Емрах Стораро се ожени за Айлян на тайна пищна сватба (ВИДЕО)

Емрах Стораро вече е семеен мъж. По появили се кадри в социалните мрежи младият изпълнител е сключил брак с красивата Айлян, а сватбеното тържество се е състояло снощи в присъствието на стотици близки, роднини и приятели, информира Шоу Блиц.
До последния момент празненството е било пазено далеч от публичното внимание. Въпреки това снимки и видеа от големия ден бързо започнаха да се разпространяват в социалните мрежи и разкриха част от атмосферата на тържеството.
Семействата са заложили на традиционна и пищна сватба, като според публикуваните кадри са били спазени редица семейни и етнокултурни обичаи. Сред гостите е била цялата фамилия Стораро, както и популярни лица от фолк средите.
Една от звездите, уважили младоженците, е Софи Маринова, която е много близка със семейството. Присъствието на редица изпълнители е допринесло за празничното настроение и музикалната атмосфера на вечерта.
Най-голямо внимание, разбира се, са привлекли младоженците. Емрах и Айлян изглеждат щастливи и влюбени на кадрите от сватбата, а булката блести в огромна бяла рокля, обсипана с камъни и заемаща голяма част от дансинга и почти не позволява на младоженеца да я приближи.
Засега младоженците не разкриват много подробности около сватбата, но появилите се кадри в мрежата са красноречиви за разточителството, вложено в празника.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
13:34 14.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1488
само не се омьжвал, ама знаел се
13:40 14.08.2026
5 РАШКО
13:42 14.08.2026
6 Само едната от десетте И рокли е
13:45 14.08.2026
7 Интересно
13:47 14.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Това е резултата
Коментиран от #15
13:48 14.08.2026
10 зз22
13:49 14.08.2026
11 историк
13:55 14.08.2026
12 Сарая
13:58 14.08.2026
13 Знаещ
14:00 14.08.2026
14 Kaлпазанин
14:01 14.08.2026
15 Сила
До коментар #9 от "Това е резултата":Това за имената на децата е характерно само за циганите и " уайт траш българите " ....!!!
Нормалните български граждани ( етнически българи !) си кръщават децата с адекватни за нацията и расата ни имена ....
Коментиран от #17
14:03 14.08.2026
16 Баба Гошка
14:05 14.08.2026
17 То хубаво,
До коментар #15 от "Сила":Ама колко нормални български граждани останаха в тази страна?
14:08 14.08.2026