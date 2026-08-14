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Австрийското министерство на отбраната предупреди: 21 руски агенти са търсили контакт с военнослужещи, за да получат информация
  Тема: Украйна

Австрийското министерство на отбраната предупреди: 21 руски агенти са търсили контакт с военнослужещи, за да получат информация

14 Август, 2026 14:32 846 18

  • шпионаж-
  • русия-
  • австрия-
  • отбрана-
  • руски агенти

Армията редовно изпраща подобни съобщения, за да повишава осведомеността и бдителността на военнослужещите

Австрийското министерство на отбраната предупреди: 21 руски агенти са търсили контакт с военнослужещи, за да получат информация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийското Министерство на отбраната е изпратило предупреждение до всички военнослужещи с призив да уведомят военното контраразузнаване, ако са били потърсени от някого от 21 руски дипломати, заподозрени във връзки с разузнавателните служби на Москва, съобщи в. „Кроненцайтунг“, предаде БТА.

„Ако познавате едно или повече от тези лица или те са се свързали с вас, молим да уведомите Службата за военно контраразузнаване чрез звеното за сигнали за шпионаж“, се казва в съобщението, цитирано от изданието.

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Предполагаемите агенти работят в руското посолство и в представителствата на Москва към ОССЕ, ООН и други международни организации във Виена. Повечето са заподозрени във връзки с руското военно разузнаване, а останалите – със Службата за външно разузнаване и Федералната служба за сигурност.

Имената и снимките им са взети от откритата база данни „Рупеп“ (RuPEP.org) и преди това са били публикувани от германския в. „Билд“. Според „Кроненцайтунг“ австрийските разузнавателни служби смятат информацията за достоверна.

Опасенията са, че предполагаемите агенти може целенасочено да са търсили контакт с австрийски военнослужещи, за да получат информация.

Министерството на отбраната заяви пред австрийската новинарска агенция АПА, че армията редовно изпраща подобни съобщения, за да повишава осведомеността и бдителността на военнослужещите.

„Съществува опасение, че може да се стигне до шпионаж и до пряк контакт с военнослужещи“, заяви министърът на отбраната Клаудия Танер пред австрийското радио. По думите ѝ руските разузнавателни служби се стремят да дестабилизират други държави и да разпространяват посланията на Москва.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предупредили всички,

    17 6 Отговор
    че Путин е под леглата им.
    Ясно. Разбрах.

    Коментиран от #2

    14:35 14.08.2026

  • 2 Ами да

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "Предупредили всички,":

    на всеки австриец под леглото се крие по един руснак. А под леглото на нашаМараАт. е самият Путин:))

    Коментиран от #11

    14:37 14.08.2026

  • 3 Джукаран

    9 4 Отговор
    Тия имат ли армия?

    14:40 14.08.2026

  • 4 Че НАТО

    15 2 Отговор
    през ден си показват по вестници и телевизии къде правят маневри, къде сглобяват дронове, кога ще ги доставят в Украйна.... Защо им е на руснаците да се хабят? А и цял свят видя, че Европа няма и 5 противопожарни самолета, какво остава за боеспособна военна техника?

    14:42 14.08.2026

  • 5 Много кофти

    6 12 Отговор
    Персона нон грата, на всичката дипломатическа руска сган... закривайте всички руски посолства, какво им се туткате?

    Коментиран от #15

    14:43 14.08.2026

  • 6 жуже острайх

    13 4 Отговор
    каква информация за дължава с големината на квартал в Москва ?

    14:43 14.08.2026

  • 7 Изпързалян

    9 6 Отговор
    Това от километри изглежда като кйорфишек!

    14:48 14.08.2026

  • 8 пешо

    7 2 Отговор
    това всичко се докладва на мара

    14:52 14.08.2026

  • 9 Маринов

    4 1 Отговор
    Голям майтап! Игри. Показват се разузнавачи на прикритие и ще чакат. Русия ще направи същото. И после? Ще си ги пъдят, менкат... Политика.

    14:56 14.08.2026

  • 10 въпрос

    5 3 Отговор
    Що така бе хора? Те, австрийците нямат ли агенти в чужбина и не се интересуват от нищо.

    14:57 14.08.2026

  • 11 Гщликерия Копейдовнащ

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ами да":

    Муцко, а под твоето легло бях аз и чакаш да свършиш ч.киите със снимката на Вова Путин да ти кажа, че новият ти пол тебе очень идет.
    Жду тебя на рассвете во внешнем туалете!

    15:01 14.08.2026

  • 12 пълна сводка

    0 0 Отговор
    И 30 не са търсили.

    15:22 14.08.2026

  • 13 хванати по бели гаши

    4 2 Отговор
    Всички тез агенти са заловени под чаршафите на Мара.Веднага медал 4 еврорайх първа степен за баба Мара.

    15:24 14.08.2026

  • 14 центавос

    4 0 Отговор
    леле тез полугерманци се взеха на сериозно,какво да ви шпионират бе,не сте в натю,един хотел ора сте без мигрантите,отдавна сте история

    15:29 14.08.2026

  • 15 Манчо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Много кофти":

    турче ли си ???

    15:34 14.08.2026

  • 16 ХиХи

    1 0 Отговор
    Петров и Баширов се свързали с видни представители на фамилията Шикългрубер да получат информация

    15:44 14.08.2026

  • 17 Перо

    2 0 Отговор
    Журналистически уйдурми!

    15:48 14.08.2026

  • 18 Тролюхо укропска

    1 1 Отговор
    Имаш скоротечен рак с метастази в цялото тяло, тролюхо укропска.

    15:52 14.08.2026

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