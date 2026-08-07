Скандалът с ВиК-Бургас: Гледат мярката на бившия директор

Днес се очаква Окръжният съд в Бургас да гледа мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, който отново беше задържан, съобщават от БНТ.
Той и още двама служители на дружеството са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата арестувани. Припомняме, че на 3 юли Мирчев беше задържан заедно с още 10 служители на водоснабдителното дружество в Бургас, като впоследствие беше пуснат срещу парична гаранция от 2 хиляди евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 съдията Дред
08:03 07.08.2026
2 разследвайте всички ВиК
Коментиран от #4, #5
08:03 07.08.2026
3 Тежки
Коментиран от #6
08:14 07.08.2026
4 Така е
До коментар #2 от "разследвайте всички ВиК":Варна-6 лв кубика, а дори не става за пиене.
08:17 07.08.2026
5 Да започнат от Пловдив ...
До коментар #2 от "разследвайте всички ВиК":"Спартак и компания", се кяфят на тъпа полиция и купени прокурори!
От къде се взимат 40 милиона и се строят апартаменти на корем???
Я вижте и районните "ВИК-"та , Банкера от Банкя ги направи партийни централи, назначените там са само скрити гласоподаватели!
Сменете Шефовете им и ще лъсне далаверата, а тя е навсякъде!!!
Става въпрос за милиарди евро откраднати чрез изписване на материяли и доставки на тъмно!
10:06 07.08.2026
6 Време беше ...!
До коментар #3 от "Тежки":И крадците са смъртни , няма вечни!!!!!!
10:08 07.08.2026