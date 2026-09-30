Netflix пуска документален сериал за Матю Пери 3 години след смъртта му (ВИДЕО)

Животът и кариерата на американския актьор Матю Пери ще бъдат представени в новата документална поредица „The One About Matthew Perry“, посветена на звездата от култовия сериал „Приятели“.

Продукцията от три части ще бъде достъпна от 27 октомври, когато се навършват три години от смъртта на Матю Пери. Първият трейлър вече показва част от непубликувани досега снимки и видеозаписи от личния архив на семейството му.

Документалният сериал проследява пътя на Матю Пери към световната слава и постепенното му осъзнаване, че успехът не му носи удовлетворението, което е очаквал. Наред с кариерата му като актьор и комик продукцията разглежда дългогодишната му зависимост и многобройните му опити да постигне трайна трезвеност.

Сред основните участници е сестрата на актьора Миа Пери Боуик, която за първи път споделя подробно лични спомени за живота му.

„Отне ми време, за да бъда готова да споделя тези спомени и какво беше да обичаш Матю с цялата сложност на живота му. Искам хората да го видят като цялостна личност, а не само като Чандлър и не само като човек, който се бореше със зависимост“, казва Миа Пери Боуик.

Нови разкази за Чандлър Бинг и „Приятели“

Поредицата ще включва свидетелства на близките приятели на Матю Пери Дейвид Пресман и Роджър Кастийо, както и на няколко негови бивши партньорки.

Зрителите ще научат и нови подробности за прослушването на Матю Пери за „Приятели“ и създаването на един от най-разпознаваемите телевизионни персонажи на 90-те години, Чандлър Бинг.

За този период говорят бившият президент на NBC Уорън Литълфийлд и сценаристът от първия сезон Джеф Строс. Включени са и разкази на хора, които са били непосредствено до актьора по време на борбата му със зависимостите и възстановяването.

Режисьор на „The One About Matthew Perry“ е Мери Робъртсън.

„Матю Пери беше един от големите комедийни таланти на своето поколение. С Чандлър Бинг той накара милиони хора да се смеят, но също така говореше открито за зависимостта. Публиката обаче познаваше само част от неговата история“, казва Мери Робъртсън.

Новата документална поредица цели да покаже Матю Пери отвъд образа, който го превърна в световна звезда, чрез спомените на семейството, приятелите и хората, работили с него през различните етапи от кариерата му.