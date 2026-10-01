Мартин и Николета обърнаха битката в „Игри на волята“

Мартин Кънев и Николета Кръстева спечелиха оспорвания сблъсък в отборното предизвикателство LactoFlor: Битка на звездите и се класираха за следващия етап. Двамата победиха Андрей Гридин и Анджела Костадинова след обрат в хода на битката.
Кънев, шампион от шестия сезон на „Игри на волята“, и Кръстева, финалистка от седмия сезон, започнаха по-силно състезанието. Забавяне при един от елементите за баланс обаче позволи на техните съперници да натрупат значителна преднина.
Андрей Гридин, победител от третия сезон, и Анджела Костадинова, финалистка от шестия, не успяха да запазят преимуществото си. Затрудненията им в изпитанието за точност дадоха възможност на Мартин и Николета да ги настигнат и да стигнат първи до логическата задача, с която завърши сблъсъкът.
Ураганите получиха преднина
В съревнованието участваха и играчите от племето на Ураганите. Те бяха посочили именно Мартин и Николета като свои фаворити. Правилното им предположение ще им даде преднина в предстоящата териториална битка срещу Канарите и Вулканите.
„Игри на волята“ продължава по NOVA от понеделник до събота от 20:00 часа. Следващата териториална битка ще бъде излъчена в понеделник, 5 октомври, когато ще стане ясно кой ще се пребори за Резиденцията.
Източници: Дарик, NOVA
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