5 традиционни унгарски ястия, които задължително да опитате

Кухнята на една страна е сред най-интересните начини да я опознаем, когато пътуваме в чужбина. Затова, вдъхновени от пътуването до Будапеща, се отправяме към света на унгарската кулинария, за да припомним няколко традиционни ястия, които са се превърнали в нейна запазена марка, предава Lifestyle.bg.

Червеният пипер и лукът са сред основните продукти в унгарската кухня. В много от ястията присъства и месо - предимно свинско и телешко, а в по-малка степен и пилешко. Не липсват и ястия със сладководна риба, което не е изненадващо предвид река Дунав и езерото Балатон.

А ето и няколко ястия, които определено си заслужава да опитаме.

Гулаш

Няма как да не започнем с гулаша - едно от ястията, които най-силно свързваме с Унгария. Името му произлиза от gulya („кравар“).

Гулашът се приготвя с телешко месо от джолан или плешка, лук, червен пипер, моркови и червени чушки.

Свикнали сме да го възприемаме като гъста яхния, но в Унгария на много места се предлага като по-рядка супа. Понякога се сгъстява допълнително или към него се добавят домати.

В някои заведения се сервира с варени картофи или картофено пюре, а може да го срещнем и в комбинация с лангош - още една от емблемите на унгарската кухня.

Лангош

Този традиционен тестен специалитет наподобява голяма мекица и е особено популярен в Унгария.

Името му идва от láng („пламък“), тъй като първоначално лангошът е бил печен на пещ, а впоследствие започва да се приготвя чрез пържене.

Към пърженото тесто могат да се добавят различни продукти според вкуса. Традиционният вариант обаче включва малко мазнина, заквасена сметана, настъргано твърдо сирене и чесън.

Паприкаш

Както подсказва името, червеният пипер е един от основните продукти и в паприкаша. Той придава голяма част от характерния вкус на ястието, заедно с лука и червените чушки.

Съществуват няколко разновидности, но най-често паприкашът се приготвя с пилешко месо под формата на яхния. Основата е традиционна запръжка, а накрая се добавя сметана, която придава на ястието по-наситен вкус.

Паприкашът може да се сервира с гарнитура от ньоки или картофи.

Халасле - унгарската рибена чорба

Сред традиционните унгарски ястия е и халасле - ароматна рибена супа, която най-често се приготвя със шаран или друга речна риба. Може да се използва и комбинация от няколко вида риба.

Към нея се добавят добре познатите за унгарската кухня лук, чушки и червен пипер, често и малко лют, както и пресни домати.

Лукът се запържва, след което се добавят червеният пипер и останалите подправки, а накрая и рибата. Халасле обикновено се консумира с много хляб.

В различни части на Унгария се организират и състезания за най-бързо приготвяне на супата.

Торта „Добош“

За финал оставяме един от най-емблематичните унгарски десерти - торта „Добош“.

Тя впечатлява както с вида си, така и с вкуса си. Приготвя се от шест блата, между които има шоколад и сметана, а завършекът е характерната карамелена глазура.

Тортата носи името на своя създател - унгарския майстор сладкар Йозеф Добош. Той я представя за първи път през 1885 г. на Унгарската национална изложба.

Десертът бързо се превръща в един от най-разпознаваемите в страната и остава такъв и до днес. Сред почитателите му е и австро-унгарската императрица Елизабет.