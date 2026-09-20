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Парламентарни избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания

Парламентарни избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания

20 Септември, 2026 14:51 1 327 19

  • германия-
  • берлин-
  • избори-
  • парламент

Близо 4 милиона души имат право на глас

Парламентарни избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Парламентарни избори започнаха тази сутрин в Берлин и Мекленбург-Предна Померания. Избирателните секции отвориха в 8:00 часа местно време, като право на глас имат около 2,5 милиона души в германската столица и близо 1,3 милиона в североизточната провинция.

Вотът в Мекленбург-Предна Померания се следи особено внимателно заради силното представяне на AfD в последните проучвания. Данни на Infratest dimap преди изборите показваха 38% подкрепа за партията, 33% за SPD и около 7% за CDU.

В Берлин надпреварата също е оспорвана, като последните сондажи поставят Левицата и CDU близо една до друга, а Зелените и AfD също запазват значително присъствие. Управляващата коалиция CDU-SPD не разполага с гарантирано мнозинство според предизборните проучвания.

Изборите са важни и за канцлера Фридрих Мерц, тъй като слаб резултат на CDU би засилил политическия натиск върху ръководството на партията. Reuters отбелязва, че вотът идва в момент на понижена подкрепа за управляващите на федерално ниво.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🔌🔌🔌

    20 1 Отговор
    Високий грозниий человек⬇️

    14:54 20.09.2026

  • 2 Сатана Z

    21 2 Отговор
    Зелените фашаги се залепиха като кърлежи за SPD в резултат на което Мерц си копае гроба.

    14:55 20.09.2026

  • 3 Отложено пътуване до съединените щати на

    30 3 Отговор
    Meрц показва че му се клатят краката и той осъзнава че с неговите 10% подкрепа би трябвало да подаде оставка. 10% е фрапиращо и предизвиква съжаление в неговата упоритост да се държи със зъби и нокти на поста

    Коментиран от #6

    14:58 20.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 центавос

    21 2 Отговор
    урсулите в затвора

    15:02 20.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Демократ

    4 27 Отговор
    Руснаците трябва етнически да бъдат хигиенизирани навскяъде по Света.

    Коментиран от #10

    15:11 20.09.2026

  • 8 Гориил

    9 1 Отговор
    Тези избори ще донесат унижение и позор за двупартийния монопол (ХДС/ХСС и СДПР), който заплашва Германия с икономическа и енергийна катастрофа. Отстраняването на левицата и консерваторите от власт или поне значителното намаляване на подкрепата им е приоритет номер едно не само за германския народ, но и за една гневна и възмутена Русия. Политическата шизофрения не трябва да има място в Германия. И Москва няма да намали натиска.

    15:22 20.09.2026

  • 9 така, така

    11 1 Отговор
    Мерц е пътник. Да не се беше ръкувал с наркоманчето, но каквото си е надробил, това ще сърба.

    Коментиран от #14

    15:28 20.09.2026

  • 10 поемай бързо банана

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Демократ":

    И бегом към фронта в Украйна да ни покажеш как хигиенизираш руснаци!

    15:29 20.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 смех

    3 2 Отговор
    Подготвят ни за резултата на АГ...

    15:38 20.09.2026

  • 13 Анонимен

    1 1 Отговор
    Пътят е труден ,но славен.Германия се очаква да се възроди,цъфне и върже.Голямата метла е готова да измете боклука на страната в бунището.Защото лозунгът ,,Трудът дарява свобода ,, всеки съвестен гражданин на страната е длъжен да изпълнява .

    15:38 20.09.2026

  • 14 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "така, така":

    Германците масово се обръщат към руското посолство в Берлин с призиви да бъдат разкрити измамите и машинациите на най-реакционната и черносотническа правителствена коалиция в германската политическа история през 21-ви век. Старите политически партии, които доскоро представляваха интересите на народа, се превърнаха в смъртна заплаха за стабилността и сигурността на страната. Някои от депутатите от тези партии са психически нестабилни, лесно възбудими и склонни към немотивирана агресия.

    15:39 20.09.2026

  • 15 Ужас за Урсулите

    3 1 Отговор
    Германският канцлер Фридрих Мерц е изправен пред нов тежък изборен удар
    само две седмици след разгрома на неговия
    Християндемократически съюз в Саксония-Анхалт.
    На днешните избори в Мекленбург-Предна Померания ХДС получава едва 6%

    Коментиран от #16

    15:51 20.09.2026

  • 16 Да допълня

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ужас за Урсулите":

    За Алтернатива за Германия“ до сега са гласували 36%.

    15:54 20.09.2026

  • 17 Гориил

    2 1 Отговор
    Шизофреничните призиви за война с Русия от страна на активните в Германия партии бележат повратна точка в политическата им история. Времената се промениха.

    15:55 20.09.2026

  • 18 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор
    Тези , които не са на мнение , като ОФИЦИАЛНОТО , са обявени за фашисти , радикали , луди , лоши , така ли излиза ?
    Че това е по-лошо и от комунистическото еднопартийно управление !

    16:02 20.09.2026

  • 19 Тартаковер

    0 0 Отговор
    Кой се страхува от това , хората да си кажат мнението ? Тези , които наричат себе си демократи , либерали , свободомислещи и хуманисти ли ?

    16:05 20.09.2026

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