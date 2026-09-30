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Рапърът Лил Уейн се сгоди за 20 години по-младата си приятелка (ВИДЕО)

Рапърът Лил Уейн се сгоди за 20 години по-младата си приятелка (ВИДЕО)

30 Септември, 2026 19:58 517 5

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44-годишният рапър сподели новината в Инстаграм профила си

Рапърът Лил Уейн се сгоди за 20 години по-младата си приятелка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рапър Лил Уейн потвърди, че се е сгодил за значително по-младата си партньорка Мади Кенън, след като двамата се разделиха за кратко през лятото.

42-годишният музикант съобщи новината във видео, публикувано по повод годежа на неговия колега от Hot Boys, рапъра B.G. В кадъра до Лил Уейн се появява Мади Кенън, а изпълнителят я представя като своя бъдеща съпруга.

„И аз ще се оженя за тази жена. Това е Мадисън. Това е моята годеница“, заяви Лил Уейн.

Слухове за годеж между рапъра и 23-годишната Мади Кенън се появиха още по-рано през годината. През юли обаче Лил Уейн потвърди, че двамата са имали връзка, но са решили да се разделят. Тогава той категорично отрече да са били сгодени.

„Искам да изясня нещо. Не, не съм сгоден. Имах прекрасна връзка с невероятен човек“, каза тогава носителят на награда „Грами“.

Лил Уейн обясни, че двамата са решили да поемат по различни пътища, защото не е искал начинът му на живот и общественият интерес към него да се превръщат в тежест за партньорката му.

Раздялата очевидно не е продължила дълго. Новото видео потвърждава, че Лил Уейн и Мади Кенън не само са възстановили отношенията си, но вече планират и сватба.

Рапърът, чието истинско име е Дуейн Майкъл Картър-младши, е една от най-разпознаваемите фигури в американския хип-хоп и е носител на множество музикални отличия, включително пет награди „Грами“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иноватор

    0 1 Отговор
    Българките разбирасе най прости от всички абсурд направо ще сменя държавата на сто процента. Успешен мъж заобиколен от некадърни българки = пълен провал

    20:16 30.09.2026

  • 3 Финансист

    0 0 Отговор
    Като станеш на 50 60 и полудеваш по млади ярета на 25 особено ако си заможен

    Коментиран от #5

    20:30 30.09.2026

  • 4 Много сладко

    1 0 Отговор
    Големия ма…-йстор взема малката ма-йсторка.

    20:30 30.09.2026

  • 5 СЗО

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Финансист":

    Никой не търси стара риба..

    20:36 30.09.2026