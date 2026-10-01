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„Амнести“: Тормоз над мигранти в Сеута от испански войници
  Тема: Кризата с бежанците

„Амнести“: Тормоз над мигранти в Сеута от испански войници

1 Октомври, 2026 06:16 455 7

  • сеута-
  • мигранти-
  • амнести интернешънъл-
  • испанско министерство на отбраната-
  • правозащитници

Правозащитната организация твърди, че са извършвани унижения, заплахи и побои. Испанското министерство на отбраната е предало доклада на прокуратурата.

„Амнести“: Тормоз над мигранти в Сеута от испански войници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Амнести интернешънъл“ съобщи за твърдения за изтезания, унижения и лошо отношение към мигранти в Сеута, извършвани от испански военнослужещи. Испанското министерство на отбраната е предало доклада на прокуратурата и е възложило проверка, която трябва да изясни дали има индивидуална отговорност.

Екип на правозащитната организация е посетил автономния испански град от 10 до 15 септември. По време на посещението мигранти са разказали за постоянни обиди, заплахи, че ще бъдат принудени да напуснат Сеута, както и за тормоз, който им е пречел да спят през нощта или да се придвижват през деня.

Сред описаните случаи са действия, определени като унизителни спрямо религиозната принадлежност на мигрантите. Според свидетелствата мюсюлмани са били принуждавани да коленичат и да целуват християнски кръст. Разказано е и за лишаване от храна при отказ да бъде изпълнена заповед.

Снимки и видеозаписи на наранявания

Представители на „Амнести интернешънъл“ са документирали със снимки и видеозаписи белези по телата на мигранти. По описанието на организацията следите съответстват на удари със стандартни полицейски палки.

Докладът описва и ежедневен тормоз с расистки, ксенофобски и ислямофобски характер. На мигранти не е било позволявано да влизат в центъра на Сеута и в магазини чрез проверки за установяване на самоличността, извършвани от военнослужещи и определени в доклада като „агресивни проверки за установяване на самоличността“.

Твърденията все още подлежат на проверка. Испанското министерство на отбраната е възложило изясняването на действията на военнослужещите, посочени в доклада, както и на евентуалната индивидуална отговорност. След предаването на документа на прокуратурата предстои компетентните органи да преценят дали има основания за допълнителни процесуални действия.

Източници: БНР


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Източна ромелия

    10 0 Отговор
    Ами с хляб и сол ли да ги пасрещат

    06:27 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    що не са ги разгонили? Либерасти!

    06:35 01.10.2026

  • 4 Луд

    6 1 Отговор
    Идват от държави без закони. Тук проблема бил ,че им проверяват самоличността. Даже и хабер си нямат ,че това им нарущава правата. Ама тези НПО та са ги научили какво да говорят. И в еин мочент като се окопитят ще кажат ,че празнуването на Коледа ги тормози.

    06:43 01.10.2026

  • 5 Награда

    4 0 Отговор
    Служителите на Амнести да бъдат наредени до бежанците и да живеят 1 месец с тях. НПО трябва да бъдат забранени.

    06:52 01.10.2026

  • 6 Анонимен

    2 0 Отговор
    Права ли? А правата на хората там? Жалки хлебарки!

    07:01 01.10.2026

  • 7 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Амнести се закахърили че нагло нахлулите марокански нашественици били тормозени в Сеута. Тези еврейски организации , маскирани като либерално интернационални стожери на свободата и добруването трябва да бъдат разтурени.Наглите хлебарки трябва да бъдат и боти и гладни докато напуснат атакуваната територия.

    07:08 01.10.2026

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