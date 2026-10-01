Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Бърнам ще представи план за нови отношения с ЕС през ноември

Бърнам ще представи план за нови отношения с ЕС през ноември

1 Октомври, 2026 06:14 369 0

  • анди бърнам-
  • брекзит-
  • европейски съюз-
  • великобритания

Британският премиер оставя отворена възможността за втори референдум за Брекзит. Лондон и Брюксел са договорили основите на бъдещо споразумение, но отлагат най-спорните теми.

Бърнам ще представи план за нови отношения с ЕС през ноември - 1
Снимк: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският министър-председател Анди Бърнам ще представи през ноември план за преосмисляне на отношенията на Великобритания с Европейския съюз. Той оставя отворена и възможността за втори референдум за Брекзит, съобщава Българското национално радио, позовавайки се на публикация във „Файненшъл таймс“.

Срещата на върха между Лондон и Брюксел беше отложена заради спор около инициативата на ЕС „Произведено в Европа“. Въпреки това двете страни са постигнали съгласие по основните параметри на бъдещо споразумение.

Пакетът включва програма за обмен на опит и мобилност на младежи, премахване на търговските бариери за хранителни продукти и свързване на системите за търговия с емисии. Бърнам иска на срещата да бъдат договорени и съвместни действия срещу незаконната миграция.

Най-спорните теми остават извън дневния ред

Не се очаква през ноември да бъде постигнато споразумение за участието на Великобритания в „Произведено в Европа“ – инициатива, която дава предимство на производителите от ЕС. По информация на „Файненшъл таймс“ разговорите по този въпрос вероятно ще бъдат отложени за следващата година.

Замразено е и предложението студентите от държавите членки да получат достъп до британските университети при по-ниски такси, равни на плащаните от местните студенти. Отделно ще продължат разговорите за евентуално свързване на Великобритания с електроенергийния пазар на ЕС, но по тази тема не се очаква бърз резултат.

Лондон допуска по-близка интеграция

Според Бърнам договореностите от ноември ще бъдат първа стъпка към нов модел на отношения. В по-дългосрочен план той допуска Великобритания да кандидатства за повторно присъединяване към Митническия съюз, единния пазар или самия Европейски съюз.

Бърнам заяви, че ще използва срещата, за да постави началото на национален дебат за „дългосрочните отношения“ на страната с ЕС преди следващите избори. Така въпросът за бъдещето на Брекзит може да се превърне в част от предизборния дневен ред, въпреки че конкретно решение за нов референдум все още не е обявено.

Източници: БНР


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания