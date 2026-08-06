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Кане корсо италиано – внушителният пазител с древноримски произход

Кане корсо италиано – внушителният пазител с древноримски произход

6 Август, 2026 17:43 2 007 20

  • кане корсо италиано-
  • порода кучета-
  • куче пазач-
  • характеристики

Любопитен факт е, че през XX век породата почти изчезва

Кане корсо италиано – внушителният пазител с древноримски произход - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кане корсо италиано е едра и мускулеста порода кучета, известна със своята смелост, интелигентност и силна привързаност към семейството. Произхожда от Италия и се смята за наследник на древните римски молоси, използвани за охрана, лов и защита на добитъка.

Името на породата често се тълкува като „куче пазач“, което напълно отговаря на характера ѝ. Кане корсо е наблюдателно, уверено и резервирано към непознати, но при правилно възпитание е спокойно и предано към своите стопани.

Любопитен факт е, че през XX век породата почти изчезва. Италиански любители успяват да я възстановят, като издирват запазени екземпляри в селските райони на Южна Италия.

Мъжките кучета могат да достигнат височина около 68 сантиметра и тегло до 50 килограма. Въпреки масивното си телосложение кане корсо е атлетично и активно. Среща се в черно, сиво, светлокафяво, червено и тигрово.

Кане корсо италиано – внушителният пазител с древноримски произход
Снимкa: Shutterstock

Породата се обучава бързо, но има независим характер. Затова се нуждае от опитен и последователен стопанин, ранна социализация и ясни правила. Грубите методи не са подходящи, тъй като могат да предизвикат недоверие и защитно поведение.

Кане корсо не е куче за начинаещи. То има нужда от движение, умствени занимания и близък контакт със семейството. В правилните ръце обаче се превръща в лоялен, спокоен и надежден пазител.

Какво трябва да знаят бъдещите стопани

Кане корсо италиано не е само впечатляващо куче за снимки и охрана. То е интелигентен, силен и чувствителен партньор, който изисква сериозно време, обучение и отговорност.

В правилните ръце породата може да бъде предан семеен пазач – спокойна у дома, активна навън и изключително лоялна към своите хора. При липса на възпитание и социализация обаче нейната физическа мощ и независимост могат да се превърнат в сериозно предизвикателство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боже...

    18 6 Отговор
    Божееее....... какви кучкарски неволи!

    17:46 06.08.2026

  • 2 Некой

    19 3 Отговор
    Яде по три деца на ден.

    17:52 06.08.2026

  • 3 мдам

    28 8 Отговор
    Кане корсо е прецакана още при селекцията. Кучетата са глупави и жестоки, със сбъркани инстинкти и сериозни психически проблеми. Това е една от породите, които най-често убиват стопанина си. Не се поддава на дресировка и обучение. Напълно безполезна порода. Не става за пазач. Добри стражеви кучета са: Немска овчарка, Ротвайлер, Доберман, Белгийска овчарка, Кавказка овчарка, Алабай.

    Коментиран от #5, #11

    17:54 06.08.2026

  • 4 между другото

    11 4 Отговор
    Името на кучето не означава пазач, а СЪСТЕЗАТЕЛ! От латински "corsus"- състезание!

    Коментиран от #6

    18:02 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не разбираш ли че трябват кликове

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "между другото":

    Автора на статията е специалист по духането а не по кучетата!

    Коментиран от #8

    18:09 06.08.2026

  • 7 Порода

    15 6 Отговор
    за комплексари.

    18:15 06.08.2026

  • 8 Изтриха ми коментара

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "Не разбираш ли че трябват кликове":

    Защото казах истината! Тези породи трябва да бъдат забранени, както е в Дания, новрегия и Германия!

    Коментиран от #9

    18:20 06.08.2026

  • 9 ...

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Изтриха ми коментара":

    Норвегия

    18:21 06.08.2026

  • 10 Тити на Кака

    4 8 Отговор
    Бая сънародници похапнаха тия канета в последните десетина години...
    Да са ни живи и здрави, още ще похапнат!

    18:23 06.08.2026

  • 11 Прав си имал са кане корсо

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "мдам":

    НИИИИИКАКАЪВ ПАЗАЧ .ГЛУПАВО ДО БЕЗКРАЙНОСТ.ИМАХ И РОТВАЙЛЕР КОЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УМНО КУЧЕ АКО СИ С НЕГО В ДВОРА СИ НЕ ПОСЯГА НА ЧУЖДИ ХОРА И ЖИВОТНИ НО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПЪРГАВО ПРЕСКАЧА ТРИ МЕТРОВА МРЕЖА КАТО СЕ ИЗКАТЕРВА КАТО КОТКА ЗА ТОВА АКО ВИНЯМА ДРУ ТИП ОГРАДА ИЛИ КЛЕТКА

    18:29 06.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БеГемот

    5 10 Отговор
    Хората с кучетата трябва да бъдат евтанизирани....

    18:46 06.08.2026

  • 15 Троян

    7 3 Отговор
    Поради изключителна злоба Римските легиони са водели предшествениците им и са ги пускали първи срещу врага. Това е кече убиец. Защо няма някой нахапан от голденретривър?

    Коментиран от #16, #17

    18:52 06.08.2026

  • 16 ЕСЯ БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕГИОНИ

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Троян":

    СРЕЩУ КОГО ДА ПУСКАТ ТВА ?,,кого ША утепваме..

    19:18 06.08.2026

  • 17 ПРОТИВ УКРАИНЦИ СТАВА ЛИ

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Троян":

    ..........Да ги изгоним от баба али у да им земем къщите там

    19:20 06.08.2026

  • 18 Абсурдистан

    10 0 Отговор
    Не трябва кучета да се отглеждат от маймуни!

    19:34 06.08.2026

  • 19 Наблюдател

    3 2 Отговор
    Едно такова животно изяде лицето на едно малко дете. Нещо, което не се е случвало нито с вълк, нито с мечка от много, много години у нас.

    19:43 06.08.2026

  • 20 Минувач

    4 3 Отговор
    На това Кане Корсо му трябва един здрав Кангал да го удуши за 5 минути.

    20:30 06.08.2026