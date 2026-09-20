Парламентарни избори започнаха тази сутрин в Берлин и Мекленбург-Предна Померания. Избирателните секции отвориха в 8:00 часа местно време, като право на глас имат около 2,5 милиона души в германската столица и близо 1,3 милиона в североизточната провинция.
Вотът в Мекленбург-Предна Померания се следи особено внимателно заради силното представяне на AfD в последните проучвания. Данни на Infratest dimap преди изборите показваха 38% подкрепа за партията, 33% за SPD и около 7% за CDU.
В Берлин надпреварата също е оспорвана, като последните сондажи поставят Левицата и CDU близо една до друга, а Зелените и AfD също запазват значително присъствие. Управляващата коалиция CDU-SPD не разполага с гарантирано мнозинство според предизборните проучвания.
Изборите са важни и за канцлера Фридрих Мерц, тъй като слаб резултат на CDU би засилил политическия натиск върху ръководството на партията. Reuters отбелязва, че вотът идва в момент на понижена подкрепа за управляващите на федерално ниво.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🔌🔌🔌
14:54 20.09.2026
2 Сатана Z
14:55 20.09.2026
3 Отложено пътуване до съединените щати на
Коментиран от #6
14:58 20.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 центавос
15:02 20.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Демократ
Коментиран от #10
15:11 20.09.2026
8 Гориил
15:22 20.09.2026
9 така, така
Коментиран от #14
15:28 20.09.2026
10 поемай бързо банана
До коментар #7 от "Демократ":И бегом към фронта в Украйна да ни покажеш как хигиенизираш руснаци!
15:29 20.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 смех
15:38 20.09.2026
13 Анонимен
15:38 20.09.2026
14 Гориил
До коментар #9 от "така, така":Германците масово се обръщат към руското посолство в Берлин с призиви да бъдат разкрити измамите и машинациите на най-реакционната и черносотническа правителствена коалиция в германската политическа история през 21-ви век. Старите политически партии, които доскоро представляваха интересите на народа, се превърнаха в смъртна заплаха за стабилността и сигурността на страната. Някои от депутатите от тези партии са психически нестабилни, лесно възбудими и склонни към немотивирана агресия.
15:39 20.09.2026
15 Ужас за Урсулите
само две седмици след разгрома на неговия
Християндемократически съюз в Саксония-Анхалт.
На днешните избори в Мекленбург-Предна Померания ХДС получава едва 6%
Коментиран от #16
15:51 20.09.2026
16 Да допълня
До коментар #15 от "Ужас за Урсулите":За Алтернатива за Германия“ до сега са гласували 36%.
15:54 20.09.2026
17 Гориил
15:55 20.09.2026
18 Тото 1 и Тото 2
Че това е по-лошо и от комунистическото еднопартийно управление !
16:02 20.09.2026
19 Тартаковер
16:05 20.09.2026