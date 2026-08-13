Андрей Слабаков навършва 66 г.: кино, политика и живот без филтър

Режисьорът, сценарист, актьор и бивш евродепутат Андрей Слабаков навършва 66 години днес, 13 август. Един от най-разпознаваемите и често провокативни гласове в българския обществен живот остава свързан както с киното, така и с политиката, а през последните месеци има и нов повод за радост – стана дядо за втори път.
Андрей Петров Слабаков е роден на 13 август 1960 г. в София. Той е син на големия български актьор Петър Слабаков, оставил десетки запомнящи се роли в киното и театъра.
От детските роли до режисьорския стол
Слабаков попада в света на киното още като дете. Сред ранните му появи на екран са популярни български продукции като „Таралежите се раждат без бодли“, „Четиримата от вагона“ и „Дами канят“. По-късно участва и в други филмови и телевизионни проекти.
Професионалният му път обаче е насочен основно към режисурата. Завършва кино- и телевизионна режисура във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, днешния НАТФИЗ. Слабаков е режисьор, сценарист, актьор и продуцент с над 30 години професионален опит, като неговите 16 филма са получили общо 23 международни и 27 национални отличия.
Сред заглавията, с които е свързано името му като режисьор, са „Вагнер“, „Хиндемит“, „Евреи в България“, „Али Мехмед – самотният поет и смисълът на живота“ и „Перловец – реката на живота“.
Документалният му филм „Джаста-праста, или кои са българските ноти“ печели през 2013 г. наградата за най-добър документален филм на фестивал на средиземноморското документално кино в Италия.
Слабаков и политиката
През 2019 г. Андрей Слабаков влиза в Европейския парламент от листата на ВМРО. Мандатът му продължава от 2 юли 2019 г. до 15 юли 2024 г., като е член на групата на Европейските консерватори и реформисти. В последните години от мандата си той е и заместник-председател на Комисията по култура и образование.
Политическото му присъствие се отличава с типичния за Слабаков директен стил. По време на мандата си той коментира теми като европейската културна политика, авторските права, Зелената сделка и начина, по който функционират европейските институции.
След края на мандата той постепенно се върна към по-активно присъствие в културния и публичния живот. През ноември 2025 г. Слабаков се появи отново в телевизионно студио като бивш евродепутат и режисьор, където коментира политическата ситуация в България.
През 2026 г. стана дядо за втори път
Една от най-хубавите новини за Андрей Слабаков през тази година е свързана със семейството му.
През пролетта на 2026 г. той и съпругата му, актрисата Ернестина Шинова, станаха баба и дядо за втори път. Внукът им Борис е роден на 25 март 2026 г. Двойката вече има и внучка – Елеонора. Децата са на единствената им дъщеря Йоанна.
Слабаков и Шинова са сред най-разпознаваемите артистични двойки у нас. Двамата са заедно от десетилетия и често говорят публично за брака си с характерното за тях чувство за хумор.
Продължава да бъде близо до театъра и киното
И през 2026 г. Андрей Слабаков остава свързан с артистичните среди. В края на юни той беше специален гост на репетиция на постановката „От кръста надолу“, което отново го показа в естествената му среда – сред актьори и хора от сцената.
Името му продължава да се среща и в театрални продукции зад сцената. В постановката „Любовна афера“, в която играе Ернестина Шинова, Андрей Слабаков е посочен като автор на художественото осветление.
Наследник на Петър Слабаков, но със собствен почерк
Макар неизбежно да е свързван с баща си Петър Слабаков, Андрей Слабаков изгражда собствена разпознаваема публична фигура. Филмите му често носят ироничен или абсурден поглед към действителността, а в интервюта режисьорът рядко избягва спорните теми.
Сред най-характерните думи, с които сам описва житейската си философия, е „свобода“ – понятие, което през годините се превръща в постоянна тема както в работата му, така и в публичните му позиции.
На 66 години Андрей Слабаков остава трудно поставим в една категория – режисьор, актьор, сценарист, обществен коментатор и бивш политик, който продължава да предпочита директния разговор пред дипломатичните формулировки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм паразит непотребен
Коментиран от #8, #10
08:16 13.08.2026
2 Професор
Коментиран от #14
08:17 13.08.2026
3 Обективен
08:18 13.08.2026
4 Еее...
Като син на баща си!
Са.......и с една лека жена.....
Коментиран от #25
08:19 13.08.2026
5 хоминид
08:20 13.08.2026
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:21 13.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дзак
До коментар #1 от "Аз съм паразит непотребен":За разлика от Един Друг Петър, този не е бил прислуга на Георги Илиев!
08:24 13.08.2026
9 Ной
08:33 13.08.2026
10 Асан Спиртаков
До коментар #1 от "Аз съм паразит непотребен":Не е вярно, с колегата Геле Пиратката знаеш ли колко стъкла руска водка пресушихме в тоалетните на ойрогейския парлямент?
Коментиран от #11, #22
08:37 13.08.2026
11 Ернестина Чегеварова
До коментар #10 от "Асан Спиртаков":Само така любими.
08:38 13.08.2026
12 ТОЗИ МОЖЕ
08:48 13.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Статията
До коментар #2 от "Професор":е ясно написана-без филтър,цигари без филтър.
09:03 13.08.2026
15 Боклук
09:03 13.08.2026
16 Уреден
Коментиран от #23, #27
09:15 13.08.2026
17 Роси от Бургас
Шматка с брада, миришеща на алкохол и тутун
09:23 13.08.2026
18 остарява нормално
09:50 13.08.2026
19 Един
09:56 13.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 С една дума:
10:05 13.08.2026
22 Слабакът алкохолик
До коментар #10 от "Асан Спиртаков":Там в ЕП са същите изроди като повечето бг депутати- реално са неокомунисти- глобалисти повечето.Отделно са и глупови некадърници.
10:32 13.08.2026
23 Слабакът олигофрендт
До коментар #16 от "Уреден":БКП елитарно дете,уредено с връзки в България а сега и евродепутат.Нищо не става от такива хора.
10:35 13.08.2026
24 Иван
10:36 13.08.2026
25 И с това
До коментар #4 от "Еее...":Че избяга да не ходи в казармата и после Слабака го оправя.
13:08 13.08.2026
26 Уникален
13:09 13.08.2026
27 Ами,
До коментар #16 от "Уреден":Той не е отишъл в европарламента да прави нещо за България/както и всички от дригите партии/Там го уреди роднината му Красимир Каракачанов от ВМРО за да си оправи семейния бюджет и да вземе депутатска пенсия.Красимир Каракачанов който пък беше министър на отбраната в едно Бойково правителство продаваше български гражданство на тези на запад от нас -Скопяните и носеше парсата в торбички от Била.Да сте видели и чули някой български евродепутат да се изяви с нещо в Страсбург,Люксембург или Брюксел където Европейският парламент развива основната си дейност? Защото аз не.Работят единствено когато се засегнат личните им интереси,иначе са послушна маса.
13:10 13.08.2026