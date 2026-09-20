4 храни, които кардиолозите включват редовно в менюто си

Храненето е важна част от грижата за сърцето, а някои продукти могат да бъдат добър избор за хората, които се стремят да поддържат нормално кръвно налягане.
Четирима кардиолози споделят кои храни присъстват редовно в собственото им меню и защо ги предпочитат, според Verywell Health.
Сьомга - източник на омега-3
Сьомгата е сред храните, които кардиологът Джефри Ландър консумира редовно. Причината е високото съдържание на омега-3 мастни киселини, които могат да подпомогнат сърдечно-съдовото здраве и да допринесат за умерено понижаване на кръвното налягане.
Рибата е и добър източник на висококачествен протеин, витамин D и витамини от група В. Това я превръща в продукт, който лесно може да бъде включен в балансирано меню.
Рукола - зеленчук с естествени нитрати
Кардиологът Джоузеф Диабс посочва руколата като друг добър избор за сърцето. Основното ѝ предимство според него е естественото съдържание на нитрати.
Организмът може да превърне тези нитрати в азотен оксид – вещество, което помага на кръвоносните съдове да се отпуснат и разширят. Това подпомага кръвотока и може да допринесе за поддържането на по-здравословно кръвно налягане.
Руколата има характерен пикантен вкус, което е и практическо предимство – салатата може да бъде вкусна без голямо количество сол или мазен дресинг.
Диабс предлага руколата да се комбинира с печено цвекло, малко козе или фета сирене, екстра върджин зехтин и балсамов оцет или пресен лимонов сок. Към салатата могат да се добавят домати, авокадо, орехи и други зеленчуци.
Ако руколата не е сред любимите ви зеленчуци, лекарят препоръчва спанак. Той може да се консумира суров в салата или леко сотиран със зехтин, чесън и лимон.
Цвекло - комбинация от нитрати, фибри и калий
Цвеклото също присъства в менюто на кардиолога Смадар Корт. То съдържа нитрати, фибри, фолат, калий и антиоксиданти – хранителни вещества, които според лекаря подпомагат здравето на кръвоносните съдове и сърдечно-съдовата система.
Корт споделя, че обикновено следва средиземноморски тип хранене. Затова често добавя цвекло към салата с листни зеленчуци, малко козе сирене и екстра върджин зехтин.
Друг вариант е цвеклото да бъде изпечено и сервирано като гарнитура към основното ястие.
За повече разнообразие кардиологът предлага салата от цвекло с орехи, магданоз, екстра върджин зехтин и балсамов оцет. Печеното цвекло може да се комбинира и с източник на протеин, например риба.
Кейл - зеленолистен зеленчук за всеки ден
Четвъртата храна е къдравото зеле, познато като кейл. Кардиологът д-р Кристофър Лий го предпочита заради естественото съдържание на нитрати.
Подобно на нитратите в руколата и цвеклото, те могат да бъдат превърнати от организма в азотен оксид, който подпомага отпускането и разширяването на кръвоносните съдове.
Кейлът е и добър източник на фибри, които са важни за нормалното функциониране на храносмилателната система и цялостното здраве на стомашно-чревния тракт.
Лий има съвсем прост начин да го включи в ежедневното си меню – нарязва пресен кейл и го добавя към салати, обикновено с малко сол.
Четири храни, едно общо правило
Сьомгата, руколата, цвеклото и кейлът се различават по вкус и хранителен състав, но всички могат да бъдат част от разнообразно меню, насочено към поддържане на сърдечно-съдовото здраве.
Важно е обаче да се има предвид, че една храна сама по себе си не може да замени лечението или медицинските препоръки при високо кръвно налягане. Хранителният режим е част от цялостния подход към здравето на сърцето.
Затова кардиолозите не залагат на една „магическа“ храна, а на продукти, които лесно могат да се превърнат в редовна част от балансираното хранене.
Източник: Edna.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
14:13 20.09.2026
2 Лост
14:15 20.09.2026
3 Щукар
14:20 20.09.2026
4 ристю
14:25 20.09.2026
5 црррр
14:29 20.09.2026
6 67345752
14:32 20.09.2026
7 Фатмето
14:34 20.09.2026
8 на село
14:39 20.09.2026
9 Лама Кифла
14:41 20.09.2026