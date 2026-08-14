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Иван Демерджиев: Край на анклавите! Край на отстъплението на държавата!

Иван Демерджиев: Край на анклавите! Край на отстъплението на държавата!

14 Август, 2026 14:41 1 752 27

  • иван демерджиев-
  • анклав-
  • престъпност-
  • мафия-
  • ботевград

Ударът по “Калашниците” не беше единично действие. Набелязали сме такива групи в цялата страна, обеща вътрешният министър

Иван Демерджиев: Край на анклавите! Край на отстъплението на държавата! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Край на анклавите! Край на отстъплението на държавата!

Ударът по “Калашниците” не беше единично действие. Набелязали сме такива групи в цялата страна, обеща вътрешният министър

Това обяви във "Фейсбук" вътрешният министър Иван Демерджиев.

Ето и целия пост:

Стига вече терор на самозабравили се групички! Ударът по “Калашниците” не беше единично действие. Набелязали сме такива групи в цялата страна.

#ГДБОП проведе акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните хора, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на #доходите им.

Продължаваме и на други места в страната.

Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт без да имат доказани доходи за това и арогантно поведение.

Край на анклавите! Край на отстъплението на #държавата!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    11 2 Отговор
    Анклавът "триъгълник на властта" под прицел ли е?

    14:43 14.08.2026

  • 2 бою и шишо

    15 3 Отговор
    са на свобода, живи и здрави..... нещо се е объркал министъра

    14:45 14.08.2026

  • 3 А ГРУПАТА НА ШУМЕНСКИА ПЕВАЧ

    9 1 Отговор
    Фикретъ страровъ. ДЕТ харчат милиони за коли жилища купони сватби.....кви СТЕА пари НЕЩО ДАНЪК ПЛАЩАТ ЛИ ИЛИ СА НА ТЕЛК И ТЕ....

    14:45 14.08.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    12 18 Отговор
    Ама руският анклав Камчия си седи!

    14:48 14.08.2026

  • 5 И КО СТАНА СЪС ТЯХ

    9 1 Отговор
    Дори не знаем къде са. И стига само плямпосвайте а ДЕЙСТВАЙТЕ. МНОГО СМЕ ЛЪГАНИ И МНОГО МАНИПУЛИРАНИ. ТЕЗИ ПРИКАЗКИ СМЕ ГИ ЧУВАЛИ.

    14:49 14.08.2026

  • 6 Русодебил

    4 14 Отговор
    Демерджиев, я кажи, защо в територията има 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони, които не извършват никаква дейност?

    14:50 14.08.2026

  • 7 Браво

    12 0 Отговор
    но изчисти от службите калинките на маринов терзиев и калинчо стоянов да не те предадат

    14:53 14.08.2026

  • 8 химик

    2 0 Отговор
    Пажъйвьом,увидим.

    14:54 14.08.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    9 10 Отговор
    Руски „анклав“ на брега на яз. Искър? Заграден незаконно терен от над 11 000 кв. м, с постройки, телени огради и табели „Владение на Руската федерация“

    Руският анклав “Камчия”, столица на българската корупция и продажност. Ефектът от това руско “присъствие” е като неутронна бомба за все по-мизерното гето, в каквото е превърната съзнателно разрушената (за да бъде изкупена също) българска част от бившия черноморски български комплекс. Няма друго подобно петно на българската черноморска карта, където вече от десетки години да не се развива туризма със съответните подобрения и строежи и то при наличието на комбинацията от слизащи до брега гори, които преминават в километри пясъчна ивица с плитко крайбрежие, подходящо за плажуване. Ивицата на практика е превзета от руския комплекс

    Коментиран от #13

    14:54 14.08.2026

  • 10 Софиянец

    9 2 Отговор
    Първо петроханските сектанти от ппдб трябва да влезнат в кауша! Не на евроатлантическата педофилия!

    14:59 14.08.2026

  • 11 Ехо

    1 0 Отговор
    Елиминация на контролирани гласове, това е добре!

