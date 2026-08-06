Филмът „Досиетата Х“ се завръща по кината в по-мрачна и страшна версия

Филмът „Досиетата Х: Искам да повярвам“ се завръща 18 години след премиерата си с разширена режисьорска версия, която възстановява по-напрегнати и страховити сцени, премахнати от оригиналното издание.

Новата версия носи заглавието The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn и ще бъде достъпна от 14 август 2026 г. в Hulu в САЩ и Disney+ на други пазари. За разлика от оригиналния филм с рейтинг PG-13, режисьорският монтаж е получил ограничение R за по-зряло съдържание.

Продукцията отново проследява бившите агенти на ФБР Фокс Мълдър и д-р Дейна Скъли, изиграни от актьорите Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън. Двамата се включват в разследването на изчезнала федерална агентка, подпомагани от свещеника отец Джо Крисман, в чиято роля е покойният шотландски актьор Били Конъли.

Създателят на поредицата и режисьор Крис Картър обяснява, че първоначално е замислил филма като значително по-мрачна история, вдъхновена от мотива за Франкенщайн. Част от хорър елементите обаче са били смекчени по настояване на ръководството на 20th Century Fox, за да бъде постигнат по-достъпен възрастов рейтинг.

„Направих филма прекалено страшен и от Fox поискаха продукция с рейтинг PG-13. Сега имам възможност да създам страховития филм, който винаги съм възнамерявал да направя“, заявява Крис Картър. По думите му проектът не е обикновен удължен монтаж, а възстановяване на идеи, които досега не са достигали до екрана.

Оригиналният „Досиетата Х: Искам да повярвам“ излезе през 2008 г. и спечели около 68 млн. долара в световния боксофис. Филмът получи смесени и предимно отрицателни оценки, като критиците отбелязаха, че самостоятелната криминална история не носи мащаба и мистерията на телевизионния сериал и първата киноадаптация от 1998 г.

Режисьорската версия се появява в момент на ново раздвижване около поредицата. Режисьорът Райън Куглър работи по нов телевизионен прочит на „Досиетата Х“, чийто пилотен епизод вече е заснет с актьорите Даниел Дедуайлър и Химеш Пател. Премиерна дата за проекта все още не е обявена.