Пица, салата „Цезар“ и сандвич в едно стана хит в TikTok

Социалните мрежи отново превърнаха необичайна кулинарна комбинация във вирусна сензация. Този път вниманието привлече сандвич, който събира на едно място пица пеперони и салата „Цезар“.

Автор на нашумялата версия е кулинарната създателка на съдържание Мири, известна в TikTok като @madebymiri. Тя публикува видео, в което показва собствената си интерпретация на т.нар. pepperoni pizza Caesar salad sandwich.

Идеята звучи хаотично, но следва една от най-популярните тенденции в социалните мрежи през последните години – смесването на добре познати ястия в нови, често прекалено богати комбинации.

Какво представлява сандвичът?

В основата на рецептата стои пица с пеперони, към която се добавя свежа салата „Цезар“. Комбинацията включва характерните за салатата съставки – маруля ромейн, пармезан и кремообразен дресинг „Цезар“.

След това всичко се превръща в своеобразен сандвич, който комбинира топла и богата на сирене пица със студена и хрупкава салата.

Именно контрастът между разтопеното сирене, солените пеперони, свежата маруля и плътния сос е причината подобни рецепти да привличат толкова голямо внимание онлайн.

Видеото на Мири бързо събира над милион гледания, а нейни публикации редовно достигат многомилионна аудитория.

Не е първата среща между пица и „Цезар“

Макар версията на Мири да привлече нов интерес, комбинацията между пица и салата „Цезар“ не е напълно нова.

През последните години в TikTok и Instagram придоби популярност т.нар. Caesaroni wrap – тортила или подобна основа, покрита с доматен сос, моцарела и пеперони, към която след изпичане се добавя салата „Цезар“.

Друг популярен вариант заменя традиционната тортила с хрупкава основа от запечена моцарела и пеперони, която след това се пълни с маруля, пилешко месо, пармезан и дресинг.

През 2026 г. няколко специализирани кулинарни издания публикуваха собствени версии на подобни рецепти, което показва, че съчетанието вече се оформя като самостоятелна интернет тенденция.

Защо подобни рецепти стават популярни?

Популярните кулинарни тенденции все по-често разчитат на принципа „колкото по-неочаквано, толкова по-добре“.

Особено популярни в TikTok са т.нар. mash-up рецепти – ястия, които комбинират елементи от две или повече добре познати храни. Така през последните години се появиха пица-бургери, суши бурито, „нарязани“ сандвичи и различни варианти на салати, превърнати в пълнеж за хляб или тортили.

Специализираното издание Eater още през 2024 г. отбелязва бума на т.нар. chopped sandwich trend – тенденция, при която месо, сирена, зеленчуци и сосове се нарязват заедно и след това се поставят в хляб.

Социалните платформи са особено подходящи за подобни рецепти, защото крайният резултат трябва не само да е вкусен, но и достатъчно необичаен, за да накара потребителите да спрат да превъртат.

Сандвичът с пица пеперони и салата „Цезар“ очевидно изпълнява точно това условие – комбинацията изглежда странно, но съдържа вкусове, които поотделно вече са добре познати и обичани.

Дали ще се превърне в трайна кулинарна мода или ще остане поредният краткотраен TikTok експеримент, тепърва ще стане ясно.