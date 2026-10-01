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Мартин и Николета обърнаха битката в „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Мартин и Николета обърнаха битката в „Игри на волята“

1 Октомври, 2026 04:10, обновена 1 Октомври, 2026 04:11 343 0

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  • nova

Двамата победиха Андрей Гридин и Анджела Костадинова след обрат в отборното предизвикателство.

Мартин и Николета обърнаха битката в „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мартин Кънев и Николета Кръстева спечелиха оспорвания сблъсък в отборното предизвикателство LactoFlor: Битка на звездите и се класираха за следващия етап. Двамата победиха Андрей Гридин и Анджела Костадинова след обрат в хода на битката.

Кънев, шампион от шестия сезон на „Игри на волята“, и Кръстева, финалистка от седмия сезон, започнаха по-силно състезанието. Забавяне при един от елементите за баланс обаче позволи на техните съперници да натрупат значителна преднина.

Андрей Гридин, победител от третия сезон, и Анджела Костадинова, финалистка от шестия, не успяха да запазят преимуществото си. Затрудненията им в изпитанието за точност дадоха възможност на Мартин и Николета да ги настигнат и да стигнат първи до логическата задача, с която завърши сблъсъкът.

Ураганите получиха преднина

В съревнованието участваха и играчите от племето на Ураганите. Те бяха посочили именно Мартин и Николета като свои фаворити. Правилното им предположение ще им даде преднина в предстоящата териториална битка срещу Канарите и Вулканите.

„Игри на волята“ продължава по NOVA от понеделник до събота от 20:00 часа. Следващата териториална битка ще бъде излъчена в понеделник, 5 октомври, когато ще стане ясно кой ще се пребори за Резиденцията.

Източници: Дарик, NOVA


България
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