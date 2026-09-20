ДНК тест разкри невероятна истина: Две най-добри приятелки се оказаха сестри

Историите за братя и сестри, разделени при раждането и открили се десетилетия по-късно, не са една или две. Но всяка от тях носи своята доза емоция. Историята на Мийна Гелтинк и Минал Тийсен обаче звучи като сценарий за боливудски филм.

Двете жени, които са от индийски произход и днес са на повече от 40 години, дълго време смятали, че са просто близки приятелки. Едва наскоро научават, че всъщност са биологични сестри.

Още по-невероятното е, че двете са усетили връзката помежду си още като тийнейджърки – без да знаят каква е причината за нея.

Приличали си още при първата среща

Мийна и Минал били осиновени от различни семейства само няколко месеца след раждането си. И двете израснали близо една до друга в Нидерландия.

Срещнали се за първи път в началото на тийнейджърските си години на събитие, организирано от агенцията за осиновяване, с която родителите им работели.

Още тогава забелязали необичайните прилики във външността и поведението си.

„Всички осиновени деца бяха събрани, за да прекарат време заедно, да се опознаят и да вечерят“, разказва 43-годишната Мийна пред BBC.

Тя си спомня, че била заедно с Минал и свои приятели, които веднага забелязали колко много си приличат двете.

„Те казаха: „Погледнете се в огледалото“. А аз си помислих: „О, Боже мой, тя има моя нос! Имаме еднакъв смях“. По време на вечерята не спирах да я гледам“, споделя Мийна.

На следващия ден момичетата си разменили телефонните номера и адресите и обещали да поддържат връзка.

Въпреки че тогава нямало никакви индикации, че са кръвни роднини, близостта между тях била мигновена. В продължение на години си пишели писма и често се обръщали една към друга със „сестричке“, защото така усещали отношенията си.

Загубили връзка за 15 години

Преди около 15 години обаче двете прекъснали контакт. Минал се преместила във Франция, а по същото време Мийна наскоро била родила първото си дете и ежедневието ѝ станало по-натоварено.

Години по-късно обаче неочаквано събитие щяло да ги събере отново.

През 2017 г. Мийна посетила среща на осиновени индийци. Там научила за ДНК тестовете на MyHeritage и решила да си направи такъв.

Тя не открила съвпадения и в крайна сметка изтрила приложението.

На 20 май обаче получила съобщение от Минал във Facebook.

„Помниш ли ме?“, гласяло то.

Оказало се, че месец по-рано Минал също си направила ДНК тест, докато била на гости при родителите си в Нидерландия. Към съобщението си тя прикрепила снимка на резултата.

Мийна преинсталирала приложението, за да провери какво показва тестът.

„Бях толкова притеснена, че въведох грешна парола 10 пъти, преди да успея да вляза“, разказва тя.

Това, което видяла след това, променило живота и на двете.

ДНК тестът потвърдил всичко

Резултатът показал категорично съвпадение – двете жени били биологични сестри с общи майка и баща.

„Беше сякаш ми биха инжекция с адреналин. Разплаках се. Минал беше липсващото парче от пъзела ми, което бях чакала толкова дълго. Ние се наричахме сестри. Това ДНК съвпадение потвърди, че всичко, което интуитивно сме усещали, е било вярно“, разказва Мийна.

За Минал осъзнаването също било трудно за вярване. Когато получила резултатите през април, първоначално не разбрала, че съвпадението е с момичето, с което някога била най-добра приятелка.

Истината осъзнала, когато разгледала снимките си в социалните мрежи.

„Мийна – сестра. Не можех да повярвам. Бяхме приятелки, преди да станем сестри. През цялото време сме били сестри, но не сме знаели“, казва Минал пред Reuters.

Срещата след откритието

Двете се видели за първи път, след като научили истината, през август. Срещата им била изпълнена със „сълзи, прегръдки и смях“, последвани от първото им общо селфи.

44-годишната Минал днес живее във Франция със съпруга си и двамата им синове.

След откритието двете сестри започнали да поддържат връзка ежедневно и вече са се запознали със семействата си.

Приликите между тях продължават да ги изненадват.

„Всички забелязват как довършваме изреченията си, как движим главите си или как ходим по сходен начин“, казва Мийна.

Тя признава, че нито една от двете все още напълно не е осмислила факта, че са сестри.

„Понякога разговаряме по два часа и губим представа за времето. Изведнъж си спомняме, че трябва да напазаруваме или да вземем децата от училище“, споделя Мийна.

Мечтаят да се върнат там, откъдето е започнало всичко

Едно от нещата, които двете най-много искат да направят, е заедно да посетят Индия – страната, от която произхождат.

„Бихме искали някой ден да отидем заедно в Индия и да се разходим по улиците на Мумбай“, разказва Мийна.

Тя признава и колко много е липсвала сестра ѝ през годините, без двете да знаят защо.

„Имало е моменти, в които и двете сме се чувствали много самотни – например когато загубих баща си или преживявах раздяла. Съжалявам, че не сме могли да бъдем една до друга. Можехме да споделяме щастливите моменти и да си помагаме в трудните времена.“

След повече от четири десетилетия Мийна и Минал най-сетне разбират защо още от първата си среща са се почувствали толкова близки. Онова, което години наред възприемали като необяснима приятелска връзка, се оказва семейната връзка, която никога не е изчезвала.

Източник: Lifestyle.bg.