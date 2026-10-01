Италия удължи контрола с Испания, Лондон спира сделката с Париж

Италия удължи с още 15 дни граничния контрол за пътуващи от Испания, а Великобритания прекрати споразумението с Франция за връщане на мигранти, пресичащи Ламанша с малки лодки. Двете решения са свързани с действията на Рим и Лондон за ограничаване на миграционния натиск.

Италианското Министерство на вътрешните работи обоснова продължаването на проверките със ситуацията в Сеута и „продължаващото наличие на вече установени трудности“. Това е третото удължаване на контрола от правителството на Джорджа Мелони, след като проверките бяха въведени отново на 1 август.

Испания е уведомила Европейския съюз, че също ще проверява пристигащите пътници от Италия. Така гражданите на трети страни, които пътуват със самолет или кораб между двете държави, ще трябва да представят документите си на граничните полицаи. Испанското решение е в сила до 8 октомври, докато италианската мярка продължава до средата на октомври.

Лондон прекратява схемата с Франция

Правителството на Обединеното кралство обяви, че прекратява пилотната схема с Франция, изградена на принципа „един пристигнал - един върнат“. Тя позволяваше на британските власти да връщат част от мигрантите, пристигнали с малки лодки, като в замяна Лондон приемаше от Франция същия брой хора, за които се смяташе, че имат основателни причини да дойдат във Великобритания.

Около 1500 души са били върнати на френска територия, откакто схемата е започнала преди малко повече от година. Според Би Би Си британското правителство е искало механизмът да продължи, но е преценило, че той не е достигнал желания мащаб.

Говорител на британското Министерство на вътрешните работи заяви, че извлечените поуки ще бъдат използвани за „ускоряване на усилията“ за връщане на мигрантите, пристигнали с малки лодки и нямащи право на престой. Лондон допълни, че ще продължи да работи с Париж срещу незаконното пресичане на Ламанша.

„Обсъждаме с британската страна условията за излизане от споразумението“, заяви френското Министерство на вътрешните работи пред Би Би Си.

Британският говорител посочи още, че е постигнат „реален напредък“ и че броят на случаите е „значително по-малък в сравнение с миналата година“. Франция потвърди, че разговорите за прекратяването на схемата продължават, но не бяха обявени конкретни срокове или нов механизъм за заместването ѝ.

Източници: БНР, Би Би Си