Иван Демерджиев: Край на анклавите! Край на отстъплението на държавата!

Край на анклавите! Край на отстъплението на държавата!
Ударът по “Калашниците” не беше единично действие. Набелязали сме такива групи в цялата страна, обеща вътрешният министър
Това обяви във "Фейсбук" вътрешният министър Иван Демерджиев.
Ето и целия пост:
Стига вече терор на самозабравили се групички! Ударът по “Калашниците” не беше единично действие. Набелязали сме такива групи в цялата страна.
#ГДБОП проведе акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните хора, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на #доходите им.
Продължаваме и на други места в страната.
Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт без да имат доказани доходи за това и арогантно поведение.
Край на анклавите! Край на отстъплението на #държавата!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
14:43 14.08.2026
2 бою и шишо
14:45 14.08.2026
3 А ГРУПАТА НА ШУМЕНСКИА ПЕВАЧ
14:45 14.08.2026
4 Ганя Путинофила
14:48 14.08.2026
5 И КО СТАНА СЪС ТЯХ
14:49 14.08.2026
6 Русодебил
14:50 14.08.2026
7 Браво
14:53 14.08.2026
8 химик
14:54 14.08.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
Руският анклав “Камчия”, столица на българската корупция и продажност. Ефектът от това руско “присъствие” е като неутронна бомба за все по-мизерното гето, в каквото е превърната съзнателно разрушената (за да бъде изкупена също) българска част от бившия черноморски български комплекс. Няма друго подобно петно на българската черноморска карта, където вече от десетки години да не се развива туризма със съответните подобрения и строежи и то при наличието на комбинацията от слизащи до брега гори, които преминават в километри пясъчна ивица с плитко крайбрежие, подходящо за плажуване. Ивицата на практика е превзета от руския комплекс
Коментиран от #13
14:54 14.08.2026
10 Софиянец
14:59 14.08.2026
11 Ехо
14:59 14.08.2026
12 Поредният глупак
14:59 14.08.2026
13 Слава на Руската армия Освободителка!
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":Вътре в яз.Искър има руска подводница, която наблюдава с перископа такива като теб!
Коментиран от #16, #17, #18
15:00 14.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Банда национални предатели !
Анклава на пристанището в Росенец и петролния терминал е една от най-корупционните сделки в държавата.И досега измервателни уреди там няма, Агенция Митници няма достъп до терминалите, не се знае какво влиза и какво излиза. В договора за продажба на Нефтохим, пише че УС на компанията взима решения за намаляване или спиране на преработката на нефт. Това може да парализира цялата икономика и застраши националната ни сигурност. А мунчо кРадев върна управлението на руските олигарси, че даже и ги спаси от санкции , срещу какво - можем да се досетим.
15:01 14.08.2026
16 Да те асвабадят
До коментар #13 от "Слава на Руската армия Освободителка!":ман афите, че много си напрегнат.
15:03 14.08.2026
17 Жалки продажни северноазоатски еничapи !
До коментар #13 от "Слава на Руската армия Освободителка!":От какво са те освободили монголята бе копейка ? От моZък ли ? 🤣🤣🤣
Коментиран от #19
15:03 14.08.2026
18 !!!?
До коментар #13 от "Слава на Руската армия Освободителка!":Дерменджиев върви по тъч линията !
Опитва се да отвлича вниманието от борбата с корупцията и паравоенните фашизирани проруски глутници, които заплашват и убиват невинни хора !!!?
15:09 14.08.2026
19 Генерал Столетов
До коментар #17 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":Куха Глава Неграмотна.
Коментиран от #23
15:16 14.08.2026
20 ласедр
15:16 14.08.2026
21 Подкаста не струва
15:17 14.08.2026
22 А какво
15:25 14.08.2026
23 След цели 12 руско-турски войни
До коментар #19 от "Генерал Столетов":за Проливите на Босфора, само имбецил може да си мисли, че са дошли да го освобождават заради църните му Очи!
15:26 14.08.2026
24 Самунчо църно
15:33 14.08.2026
25 Край, край,
15:43 14.08.2026
26 оле леле
край на края
15:56 14.08.2026
27 Бързай
16:05 14.08.2026