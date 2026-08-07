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Скандалът с ВиК-Бургас: Гледат мярката на бившия директор

Скандалът с ВиК-Бургас: Гледат мярката на бившия директор

7 Август, 2026 07:56 934 6

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  • скандал-
  • мярка за неотклонение-
  • бивш директор

Цветан Мирчев и още двама служители на дружеството са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата арестувани.

Скандалът с ВиК-Бургас: Гледат мярката на бившия директор - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес се очаква Окръжният съд в Бургас да гледа мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, който отново беше задържан, съобщават от БНТ.

Той и още двама служители на дружеството са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата арестувани. Припомняме, че на 3 юли Мирчев беше задържан заедно с още 10 служители на водоснабдителното дружество в Бургас, като впоследствие беше пуснат срещу парична гаранция от 2 хиляди евро.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 съдията Дред

    8 0 Отговор
    Никаква мярка .От ареста директно в затвора !!

    08:03 07.08.2026

  • 2 разследвайте всички ВиК

    9 0 Отговор
    при 5 лева кубик вода се крадът милиони

    Коментиран от #4, #5

    08:03 07.08.2026

  • 3 Тежки

    4 0 Отговор
    времена настанаха, тежкииии. Боковата чета се разпада.

    Коментиран от #6

    08:14 07.08.2026

  • 4 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "разследвайте всички ВиК":

    Варна-6 лв кубика, а дори не става за пиене.

    08:17 07.08.2026

  • 5 Да започнат от Пловдив ...

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "разследвайте всички ВиК":

    "Спартак и компания", се кяфят на тъпа полиция и купени прокурори!
    От къде се взимат 40 милиона и се строят апартаменти на корем???
    Я вижте и районните "ВИК-"та , Банкера от Банкя ги направи партийни централи, назначените там са само скрити гласоподаватели!
    Сменете Шефовете им и ще лъсне далаверата, а тя е навсякъде!!!
    Става въпрос за милиарди евро откраднати чрез изписване на материяли и доставки на тъмно!

    10:06 07.08.2026

  • 6 Време беше ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тежки":

    И крадците са смъртни , няма вечни!!!!!!

    10:08 07.08.2026

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