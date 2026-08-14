Австрийското министерство на отбраната предупреди: 21 руски агенти са търсили контакт с военнослужещи, за да получат информация

Австрийското Министерство на отбраната е изпратило предупреждение до всички военнослужещи с призив да уведомят военното контраразузнаване, ако са били потърсени от някого от 21 руски дипломати, заподозрени във връзки с разузнавателните служби на Москва, съобщи в. „Кроненцайтунг“, предаде БТА.
„Ако познавате едно или повече от тези лица или те са се свързали с вас, молим да уведомите Службата за военно контраразузнаване чрез звеното за сигнали за шпионаж“, се казва в съобщението, цитирано от изданието.
Предполагаемите агенти работят в руското посолство и в представителствата на Москва към ОССЕ, ООН и други международни организации във Виена. Повечето са заподозрени във връзки с руското военно разузнаване, а останалите – със Службата за външно разузнаване и Федералната служба за сигурност.
Имената и снимките им са взети от откритата база данни „Рупеп“ (RuPEP.org) и преди това са били публикувани от германския в. „Билд“. Според „Кроненцайтунг“ австрийските разузнавателни служби смятат информацията за достоверна.
Опасенията са, че предполагаемите агенти може целенасочено да са търсили контакт с австрийски военнослужещи, за да получат информация.
Министерството на отбраната заяви пред австрийската новинарска агенция АПА, че армията редовно изпраща подобни съобщения, за да повишава осведомеността и бдителността на военнослужещите.
„Съществува опасение, че може да се стигне до шпионаж и до пряк контакт с военнослужещи“, заяви министърът на отбраната Клаудия Танер пред австрийското радио. По думите ѝ руските разузнавателни служби се стремят да дестабилизират други държави и да разпространяват посланията на Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Предупредили всички,
Ясно. Разбрах.
Коментиран от #2
14:35 14.08.2026
2 Ами да
До коментар #1 от "Предупредили всички,":на всеки австриец под леглото се крие по един руснак. А под леглото на нашаМараАт. е самият Путин:))
Коментиран от #11
14:37 14.08.2026
3 Джукаран
14:40 14.08.2026
4 Че НАТО
14:42 14.08.2026
5 Много кофти
Коментиран от #15
14:43 14.08.2026
6 жуже острайх
14:43 14.08.2026
7 Изпързалян
14:48 14.08.2026
8 пешо
14:52 14.08.2026
9 Маринов
14:56 14.08.2026
10 въпрос
14:57 14.08.2026
11 Гщликерия Копейдовнащ
До коментар #2 от "Ами да":Муцко, а под твоето легло бях аз и чакаш да свършиш ч.киите със снимката на Вова Путин да ти кажа, че новият ти пол тебе очень идет.
Жду тебя на рассвете во внешнем туалете!
15:01 14.08.2026
12 пълна сводка
15:22 14.08.2026
13 хванати по бели гаши
15:24 14.08.2026
14 центавос
15:29 14.08.2026
15 Манчо
До коментар #5 от "Много кофти":турче ли си ???
15:34 14.08.2026
16 ХиХи
15:44 14.08.2026
17 Перо
15:48 14.08.2026
18 Тролюхо укропска
15:52 14.08.2026