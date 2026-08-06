Кане корсо италиано – внушителният пазител с древноримски произход

Кане корсо италиано е едра и мускулеста порода кучета, известна със своята смелост, интелигентност и силна привързаност към семейството. Произхожда от Италия и се смята за наследник на древните римски молоси, използвани за охрана, лов и защита на добитъка.
Името на породата често се тълкува като „куче пазач“, което напълно отговаря на характера ѝ. Кане корсо е наблюдателно, уверено и резервирано към непознати, но при правилно възпитание е спокойно и предано към своите стопани.
Любопитен факт е, че през XX век породата почти изчезва. Италиански любители успяват да я възстановят, като издирват запазени екземпляри в селските райони на Южна Италия.
Мъжките кучета могат да достигнат височина около 68 сантиметра и тегло до 50 килограма. Въпреки масивното си телосложение кане корсо е атлетично и активно. Среща се в черно, сиво, светлокафяво, червено и тигрово.
Породата се обучава бързо, но има независим характер. Затова се нуждае от опитен и последователен стопанин, ранна социализация и ясни правила. Грубите методи не са подходящи, тъй като могат да предизвикат недоверие и защитно поведение.
Кане корсо не е куче за начинаещи. То има нужда от движение, умствени занимания и близък контакт със семейството. В правилните ръце обаче се превръща в лоялен, спокоен и надежден пазител.
Какво трябва да знаят бъдещите стопани
Кане корсо италиано не е само впечатляващо куче за снимки и охрана. То е интелигентен, силен и чувствителен партньор, който изисква сериозно време, обучение и отговорност.
В правилните ръце породата може да бъде предан семеен пазач – спокойна у дома, активна навън и изключително лоялна към своите хора. При липса на възпитание и социализация обаче нейната физическа мощ и независимост могат да се превърнат в сериозно предизвикателство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боже...
17:46 06.08.2026
2 Некой
17:52 06.08.2026
3 мдам
Коментиран от #5, #11
17:54 06.08.2026
4 между другото
Коментиран от #6
18:02 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не разбираш ли че трябват кликове
До коментар #4 от "между другото":Автора на статията е специалист по духането а не по кучетата!
Коментиран от #8
18:09 06.08.2026
7 Порода
18:15 06.08.2026
8 Изтриха ми коментара
До коментар #6 от "Не разбираш ли че трябват кликове":Защото казах истината! Тези породи трябва да бъдат забранени, както е в Дания, новрегия и Германия!
Коментиран от #9
18:20 06.08.2026
9 ...
До коментар #8 от "Изтриха ми коментара":Норвегия
18:21 06.08.2026
10 Тити на Кака
Да са ни живи и здрави, още ще похапнат!
18:23 06.08.2026
11 Прав си имал са кане корсо
До коментар #3 от "мдам":НИИИИИКАКАЪВ ПАЗАЧ .ГЛУПАВО ДО БЕЗКРАЙНОСТ.ИМАХ И РОТВАЙЛЕР КОЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УМНО КУЧЕ АКО СИ С НЕГО В ДВОРА СИ НЕ ПОСЯГА НА ЧУЖДИ ХОРА И ЖИВОТНИ НО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПЪРГАВО ПРЕСКАЧА ТРИ МЕТРОВА МРЕЖА КАТО СЕ ИЗКАТЕРВА КАТО КОТКА ЗА ТОВА АКО ВИНЯМА ДРУ ТИП ОГРАДА ИЛИ КЛЕТКА
18:29 06.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БеГемот
18:46 06.08.2026
15 Троян
Коментиран от #16, #17
18:52 06.08.2026
16 ЕСЯ БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕГИОНИ
До коментар #15 от "Троян":СРЕЩУ КОГО ДА ПУСКАТ ТВА ?,,кого ША утепваме..
19:18 06.08.2026
17 ПРОТИВ УКРАИНЦИ СТАВА ЛИ
До коментар #15 от "Троян":..........Да ги изгоним от баба али у да им земем къщите там
19:20 06.08.2026
18 Абсурдистан
19:34 06.08.2026
19 Наблюдател
19:43 06.08.2026
20 Минувач
20:30 06.08.2026