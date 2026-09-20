4 храни, които кардиолозите включват редовно в менюто си

Храненето е важна част от грижата за сърцето, а някои продукти могат да бъдат добър избор за хората, които се стремят да поддържат нормално кръвно налягане.

Четирима кардиолози споделят кои храни присъстват редовно в собственото им меню и защо ги предпочитат, според Verywell Health.

Сьомга - източник на омега-3

Сьомгата е сред храните, които кардиологът Джефри Ландър консумира редовно. Причината е високото съдържание на омега-3 мастни киселини, които могат да подпомогнат сърдечно-съдовото здраве и да допринесат за умерено понижаване на кръвното налягане.

Рибата е и добър източник на висококачествен протеин, витамин D и витамини от група В. Това я превръща в продукт, който лесно може да бъде включен в балансирано меню.

Рукола - зеленчук с естествени нитрати

Кардиологът Джоузеф Диабс посочва руколата като друг добър избор за сърцето. Основното ѝ предимство според него е естественото съдържание на нитрати.

Организмът може да превърне тези нитрати в азотен оксид – вещество, което помага на кръвоносните съдове да се отпуснат и разширят. Това подпомага кръвотока и може да допринесе за поддържането на по-здравословно кръвно налягане.

Руколата има характерен пикантен вкус, което е и практическо предимство – салатата може да бъде вкусна без голямо количество сол или мазен дресинг.

Диабс предлага руколата да се комбинира с печено цвекло, малко козе или фета сирене, екстра върджин зехтин и балсамов оцет или пресен лимонов сок. Към салатата могат да се добавят домати, авокадо, орехи и други зеленчуци.

Ако руколата не е сред любимите ви зеленчуци, лекарят препоръчва спанак. Той може да се консумира суров в салата или леко сотиран със зехтин, чесън и лимон.

Цвекло - комбинация от нитрати, фибри и калий

Цвеклото също присъства в менюто на кардиолога Смадар Корт. То съдържа нитрати, фибри, фолат, калий и антиоксиданти – хранителни вещества, които според лекаря подпомагат здравето на кръвоносните съдове и сърдечно-съдовата система.

Корт споделя, че обикновено следва средиземноморски тип хранене. Затова често добавя цвекло към салата с листни зеленчуци, малко козе сирене и екстра върджин зехтин.

Друг вариант е цвеклото да бъде изпечено и сервирано като гарнитура към основното ястие.

За повече разнообразие кардиологът предлага салата от цвекло с орехи, магданоз, екстра върджин зехтин и балсамов оцет. Печеното цвекло може да се комбинира и с източник на протеин, например риба.

Кейл - зеленолистен зеленчук за всеки ден

Четвъртата храна е къдравото зеле, познато като кейл. Кардиологът д-р Кристофър Лий го предпочита заради естественото съдържание на нитрати.

Подобно на нитратите в руколата и цвеклото, те могат да бъдат превърнати от организма в азотен оксид, който подпомага отпускането и разширяването на кръвоносните съдове.

Кейлът е и добър източник на фибри, които са важни за нормалното функциониране на храносмилателната система и цялостното здраве на стомашно-чревния тракт.

Лий има съвсем прост начин да го включи в ежедневното си меню – нарязва пресен кейл и го добавя към салати, обикновено с малко сол.

Четири храни, едно общо правило

Сьомгата, руколата, цвеклото и кейлът се различават по вкус и хранителен състав, но всички могат да бъдат част от разнообразно меню, насочено към поддържане на сърдечно-съдовото здраве.

Важно е обаче да се има предвид, че една храна сама по себе си не може да замени лечението или медицинските препоръки при високо кръвно налягане. Хранителният режим е част от цялостния подход към здравето на сърцето.

Затова кардиолозите не залагат на една „магическа“ храна, а на продукти, които лесно могат да се превърнат в редовна част от балансираното хранене.

Източник: Edna.bg.