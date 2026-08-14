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Емрах Стораро се ожени за Айлян на тайна пищна сватба (ВИДЕО)

Емрах Стораро се ожени за Айлян на тайна пищна сватба (ВИДЕО)

14 Август, 2026 13:31 984 17

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  • тайна

Младата двойка отпразнува бракосъчетанието си сред стотици гости и бурни тържества

Емрах Стораро се ожени за Айлян на тайна пищна сватба (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емрах Стораро вече е семеен мъж. По появили се кадри в социалните мрежи младият изпълнител е сключил брак с красивата Айлян, а сватбеното тържество се е състояло снощи в присъствието на стотици близки, роднини и приятели, информира Шоу Блиц.

До последния момент празненството е било пазено далеч от публичното внимание. Въпреки това снимки и видеа от големия ден бързо започнаха да се разпространяват в социалните мрежи и разкриха част от атмосферата на тържеството.

Семействата са заложили на традиционна и пищна сватба, като според публикуваните кадри са били спазени редица семейни и етнокултурни обичаи. Сред гостите е била цялата фамилия Стораро, както и популярни лица от фолк средите.

Една от звездите, уважили младоженците, е Софи Маринова, която е много близка със семейството. Присъствието на редица изпълнители е допринесло за празничното настроение и музикалната атмосфера на вечерта.

Най-голямо внимание, разбира се, са привлекли младоженците. Емрах и Айлян изглеждат щастливи и влюбени на кадрите от сватбата, а булката блести в огромна бяла рокля, обсипана с камъни и заемаща голяма част от дансинга и почти не позволява на младоженеца да я приближи.

Засега младоженците не разкриват много подробности около сватбата, но появилите се кадри в мрежата са красноречиви за разточителството, вложено в празника.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    11 0 Отговор
    Добре дошли в Анадола ....

    13:34 14.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    9 0 Отговор
    тозМангал на седмица се жени поне три пъти у тозПропаднал сайт
    само не се омьжвал, ама знаел се

    13:40 14.08.2026

  • 5 РАШКО

    7 0 Отговор
    М@НГАЛА ПАК Е НАПУШЕН!

    13:42 14.08.2026

  • 6 Само едната от десетте И рокли е

    2 1 Отговор
    ДВЕСТА БОНА...

    13:45 14.08.2026

  • 7 Интересно

    4 0 Отговор
    Мингяните си се женят само за мингянки

    13:47 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това е резултата

    7 0 Отговор
    От 36 години демокрация - българите се правят на европейци, всяка втора дума в устата им е чуждица, децата им се казват Анджела, Ерик, Джонатан…, а циганите, използвайки глупостта на западната система, забогатяха неимоверно, държат се господарски и дори вече потискат българите!

    Коментиран от #15

    13:48 14.08.2026

  • 10 зз22

    0 0 Отговор
    .. ще я затърка

    13:49 14.08.2026

  • 11 историк

    3 0 Отговор
    Ангаллите след 50 г. ще са повече от българите !!!!Роят се като марокански скакалци !!

    13:55 14.08.2026

  • 12 Сарая

    3 0 Отговор
    Тоя всяка година се жени...

    13:58 14.08.2026

  • 13 Знаещ

    1 0 Отговор
    Няма проблем ! Днеска се оженил , утре се развел ... Панаириии , пааанаирииии ... Толкова измислени неща аааааа... Пееше 7 пъти женената и 7 пъти развеждана прима на българската естрада , Лили Иванова ! А рекордите са за това , за да се подобряват като такива като този Стораро , Благо Джизъса и прочее хора на изкуството и културата...

    14:00 14.08.2026

  • 14 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Тайна и пищна ми звучи като ,интелигентно тъпа

    14:01 14.08.2026

  • 15 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това е резултата":

    Това за имената на децата е характерно само за циганите и " уайт траш българите " ....!!!
    Нормалните български граждани ( етнически българи !) си кръщават децата с адекватни за нацията и расата ни имена ....

    Коментиран от #17

    14:03 14.08.2026

  • 16 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Хайде пак правописни грешки. Пише се Айрян. Кажете го на родител 1 и родител 2 на Айрян. Може и таратор да стане с малко краставицца, копър, чесън, сол на вкус

    14:05 14.08.2026

  • 17 То хубаво,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сила":

    Ама колко нормални български граждани останаха в тази страна?

    14:08 14.08.2026