Новини
Любопитно »
4 храни, които кардиолозите включват редовно в менюто си

4 храни, които кардиолозите включват редовно в менюто си

20 Септември, 2026 14:04, обновена 20 Септември, 2026 14:04 829 9

  • храна-
  • кардиолози-
  • меню-
  • здравословно хранене-
  • омега 3-
  • рукола-
  • сьомга-
  • цвекло-
  • кейл

Сьомга, рукола, цвекло и кейл са сред продуктите, които четирима специалисти избират заради хранителните им качества и потенциалните ползи за сърдечно-съдовото здраве

4 храни, които кардиолозите включват редовно в менюто си - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Храненето е важна част от грижата за сърцето, а някои продукти могат да бъдат добър избор за хората, които се стремят да поддържат нормално кръвно налягане.

Четирима кардиолози споделят кои храни присъстват редовно в собственото им меню и защо ги предпочитат, според Verywell Health.

Сьомга - източник на омега-3

Сьомгата е сред храните, които кардиологът Джефри Ландър консумира редовно. Причината е високото съдържание на омега-3 мастни киселини, които могат да подпомогнат сърдечно-съдовото здраве и да допринесат за умерено понижаване на кръвното налягане.

Рибата е и добър източник на висококачествен протеин, витамин D и витамини от група В. Това я превръща в продукт, който лесно може да бъде включен в балансирано меню.

Рукола - зеленчук с естествени нитрати

Кардиологът Джоузеф Диабс посочва руколата като друг добър избор за сърцето. Основното ѝ предимство според него е естественото съдържание на нитрати.

Организмът може да превърне тези нитрати в азотен оксид – вещество, което помага на кръвоносните съдове да се отпуснат и разширят. Това подпомага кръвотока и може да допринесе за поддържането на по-здравословно кръвно налягане.

Руколата има характерен пикантен вкус, което е и практическо предимство – салатата може да бъде вкусна без голямо количество сол или мазен дресинг.

Диабс предлага руколата да се комбинира с печено цвекло, малко козе или фета сирене, екстра върджин зехтин и балсамов оцет или пресен лимонов сок. Към салатата могат да се добавят домати, авокадо, орехи и други зеленчуци.

Ако руколата не е сред любимите ви зеленчуци, лекарят препоръчва спанак. Той може да се консумира суров в салата или леко сотиран със зехтин, чесън и лимон.

Цвекло - комбинация от нитрати, фибри и калий

Цвеклото също присъства в менюто на кардиолога Смадар Корт. То съдържа нитрати, фибри, фолат, калий и антиоксиданти – хранителни вещества, които според лекаря подпомагат здравето на кръвоносните съдове и сърдечно-съдовата система.

Корт споделя, че обикновено следва средиземноморски тип хранене. Затова често добавя цвекло към салата с листни зеленчуци, малко козе сирене и екстра върджин зехтин.

Друг вариант е цвеклото да бъде изпечено и сервирано като гарнитура към основното ястие.

За повече разнообразие кардиологът предлага салата от цвекло с орехи, магданоз, екстра върджин зехтин и балсамов оцет. Печеното цвекло може да се комбинира и с източник на протеин, например риба.

Кейл - зеленолистен зеленчук за всеки ден

Четвъртата храна е къдравото зеле, познато като кейл. Кардиологът д-р Кристофър Лий го предпочита заради естественото съдържание на нитрати.

Подобно на нитратите в руколата и цвеклото, те могат да бъдат превърнати от организма в азотен оксид, който подпомага отпускането и разширяването на кръвоносните съдове.

Кейлът е и добър източник на фибри, които са важни за нормалното функциониране на храносмилателната система и цялостното здраве на стомашно-чревния тракт.

Лий има съвсем прост начин да го включи в ежедневното си меню – нарязва пресен кейл и го добавя към салати, обикновено с малко сол.

Четири храни, едно общо правило

Сьомгата, руколата, цвеклото и кейлът се различават по вкус и хранителен състав, но всички могат да бъдат част от разнообразно меню, насочено към поддържане на сърдечно-съдовото здраве.

Важно е обаче да се има предвид, че една храна сама по себе си не може да замени лечението или медицинските препоръки при високо кръвно налягане. Хранителният режим е част от цялостния подход към здравето на сърцето.

Затова кардиолозите не залагат на една „магическа“ храна, а на продукти, които лесно могат да се превърнат в редовна част от балансираното хранене.

Източник: Edna.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Омега-3 на таблетки е по-изгодно.

    14:13 20.09.2026

  • 2 Лост

    4 0 Отговор
    Доста от кардиолозите пушат и пият алкохол.

    14:15 20.09.2026

  • 3 Щукар

    1 0 Отговор
    Има и други видове риба,а не само сьомга. Може да налапаш някой шаран или пастърва,като ги хванеш.Сготвяш си ги и това е. Руколата да се комбинира с печено цвекло,едва ли?!Не ям такива неща.Предпочитам печена тиква.

    14:20 20.09.2026

  • 4 ристю

    1 0 Отговор
    Цвекло - комбинация от нитрати, фибри и калий ,сложен в мазнина,да не влезе в химична запалимост,ако е залян с вода.Нитратите са опасни,взривни вещества.Цвеклото го ядат животните,при хората предизвиква газове в стомаха и пръцпръъъц после.

    14:25 20.09.2026

  • 5 црррр

    0 1 Отговор
    при високо кръвно налягане трябва да се откажете от алкохола,цигарите и кафето

    14:29 20.09.2026

  • 6 67345752

    3 0 Отговор
    ей тая сьомга - не ви излиза от устата ! що не пишете , че скумрията е по-полезна - има по-малко живак и повече Ом-3 и е 100 пъти по-евтина ,,,,, Или сардината ,,,,

    14:32 20.09.2026

  • 7 Фатмето

    1 0 Отговор
    Мойто Асан ,яде мойту марула долу ва,

    14:34 20.09.2026

  • 8 на село

    0 0 Отговор
    Яжте си ушите и на кръвното ви наблягане ще му е много кефъ!

    14:39 20.09.2026

  • 9 Лама Кифла

    0 0 Отговор
    ми ясно е че кардиолозите ядат сьомга........ при 50 евро прегледа....и пенционерите ще ядат сьомга ама друг път.......за тях трътки пържени

    14:41 20.09.2026