11 Укротрола да хване скоротечен рак!
10:34 06.08.2026
12 ТИР
10:34 06.08.2026
13 Еее
До коментар #8 от "Като нашите министри":Поне на 06.05 дано ги подкарват.
10:37 06.08.2026
14 Търновец
Коментиран от #16
10:39 06.08.2026
15 Хохо Бохо
10:39 06.08.2026
16 Хохо Бохо
До коментар #14 от "Търновец":Трябваше ама когато те управляват криминали така става.
Коментиран от #22
10:41 06.08.2026
17 Аграр
До коментар #7 от "Пич":Язе съм по-умен от Мирчев с двете висши, от Денков с две академии, от завършилите Харвард, от Божанков с магистър по право. Язе съм по-умен от всички оти имам 4-то отделение у Побит камък.
Г-н пич, ако си мислите, че е много трудно да се направи справка за капацитета за производство на Ф-16, сигурно сте се объркал. Отнема около 2 секунди - 48 самолета годишно.
Ако включите и ИИ, даже ще ви каже и неща, които не сте питали. Например, че в момента има 130 поръчки, което прави около 3 години. Забавяния има, заради Ковид-кризата, откъдето и забавени доставки на компоненти.
Дали си мислите, че управляващите нямат и още по-подробни сведения?
10:45 06.08.2026
18 незнайко
Дотогава самолетите - изтребители ще са БЕЗПИЛОТНИ в кабината а с оператори на Земята !!!
10:48 06.08.2026
19 Казуар
10:50 06.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Право там
и на двамата на имотното и материалното състояние
но не само в България
10:58 06.08.2026
22 Роко
До коментар #16 от "Хохо Бохо":Ми сега те управлява идиот и иска да купи бракувани кочини МиГ-29 (на който даже укрите им се мръщят)
11:00 06.08.2026
23 АНТИ-КОМУНИ$Т
зам. мини- $тър на другата Ч€РВ€НА рожбЪ -бой ко но €в -мини -$тър на О(т)БРАНАТА ПРИ
$и га ни на ко$ тOFF, ДН€$ € ПРЪВ натов$ки -я$тр€б!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
11:01 06.08.2026
24 Копейка
11:07 06.08.2026