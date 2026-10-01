Бърнам ще представи план за нови отношения с ЕС през ноември

Британският министър-председател Анди Бърнам ще представи през ноември план за преосмисляне на отношенията на Великобритания с Европейския съюз. Той оставя отворена и възможността за втори референдум за Брекзит, съобщава Българското национално радио, позовавайки се на публикация във „Файненшъл таймс“.

Срещата на върха между Лондон и Брюксел беше отложена заради спор около инициативата на ЕС „Произведено в Европа“. Въпреки това двете страни са постигнали съгласие по основните параметри на бъдещо споразумение.

Пакетът включва програма за обмен на опит и мобилност на младежи, премахване на търговските бариери за хранителни продукти и свързване на системите за търговия с емисии. Бърнам иска на срещата да бъдат договорени и съвместни действия срещу незаконната миграция.

Най-спорните теми остават извън дневния ред

Не се очаква през ноември да бъде постигнато споразумение за участието на Великобритания в „Произведено в Европа“ – инициатива, която дава предимство на производителите от ЕС. По информация на „Файненшъл таймс“ разговорите по този въпрос вероятно ще бъдат отложени за следващата година.

Замразено е и предложението студентите от държавите членки да получат достъп до британските университети при по-ниски такси, равни на плащаните от местните студенти. Отделно ще продължат разговорите за евентуално свързване на Великобритания с електроенергийния пазар на ЕС, но по тази тема не се очаква бърз резултат.

Лондон допуска по-близка интеграция

Според Бърнам договореностите от ноември ще бъдат първа стъпка към нов модел на отношения. В по-дългосрочен план той допуска Великобритания да кандидатства за повторно присъединяване към Митническия съюз, единния пазар или самия Европейски съюз.

Бърнам заяви, че ще използва срещата, за да постави началото на национален дебат за „дългосрочните отношения“ на страната с ЕС преди следващите избори. Така въпросът за бъдещето на Брекзит може да се превърне в част от предизборния дневен ред, въпреки че конкретно решение за нов референдум все още не е обявено.

Източници: БНР