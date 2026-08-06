Филмът „Досиетата Х“ се завръща по кината в по-мрачна и страшна версия

Филмът „Досиетата Х: Искам да повярвам“ се завръща 18 години след премиерата си с разширена режисьорска версия, която възстановява по-напрегнати и страховити сцени, премахнати от оригиналното издание.
Новата версия носи заглавието The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn и ще бъде достъпна от 14 август 2026 г. в Hulu в САЩ и Disney+ на други пазари. За разлика от оригиналния филм с рейтинг PG-13, режисьорският монтаж е получил ограничение R за по-зряло съдържание.
Продукцията отново проследява бившите агенти на ФБР Фокс Мълдър и д-р Дейна Скъли, изиграни от актьорите Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън. Двамата се включват в разследването на изчезнала федерална агентка, подпомагани от свещеника отец Джо Крисман, в чиято роля е покойният шотландски актьор Били Конъли.
Създателят на поредицата и режисьор Крис Картър обяснява, че първоначално е замислил филма като значително по-мрачна история, вдъхновена от мотива за Франкенщайн. Част от хорър елементите обаче са били смекчени по настояване на ръководството на 20th Century Fox, за да бъде постигнат по-достъпен възрастов рейтинг.
„Направих филма прекалено страшен и от Fox поискаха продукция с рейтинг PG-13. Сега имам възможност да създам страховития филм, който винаги съм възнамерявал да направя“, заявява Крис Картър. По думите му проектът не е обикновен удължен монтаж, а възстановяване на идеи, които досега не са достигали до екрана.
Оригиналният „Досиетата Х: Искам да повярвам“ излезе през 2008 г. и спечели около 68 млн. долара в световния боксофис. Филмът получи смесени и предимно отрицателни оценки, като критиците отбелязаха, че самостоятелната криминална история не носи мащаба и мистерията на телевизионния сериал и първата киноадаптация от 1998 г.
Режисьорската версия се появява в момент на ново раздвижване около поредицата. Режисьорът Райън Куглър работи по нов телевизионен прочит на „Досиетата Х“, чийто пилотен епизод вече е заснет с актьорите Даниел Дедуайлър и Химеш Пател. Премиерна дата за проекта все още не е обявена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сещам се
Първият филм пък беше за сивите извънземни. Той съвсем спокойно може да се гледа и като самостоятелна история, без да си гледал сериала. В общи линии обясниха какво става в ,,Досиетата Х.
17:43 06.08.2026
2 Давид
Коментиран от #5
17:58 06.08.2026
3 Сатана Z
18:19 06.08.2026
4 Мнение
ПРОСТО ВИЖТЕ НОВИНИТЕ ПО СВЕТА И У НАС И ЩЕ ВИ СЕ ДОПИЯТ АНТИДЕПРЕСАНТИ!
УМИШЛЕНО РЕКЛАМИРАТ ЛГБТ МИЗЕРИИТЕ, ПОНЕЖЕ ТИКАТ СВЕТА КЪМ ЗАКРИВАНЕ!
РЕШИХА ДА ВЪВЕЖДАТ И ПРОГРАМИРУЕМИТЕ ВАЛУТИ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ ДЪРЖАТ ХОРАТА НА КАИШКИ!
ТОТАЛЕН КОНТРОЛ!
18:26 06.08.2026
5 ДС-то все ви е виновно
До коментар #2 от "Давид":Намали субстанциите, че съвсем ще изпушиш.
Коментиран от #6, #7
18:28 06.08.2026
6 Давид
До коментар #5 от "ДС-то все ви е виновно":Ми , че кой друг ;) нали те са скритата власт ;) а и те разрешиха субстанцийте и контролират пазара ;) нали затова пишем в този сайт за да знаят , какво знаем и да решат как да сменят пропагандата ;) даже им помагаме ;)
18:52 06.08.2026
7 тракиец
До коментар #5 от "ДС-то все ви е виновно":И вие ли работите за 6ти отдел ДС?
19:41 06.08.2026
8 Давид
21:26 06.08.2026