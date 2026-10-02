„Далечен хълм“: първият телевизионен сапунен сериал

На 2 октомври 1946 г. американската телевизия прави място за любов, тайни и семейни конфликти. По мрежата DuMont започва излъчването на „Далечен хълм“ – поредица, която обикновено е определяна като първия сапунен сериал, показан по американска телевизионна мрежа. Той не е първата телевизионна драматична поредица изобщо, тъй като подобни програми вече се излъчват локално, но е първият сериал от този жанр, стигнал до мрежова аудитория в САЩ.

Историята е проста, но позната и днес: овдовялата нюйоркчанка Карън Сейнт Джон напуска градския живот и отива при свои роднини в малко населено място. Там тя се сближава с Чарли Уайт – мъж, който вече е сгоден за Луиз Уилоу. Така още в началото се оформя любовен триъгълник, към който се прибавят сблъсъкът между градския и селския начин на живот, семейни напрежения и неизбежните морални дилеми.

Телевизионна драма от сутерена на магазин

Създател, сценарист и режисьор на сериала е Дейвид П. Луис. Той разработва историята по незавършен свой роман. Първият епизод е излъчен на живо от импровизирано студио в сутерена на универсалния магазин Wanamaker’s в Гринуич Вилидж, Ню Йорк. Това е време, когато телевизионното производство все още няма установени правила, а голяма част от програмите се създават непосредствено пред камерите.

„Далечен хълм“ е половинчасова продукция и се излъчва всяка сряда от 21:00 часа. Между сцените са използвани кратки предварително заснети фрагменти, снимки и глас зад кадър, който предава мислите на Карън. В края на епизодите зрителите получават обещанието, че историята ще продължи следващата седмица – похват, който по-късно ще стане запазена марка на сапунените сериали.

Експеримент без реклами и без запазен запис

„DuMont отчаяно се нуждаеше от програма от какъвто и да е вид“, казва Луис години по-късно, цитиран от „Лос Анджелис Таймс“.

Производството е евтино дори за стандартите на ранната телевизия. Според публикация на „Билборд“ бюджетът е около 300 долара на епизод. Сериалът е без рекламодател и не носи печалба, а самият Луис го определя като експеримент, чрез който иска да провери как зрителите ще реагират на телевизионна версия на радиосапунката.

Поредицата приключва на 18 декември 1946 г. след 12 седмични епизода. Днес „Далечен хълм“ има и особен статут в историята на телевизията: сериалът е излъчван на живо, преди разпространението на технологията за редовно записване на телевизионни програми, и не са известни запазени епизоди. Остават описанията в печата, имената на актьорите и споменът за продукцията, която пренася радиосапунката в новия дом на драмата – телевизионния екран.

Източници: Лос Анджелис Таймс, Билборд, Варайъти