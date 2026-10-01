Tinder пуска групови срещи за по-малко напрежение

Tinder пуска функцията Group Hangouts, с която потребителите могат да се запознават с други хора заедно с приятелите си. Новият формат е насочен към срещи около обща активност и цели да направи първия контакт по-малко напрегнат.

За да създаде група, потребителят избира занимание и кани приятели. Необходимо е да се включат поне трима души, след което груповият профил започва да се показва на други групи в основния поток на приложението. Броят на участниците в двете групи не трябва да е еднакъв.

Съвпадението отваря общ разговор

Участниците могат да разглеждат профили на други групи и да ги харесват. При взаимно харесване Tinder отваря общ чат за всички хора в двете групи, в който те могат да обсъдят активността и евентуална среща извън приложението.

„Double Date показа нещо, което подозирахме от самото начало – младите хора искат приятелите им да участват, когато се запознават с някого нов“, заявява Марк Кантор, главен продуктов директор на Tinder. По думите му Group Hangouts разширява този модел и превръща запознанството в по-социално преживяване.

Тестовете показват по-висока активност

При тестовете в Австралия са приети 40% от изпратените покани за участие в групи. Tinder отчита също, че жените са 2,2 пъти по-склонни да харесат групов профил, отколкото традиционен профил на един човек. Данните са от вътрешни тестове на компанията и не представляват независимо изследване.

Новата функция стъпва върху Double Date, която беше пусната през юни 2025 г. Според Tinder около 90% от потребителите на този формат са били под 30 години, а участниците са обменяли 35% повече съобщения в сравнение със стандартните разговори между двама души.

Първоначално функцията ще е достъпна в ограничен брой пазари

Group Hangouts се разпространява поетапно в САЩ и избрани пазари, като Tinder планира добавянето на други държави. Достъпът може да се различава според местоположението на потребителя.

Всеки участник трябва да има собствен профил в Tinder и сам да избере дали да се присъедини към групата. Потребителите могат да напуснат конкретен разговор, без да напускат групата на приятелите си, както и да блокират или да подадат сигнал срещу друг участник.