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Филмът „Досиетата Х“ се завръща по кината в по-мрачна и страшна версия

Филмът „Досиетата Х“ се завръща по кината в по-мрачна и страшна версия

6 Август, 2026 17:32 1 383 8

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Лентата за пръв път ще включва сцени, изрязани от оригиналното издание

Филмът „Досиетата Х“ се завръща по кината в по-мрачна и страшна версия - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Филмът „Досиетата Х: Искам да повярвам“ се завръща 18 години след премиерата си с разширена режисьорска версия, която възстановява по-напрегнати и страховити сцени, премахнати от оригиналното издание.

Новата версия носи заглавието The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn и ще бъде достъпна от 14 август 2026 г. в Hulu в САЩ и Disney+ на други пазари. За разлика от оригиналния филм с рейтинг PG-13, режисьорският монтаж е получил ограничение R за по-зряло съдържание.

Продукцията отново проследява бившите агенти на ФБР Фокс Мълдър и д-р Дейна Скъли, изиграни от актьорите Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън. Двамата се включват в разследването на изчезнала федерална агентка, подпомагани от свещеника отец Джо Крисман, в чиято роля е покойният шотландски актьор Били Конъли.

Създателят на поредицата и режисьор Крис Картър обяснява, че първоначално е замислил филма като значително по-мрачна история, вдъхновена от мотива за Франкенщайн. Част от хорър елементите обаче са били смекчени по настояване на ръководството на 20th Century Fox, за да бъде постигнат по-достъпен възрастов рейтинг.

„Направих филма прекалено страшен и от Fox поискаха продукция с рейтинг PG-13. Сега имам възможност да създам страховития филм, който винаги съм възнамерявал да направя“, заявява Крис Картър. По думите му проектът не е обикновен удължен монтаж, а възстановяване на идеи, които досега не са достигали до екрана.

Оригиналният „Досиетата Х: Искам да повярвам“ излезе през 2008 г. и спечели около 68 млн. долара в световния боксофис. Филмът получи смесени и предимно отрицателни оценки, като критиците отбелязаха, че самостоятелната криминална история не носи мащаба и мистерията на телевизионния сериал и първата киноадаптация от 1998 г.

Режисьорската версия се появява в момент на ново раздвижване около поредицата. Режисьорът Райън Куглър работи по нов телевизионен прочит на „Досиетата Х“, чийто пилотен епизод вече е заснет с актьорите Даниел Дедуайлър и Химеш Пател. Премиерна дата за проекта все още не е обявена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сещам се

    1 0 Отговор
    Вторият игрален филм беше за крадци на органи. Единият от тях май беше болен и пришиха главата му на чуждо тяло.
    Първият филм пък беше за сивите извънземни. Той съвсем спокойно може да се гледа и като самостоятелна история, без да си гледал сериала. В общи линии обясниха какво става в ,,Досиетата Х.

    17:43 06.08.2026

  • 2 Давид

    5 0 Отговор
    С една дума пропагандната машина на холивуд ще ни облъчва с глупости за биороботи а няма да ни каже , че истинските извънземни са прекрасни богове , помагащи на хората . И нашето ДС знае за какво иде реч но мълчи ;) е не всиччко но знае ;)

    Коментиран от #5

    17:58 06.08.2026

  • 3 Сатана Z

    1 0 Отговор
    В ролите на Съли и Мълдър ще видим Индиец и африканка....ще се гледа

    18:19 06.08.2026

  • 4 Мнение

    2 0 Отговор
    НЯМА НУЖДА ДА ВРЪЩАТ ДОСИЕТАТА Х!
    ПРОСТО ВИЖТЕ НОВИНИТЕ ПО СВЕТА И У НАС И ЩЕ ВИ СЕ ДОПИЯТ АНТИДЕПРЕСАНТИ!

    УМИШЛЕНО РЕКЛАМИРАТ ЛГБТ МИЗЕРИИТЕ, ПОНЕЖЕ ТИКАТ СВЕТА КЪМ ЗАКРИВАНЕ!
    РЕШИХА ДА ВЪВЕЖДАТ И ПРОГРАМИРУЕМИТЕ ВАЛУТИ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ ДЪРЖАТ ХОРАТА НА КАИШКИ!
    ТОТАЛЕН КОНТРОЛ!

    18:26 06.08.2026

  • 5 ДС-то все ви е виновно

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Давид":

    Намали субстанциите, че съвсем ще изпушиш.

    Коментиран от #6, #7

    18:28 06.08.2026

  • 6 Давид

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДС-то все ви е виновно":

    Ми , че кой друг ;) нали те са скритата власт ;) а и те разрешиха субстанцийте и контролират пазара ;) нали затова пишем в този сайт за да знаят , какво знаем и да решат как да сменят пропагандата ;) даже им помагаме ;)

    18:52 06.08.2026

  • 7 тракиец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДС-то все ви е виновно":

    И вие ли работите за 6ти отдел ДС?

    19:41 06.08.2026

  • 8 Давид

    1 0 Отговор
    Накрая всички ще се поклоните ;) и го знаете , само трябва да го осъзнаете ;)

    21:26 06.08.2026