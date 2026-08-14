Иван Демерджиев: Край на анклавите! Край на отстъплението на държавата!

Край на анклавите! Край на отстъплението на държавата!

Ударът по “Калашниците” не беше единично действие. Набелязали сме такива групи в цялата страна, обеща вътрешният министър

Това обяви във "Фейсбук" вътрешният министър Иван Демерджиев.

Ето и целия пост:

Стига вече терор на самозабравили се групички! Ударът по “Калашниците” не беше единично действие. Набелязали сме такива групи в цялата страна.

#ГДБОП проведе акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните хора, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на #доходите им.

Продължаваме и на други места в страната.

Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт без да имат доказани доходи за това и арогантно поведение.

Край на анклавите! Край на отстъплението на #държавата!