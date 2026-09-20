Парламентарни избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания

Парламентарни избори започнаха тази сутрин в Берлин и Мекленбург-Предна Померания. Избирателните секции отвориха в 8:00 часа местно време, като право на глас имат около 2,5 милиона души в германската столица и близо 1,3 милиона в североизточната провинция.

Вотът в Мекленбург-Предна Померания се следи особено внимателно заради силното представяне на AfD в последните проучвания. Данни на Infratest dimap преди изборите показваха 38% подкрепа за партията, 33% за SPD и около 7% за CDU.

В Берлин надпреварата също е оспорвана, като последните сондажи поставят Левицата и CDU близо една до друга, а Зелените и AfD също запазват значително присъствие. Управляващата коалиция CDU-SPD не разполага с гарантирано мнозинство според предизборните проучвания.

Изборите са важни и за канцлера Фридрих Мерц, тъй като слаб резултат на CDU би засилил политическия натиск върху ръководството на партията. Reuters отбелязва, че вотът идва в момент на понижена подкрепа за управляващите на федерално ниво.