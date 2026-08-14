Емрах Стораро се ожени за Айлян на тайна пищна сватба (ВИДЕО)

Емрах Стораро вече е семеен мъж. По появили се кадри в социалните мрежи младият изпълнител е сключил брак с красивата Айлян, а сватбеното тържество се е състояло снощи в присъствието на стотици близки, роднини и приятели, информира Шоу Блиц.

До последния момент празненството е било пазено далеч от публичното внимание. Въпреки това снимки и видеа от големия ден бързо започнаха да се разпространяват в социалните мрежи и разкриха част от атмосферата на тържеството.

Семействата са заложили на традиционна и пищна сватба, като според публикуваните кадри са били спазени редица семейни и етнокултурни обичаи. Сред гостите е била цялата фамилия Стораро, както и популярни лица от фолк средите.

Една от звездите, уважили младоженците, е Софи Маринова, която е много близка със семейството. Присъствието на редица изпълнители е допринесло за празничното настроение и музикалната атмосфера на вечерта.

Най-голямо внимание, разбира се, са привлекли младоженците. Емрах и Айлян изглеждат щастливи и влюбени на кадрите от сватбата, а булката блести в огромна бяла рокля, обсипана с камъни и заемаща голяма част от дансинга и почти не позволява на младоженеца да я приближи.

Засега младоженците не разкриват много подробности около сватбата, но появилите се кадри в мрежата са красноречиви за разточителството, вложено в празника.