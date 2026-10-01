„Амнести“: Тормоз над мигранти в Сеута от испански войници

„Амнести интернешънъл“ съобщи за твърдения за изтезания, унижения и лошо отношение към мигранти в Сеута, извършвани от испански военнослужещи. Испанското министерство на отбраната е предало доклада на прокуратурата и е възложило проверка, която трябва да изясни дали има индивидуална отговорност.

Екип на правозащитната организация е посетил автономния испански град от 10 до 15 септември. По време на посещението мигранти са разказали за постоянни обиди, заплахи, че ще бъдат принудени да напуснат Сеута, както и за тормоз, който им е пречел да спят през нощта или да се придвижват през деня.

Сред описаните случаи са действия, определени като унизителни спрямо религиозната принадлежност на мигрантите. Според свидетелствата мюсюлмани са били принуждавани да коленичат и да целуват християнски кръст. Разказано е и за лишаване от храна при отказ да бъде изпълнена заповед.

Снимки и видеозаписи на наранявания

Представители на „Амнести интернешънъл“ са документирали със снимки и видеозаписи белези по телата на мигранти. По описанието на организацията следите съответстват на удари със стандартни полицейски палки.

Докладът описва и ежедневен тормоз с расистки, ксенофобски и ислямофобски характер. На мигранти не е било позволявано да влизат в центъра на Сеута и в магазини чрез проверки за установяване на самоличността, извършвани от военнослужещи и определени в доклада като „агресивни проверки за установяване на самоличността“.

Твърденията все още подлежат на проверка. Испанското министерство на отбраната е възложило изясняването на действията на военнослужещите, посочени в доклада, както и на евентуалната индивидуална отговорност. След предаването на документа на прокуратурата предстои компетентните органи да преценят дали има основания за допълнителни процесуални действия.

Източници: БНР