Австрийското министерство на отбраната предупреди: 21 руски агенти са търсили контакт с военнослужещи, за да получат информация

Австрийското Министерство на отбраната е изпратило предупреждение до всички военнослужещи с призив да уведомят военното контраразузнаване, ако са били потърсени от някого от 21 руски дипломати, заподозрени във връзки с разузнавателните служби на Москва, съобщи в. „Кроненцайтунг“, предаде БТА.

„Ако познавате едно или повече от тези лица или те са се свързали с вас, молим да уведомите Службата за военно контраразузнаване чрез звеното за сигнали за шпионаж“, се казва в съобщението, цитирано от изданието.

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Предполагаемите агенти работят в руското посолство и в представителствата на Москва към ОССЕ, ООН и други международни организации във Виена. Повечето са заподозрени във връзки с руското военно разузнаване, а останалите – със Службата за външно разузнаване и Федералната служба за сигурност.

Имената и снимките им са взети от откритата база данни „Рупеп“ (RuPEP.org) и преди това са били публикувани от германския в. „Билд“. Според „Кроненцайтунг“ австрийските разузнавателни служби смятат информацията за достоверна.

Опасенията са, че предполагаемите агенти може целенасочено да са търсили контакт с австрийски военнослужещи, за да получат информация.

Министерството на отбраната заяви пред австрийската новинарска агенция АПА, че армията редовно изпраща подобни съобщения, за да повишава осведомеността и бдителността на военнослужещите.

„Съществува опасение, че може да се стигне до шпионаж и до пряк контакт с военнослужещи“, заяви министърът на отбраната Клаудия Танер пред австрийското радио. По думите ѝ руските разузнавателни служби се стремят да дестабилизират други държави и да разпространяват посланията на Москва.