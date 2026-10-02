Весела Лечева: БОК най-после получи дома, който заслужава

Българският олимпийски комитет най-после получи нов дом, след като правителството предостави на организацията сграда за безвъзмездно ползване за срок от 10 години. Председателят на БОК Весела Лечева заяви, че решението е било чакано дълго и че много правителства не са успели да намерят подходящо място за олимпийското движение.

Лечева вече е получила ключовете и е направила първи оглед на сградата на булевард „Васил Левски“ в София. Тя се намира в близост до Спортната палата и Националния стадион „Васил Левски“. Предстои вътрешна реновация, както и изработване на проект за разпределението на помещенията.

Плановете за новия олимпийски дом

„Смятам, че това е домът, който заслужава Българското олимпийско движение“, заяви Весела Лечева.

БОК ще обяви конкурс за изработване на най-подходящата концепция за сградата. Сред идеите са създаването на олимпийска библиотека, музей на олимпийското движение и пространства за съхранение на историческия архив.

Предвиждат се и зали, които да могат да се използват от спортни федерации и организации за събрания, семинари и обучения. По думите на Лечева целта е сградата да бъде не само административен център, а работещо място за цялата спортна общност.

Досега БОК използваше старата си сграда на улица „Ангел Кънчев“. Лечева припомни, че журналисти са се запознали със състоянието на помещенията и с мястото, където се съхранява архивът на организацията.

Докладът за финансовото управление

На заседание на Изпълнителното бюро е бил представен доклад на Контролния съвет за дейността на БОК в периода 2022-2026 г. По думите на Лечева са прегледани 1000 документа и повече от 10 000 страници.

Председателят на БОК определи данните като тревожни и съобщи за разходи, които според доклада са направени без необходимата документация. Тя посочи, че в търговско дружество към БОК са постъпили 160 000 лева без разходни документи, като средствата липсват. Лечева каза още, че адвокатските хонорари по съдебните дела, продължили повече от година, са над 30 000 лева.

Тези данни бяха представени от Лечева като констатации от доклада, а не като окончателно установена вина на конкретни лица. Тя заяви, че Изпълнителното бюро е решило да не публикува допълнителни подробности за разходите, за да не се вреди на репутацията на организацията.

„Ще бъде даден разумен срок за възстановяване на направените неправомерни разходи и ако това не бъде направено, ще бъде потърсена отговорност от отговорните лица“, каза Лечева.

Председателят на БОК заяви, че организацията ще насочи работата си към олимпийската подготовка и към партньорство с Министерството на младежта и спорта. Общото събрание на комитета е насрочено за 14 октомври в София.

Източници: БТА, БНТ