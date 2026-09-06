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Защо не бива да криете годежен пръстен в храна

Защо не бива да криете годежен пръстен в храна

6 Септември, 2026 19:36 482 4

  • годежен пръстен-
  • храна-
  • опасности-
  • предложение за брак

Романтичното предложение за брак крие сериозни рискове за здравето и неочаквани инциденти

Защо не бива да криете годежен пръстен в храна - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Да скриете годежния пръстен в парче торта, чаша шампанско или любимото ястие на половинката може да изглежда като романтична сцена от филм. В действителност обаче лекарите предупреждават, че подобна изненада може да завърши в спешното отделение вместо с празнуване.

Риск от задавяне и поглъщане

Най-очевидната опасност е човекът просто да не забележи пръстена и да го погълне заедно с храната. Малките бижута могат да попаднат в хранопровода, а по-сериозният сценарий е навлизането им в дихателните пътища и задавяне.

Особено рисково е пръстенът да бъде поставен в мека храна, десерт или напитка, които обикновено се консумират, без всяка хапка да се дъвче продължително. Алкохолът по време на романтична вечеря допълнително може да намали вниманието.

Дори погълнатият предмет да достигне стомаха без проблем, това не означава непременно, че опасността е отминала. Формата на пръстена, изпъкналата каса и камъкът могат да създадат риск от нараняване по хода на храносмилателния тракт. При поглъщане на подобен предмет е разумно да се потърси медицинска оценка, вместо да се разчита, че той непременно ще премине безпроблемно.

Защо не бива да криете годежен пръстен в храна
Снимкa: Shutterstock

Романтичната вечер може да завърши със счупен зъб

Съществува и далеч по-прозаичен риск – човекът да захапе металния пръстен. Резултатът може да бъде отчупване на зъб, увреждане на пломба или коронка и болезнено посещение при стоматолог.

Не е добра идея бижуто да се поставя и директно в храната от хигиенна гледна точка. Пръстенът преминава през производство, опаковане и многократно докосване и не е предмет, предназначен за контакт с храни.

Красивата изненада не изисква пръстенът да бъде в чинията

Освен здравословния риск, хигиената също е фактор – почистването на бижуто от сосове или кремове нарушава блясъка му, а киселинността на шампанското може да повлияе негативно на някои деликатни скъпоценни камъни.

Ако предложението е планирано в ресторант, далеч по-безопасно е персоналът да помогне с поднасянето на кутийката отделно – например заедно с десерта, върху специално декорирана чиния или след вечерята.

Така ефектът на изненадата се запазва, но без опасността бъдещата булка или младоженец да погълне скъпото бижу, да се задави или да счупи зъб.

В крайна сметка годежният пръстен е най-добре да остане там, където му е мястото преди големия въпрос – в кутийката, а не в десерта.


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  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Най-добре да си го сложиш на Qра. Полудяват направо.😎

    19:39 06.09.2026

  • 2 За да не го лапнеш ма парцал

    1 0 Отговор
    Мойто беше от кенче с бира от онези кръглите помншш ли ги бабче? А, на тебе дадоха ли ти,

    19:41 06.09.2026

  • 3 За да нИ го лапнеш ма парцааал

    0 0 Отговор
    Мойто беше от кенче от бира от онези кръглите помниш ли ги бабче? А, на теб дадоха ли ти или само замиха гологлавия?

    19:43 06.09.2026

  • 4 Готвачите

    0 0 Отговор
    Много се кефят на такива номера, ама със зелен чай се избутва до вц-то

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