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Как да се храним здравословно, когато нямаме време и средства

Как да се храним здравословно, когато нямаме време и средства

20 Септември, 2026 11:40, обновена 20 Септември, 2026 11:41 629 2

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Зърнените храни, яйцата, бобовите култури и сезонните зеленчуци могат да бъдат основата на пълноценно меню без големи разходи

Как да се храним здравословно, когато нямаме време и средства - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поддържането на обичайния хранителен режим може да се окаже трудно в по-предизвикателни периоди. Ограниченият достъп до прясна храна, липсата на време или невъзможността да се готви пълноценно често налагат търсенето на по-практични решения.

Здравословното хранене обаче не означава задължително скъпи продукти или популярни „суперхрани“. Според нутрициониста Юлия Драгулова по-важно е менюто да има проста и достъпна основа, която да осигурява редовно хранене и основни хранителни вещества.

Започнете със зърнени храни и дълготрайни продукти

Зърнените храни и макаронените изделия могат да бъдат сред основите на ежедневното меню. Те се съхраняват лесно и могат да послужат като основа за разнообразни ястия.

Диетологът препоръчва у дома да има няколко вида зърнени храни, за да не става храненето еднообразно. Сред подходящите варианти са елда, перлен ечемик, овесени ядки, просо и пшеничен грис.

Когато е възможно, е добре да се избира паста от твърда пшеница. Сухарите и пълнозърнестият хляб също могат да бъдат практични продукти заради по-дългия им срок на годност.

Не забравяйте за протеините

Друга важна част от храненето са източниците на протеин, които не е необходимо да бъдат скъпи. В менюто могат да присъстват яйца, пилешко месо, риба, извара, черен дроб и бобови култури.

Юлия Драгулова препоръчва внимание и към консервираните храни. Те могат да се съхраняват дълго и са удобна алтернатива, когато времето или възможностите за готвене са ограничени.

Подходящи варианти са консервираните риба тон, скумрия и сардини. Бобът, нахутът и лещата също са достъпни източници на протеин.

Зеленчуците и плодовете не трябва да са скъпи

За да осигурите достатъчно фибри и разнообразие в менюто, не е необходимо да купувате екзотични плодове или скъпи зеленчуци.

Зелето, морковите, цвеклото, лукът и ябълките са достъпни продукти, които лесно могат да се превърнат в част от ежедневното хранене.

Когато пресните плодове и зеленчуци са по-труднодостъпни, замразените зеленчуци и горски плодове също могат да бъдат удобен вариант.

Друг избор са детските плодови пюрета без добавена захар. Те са лесни за пренасяне, а неотворените опаковки обикновено не изискват съхранение в хладилник.

Добавете полезни мазнини към менюто

Мазнините също имат място в балансираното хранене. Нерафинираните растителни масла, семената и ядките могат да допълнят менюто, без да е необходимо да се консумират в големи количества.

Малка порция ядки или семена, както и лъжица зехтин или олио към салатата, могат да направят едно обикновено ястие по-разнообразно.

Не търсете „перфектната“ диета

Основното правило е да не усложнявате излишно храненето си и да не се стремите да откриете „перфектните“ продукти.

Целта е в повечето основни хранения да присъстват източници на протеини, въглехидрати и мазнини, както и зеленчуци или плодове.

Например едно обикновено ястие може да включва гарнитура от елда, яйца или черен дроб и зеленчукова салата с растително масло. Така с достъпни продукти може да се създаде пълноценно хранене без сложни рецепти и големи разходи.

Здравословното хранене може да бъде много по-просто, отколкото изглежда. Познатите продукти от кварталния магазин също могат да помогнат за създаването на разнообразно меню - важното е да не изисквате съвършенство от себе си, а да се фокусирате върху редовността и достъпността.

Източник: Vesti.bg.


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  • 1 Мюмюн

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    11:47 20.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.