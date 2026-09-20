Неизвестни досега разкрития за принцеса Даяна в книгата на нейния брат

Мемоарната книга на лорд Чарлз Спенсър - братът на покойната принцеса Даяна - се очаква да разкрие нови подробности за отношенията в британското кралско семейство, пише Lifestyle.bg.

В откъс от все още неизлязлата книга Swan Song: Diana, my sister, публикуван от Daily Mail, Спенсър разказва за момент, в който Даяна започнала да обмисля развод с тогавашния принц Чарлз.

Според неговите спомени тя била убедена, че съпругът ѝ е влюбен в свой служител.

Даяна започнала да обмисля развод

Спенсър описва разговор със сестра си, който според него се оказал повратен момент в решението ѝ да прекрати брака.

По думите му Даяна го поканила на обяд, за да му съобщи, че иска развод, тъй като смята, че Чарлз е влюбен в свой прислужник.

Признанието я накарало да потърси подкрепа от брат си, който бил шокиран от думите ѝ, въпреки че вече знаел, че отношенията между съпрузите са в сериозна криза.

Основното му притеснение обаче било свързано с обществената реакция. По онова време бракът между Даяна и Чарлз бил възприеман от мнозина като приказна история, а Спенсър се опасявал, че при евентуален развод именно сестра му може да бъде обвинена за края на тази илюзия.

Какво пише Спенсър в мемоарите си?

В откъса лорд Спенсър уточнява, че Даяна не е назовала служителя, за когото говорела, и той никога не я е разпитвал за повече подробности.

От Бъкингамския дворец са отказали коментар по твърдението. Вместо това оттам са посочили, че „болката от загубата на брат или сестра може да замъгли преценката и да оцвети спомените“.

Самата тема за извънбрачните отношения в брака на Даяна и Чарлз обаче не е нова.

Бракът на Даяна и Чарлз и Камила

През 1995 г. в прочутото си интервю за BBC Panorama Даяна говори открито за отношенията между съпруга си и Камила Паркър Боулс.

„В този брак бяхме трима, което го правеше малко пренаселен“, заявява тогава принцесата.

Чарлз също е признавал за изневяра по време на брака си с Даяна, като уточнява, че това се е случило след като отношенията между двамата „необратимо са се разпаднали“. Той определя Камила като „много дългогодишна приятелка“, която ще остане важна част от живота му, припомня Hello.

В същото интервю Даяна признава и за собствена извънбрачна връзка – с офицера от британската армия и свой инструктор по езда Джеймс Хюит.

Новите разкрития на Чарлз Спенсър отново насочват вниманието към сложната история на брака между Даяна и Чарлз – отношения, чиито последици неизбежно се отразяват и на техните деца, принцовете Уилям и Хари.