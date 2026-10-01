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Tinder пуска групови срещи за по-малко напрежение

Tinder пуска групови срещи за по-малко напрежение

1 Октомври, 2026 05:19, обновена 1 Октомври, 2026 05:21 533 0

  • tinder-
  • групови срещи-
  • онлайн запознанства-
  • group hangouts

Новата функция позволява на приятели да се обединят около обща активност, да харесват други групи и да разговарят в общ чат.

Tinder пуска групови срещи за по-малко напрежение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Tinder пуска функцията Group Hangouts, с която потребителите могат да се запознават с други хора заедно с приятелите си. Новият формат е насочен към срещи около обща активност и цели да направи първия контакт по-малко напрегнат.

За да създаде група, потребителят избира занимание и кани приятели. Необходимо е да се включат поне трима души, след което груповият профил започва да се показва на други групи в основния поток на приложението. Броят на участниците в двете групи не трябва да е еднакъв.

Съвпадението отваря общ разговор

Участниците могат да разглеждат профили на други групи и да ги харесват. При взаимно харесване Tinder отваря общ чат за всички хора в двете групи, в който те могат да обсъдят активността и евентуална среща извън приложението.

„Double Date показа нещо, което подозирахме от самото начало – младите хора искат приятелите им да участват, когато се запознават с някого нов“, заявява Марк Кантор, главен продуктов директор на Tinder. По думите му Group Hangouts разширява този модел и превръща запознанството в по-социално преживяване.

Тестовете показват по-висока активност

При тестовете в Австралия са приети 40% от изпратените покани за участие в групи. Tinder отчита също, че жените са 2,2 пъти по-склонни да харесат групов профил, отколкото традиционен профил на един човек. Данните са от вътрешни тестове на компанията и не представляват независимо изследване.

Новата функция стъпва върху Double Date, която беше пусната през юни 2025 г. Според Tinder около 90% от потребителите на този формат са били под 30 години, а участниците са обменяли 35% повече съобщения в сравнение със стандартните разговори между двама души.

Първоначално функцията ще е достъпна в ограничен брой пазари

Group Hangouts се разпространява поетапно в САЩ и избрани пазари, като Tinder планира добавянето на други държави. Достъпът може да се различава според местоположението на потребителя.

Всеки участник трябва да има собствен профил в Tinder и сам да избере дали да се присъедини към групата. Потребителите могат да напуснат конкретен разговор, без да напускат групата на приятелите си, както и да блокират или да подадат сигнал срещу друг участник.


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