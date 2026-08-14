Роби Уилям разкри, че има "малко аутизъм" (ВИДЕО)

Британският певец Роби Уилямс разкри, че наскоро е получил диагноза аутизъм, като заяви, че новината му е помогнала да разбере по-добре част от поведението и начина си на мислене. 52-годишният изпълнител говори по темата по време на представянето на есенно-зимната колекция на своята модна и лайфстайл марка Hopeium.

Пред публиката Роби Уилямс използва израза „малко аутизъм“, без да уточни какво точно означава това, но със сигурност не е медицински термин. Певецът заяви, че приема диагнозата положително, защото според него тя „обяснява много неща“ в живота му.

Изпълнителят на „Angels“ и „Rock DJ“ от години говори открито за психичното си здраве и невроразнообразието. Роби Уилямс е споделял, че има ADHD(СДВХ), както и че изпитва тревожност, депресивни състояния, телесна дисморфия и натрапчиви мисли. В интервю през 2025 г. той съобщи и за синдром на Турет, като описа проявите при себе си основно като вътрешни, натрапчиви мисловни импулси, а не като видими двигателни тикове.

Новото му изказване представлява промяна спрямо думите му от миналата година. Тогава Роби Уилямс казваше, че тест за аутизъм не е потвърдил диагноза, но е установил определени аутистични черти, особено свързани със социалното взаимодействие. Сега певецът заявява, че вече е получил диагноза.

Роби Уилямс обясни и как ADHD влияе върху работата му. По думите му той може да се концентрира изключително силно върху конкретна творческа задача, но същевременно да изпитва сериозни затруднения да насочи вниманието си към други дейности. Именно творческата работа му помага да отклонява вниманието си от натрапчивите мисли.

Като пример певецът разказа за скорошен полет, при който започнал да се пита дали би могъл чрез мислите си да повлияе на самолета и дори да причини катастрофа. Уилямс обясни, че подобни мисли не отразяват реални намерения, а са част от натрапчивите идеи, с които се опитва да се справя, като насочва съзнанието си към творчески задачи.

Темата за психичното здраве присъства трайно в публичните изяви на бившия член на Take That. В подкаста „I’m ADHD! No You’re Not“ през 2025 г. Роби Уилямс призна, че дори концертите пред десетки хиляди почитатели не премахват вътрешната му тревожност. Той разказа, че зад увереното сценично поведение често стои силно напрежение, което публиката не вижда.

Певецът многократно е подчертавал, че поставянето на диагнози не възприема като ограничение, а като начин да разбере по-добре трудностите, които го съпътстват от десетилетия. В последните години Роби Уилямс все по-често говори публично за невроразнообразието, зависимостите и психологическата цена на славата, включително в документални продукции и интервюта за живота си след Take That.