    14:59 14.08.2026

  • 12 Поредният глупак

    9 2 Отговор
    Който дрънка глупости..... демонстрират вика висок стандарт без да имат доказани доходи. А има ли украинец да питам който да е доказал доходи? А има ли банка в България която да не им препира кървавите пари? А анклави има ли които изцяло са придобити с фалшиви документи, фалшив кадастър, фалшив имотен регистър и криминални ПУП-ове ? И говоря за българи в случая ! И няма да е лошо нещо да свършите а не само да дрънкате дивотии ..

    14:59 14.08.2026

  • 13 Слава на Руската армия Освободителка!

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Вътре в яз.Искър има руска подводница, която наблюдава с перископа такива като теб!

    Коментиран от #16, #17, #18

    15:00 14.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Банда национални предатели !

    4 2 Отговор
    Топлофикациите, предимно собственост на Христо Ковачки, също са руски анклави , а в управителните им съвети доминират руснаци.

    Анклава на пристанището в Росенец и петролния терминал е една от най-корупционните сделки в държавата.И досега измервателни уреди там няма, Агенция Митници няма достъп до терминалите, не се знае какво влиза и какво излиза. В договора за продажба на Нефтохим, пише че УС на компанията взима решения за намаляване или спиране на преработката на нефт. Това може да парализира цялата икономика и застраши националната ни сигурност. А мунчо кРадев върна управлението на руските олигарси, че даже и ги спаси от санкции , срещу какво - можем да се досетим.

    15:01 14.08.2026

  • 16 Да те асвабадят

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    ман афите, че много си напрегнат.

    15:03 14.08.2026

  • 17 Жалки продажни северноазоатски еничapи !

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    От какво са те освободили монголята бе копейка ? От моZък ли ? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #19

    15:03 14.08.2026

  • 18 !!!?

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    Дерменджиев върви по тъч линията !
    Опитва се да отвлича вниманието от борбата с корупцията и паравоенните фашизирани проруски глутници, които заплашват и убиват невинни хора !!!?

    15:09 14.08.2026

  • 19 Генерал Столетов

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":

    Куха Глава Неграмотна.

    Коментиран от #23

    15:16 14.08.2026

  • 20 ласедр

    3 0 Отговор
    Ванка, защо 2 те свини още са на свобода??? Играете и вие пиески и си мислите че като тях 15г някои ще ви търпи да приказвате общи приказки ама няма да стане така. Или ги прибираите в ареста и после на съд и да връщат милиардите дето ограбиха или си събираите багажа и да ви няма. Слава на Господ Иисус Христос имате мнозинство. Няма оправдания ама те предишните. Винету от банкя и любовниците му да връщат милиардите. Няма време.

    15:16 14.08.2026

  • 21 Подкаста не струва

    2 2 Отговор
    Големи кретени сте целият МС да си знаете ей. Огромно разочарование

    15:17 14.08.2026

  • 22 А какво

    4 3 Отговор
    става с руския анклав Камчия?

    15:25 14.08.2026

  • 23 След цели 12 руско-турски войни

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Генерал Столетов":

    за Проливите на Босфора, само имбецил може да си мисли, че са дошли да го освобождават заради църните му Очи!

    15:26 14.08.2026

  • 24 Самунчо църно

    2 1 Отговор
    стига с тия дитирамби, бачкай без да бучиш: край на това, край на онова. Нищо "мящабно" не си свършил, само устата ти бълва мащабни глупости

    15:33 14.08.2026

  • 25 Край, край,

    2 0 Отговор
    край, край - това съм аз точният с парите и казвам край и край на края!

    15:43 14.08.2026

  • 26 оле леле

    1 1 Отговор
    е сега е втасахме
    край на края

    15:56 14.08.2026

  • 27 Бързай

    1 0 Отговор
    Демерджо, че изоставаш от шефа си. Той разката олигарсите, а ти още се кумиш с мафията и само джафкаш: край, край, край. Края му се не види

    16:05 14.08.2026

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