Пътят Белослав – Разделна е блокиран от ТИР-ове

Пътят между Белослав и Разделна е блокиран от десетки тежкотоварни автомобили, спрели и в двете ленти около входа на фериботния комплекс. Най-проблемен е участъкът от разклона за Аврен до комплекса, където ограничената видимост и многото завои допълнително затрудняват движението.

Шофьори съобщават, че камионите са заели платната и свободните уширения край пътя. Това прави разминаването между автомобилите трудно и създава риск от инциденти.

„Направо е рисковано. Тръгваш да минеш в насрещното движение, защото по друг начин няма как да минеш, и рискуваш“, каза Виолета Стоянова.

Тя пътува всеки ден от село Разделна до Варна и използва маршрута от 12 години. По думите ѝ за първи път се сблъсква с подобен проблем. Стоянова е подала сигнал на телефон 112.

„Самият фериботен комплекс осигурява, има много голям паркинг, но е платен“, посочи тя. Според нея част от шофьорите не използват паркинга и оставят камионите край пътя, което блокира движението.

От Областната дирекция на МВР във Варна заявиха, че задръстването е свързано с технически проблем във фериботния комплекс в Бургас. Заради него ТИР-овете са пренасочени към ферибота в Белослав.

Полицията съобщава още, че предстои да бъде въведена временна организация на движението в самия фериботен комплекс. Очаква се мярката да освободи пътя и да нормализира трафика в района.

Източници: БНТ