Меди се прочу и в Гърция (ВИДЕО)

Меди привлече внимание в Гърция след изпълнение на популярна гръцка песен в „Гласът на България“. Певецът, който е ментор в предаването, изпя на гръцки език „Poso Mou Leipei“ на Сотис Воланис, а изпълнението му бързо беше споделяно в социалните мрежи.

Реакциите в Гърция са били положителни. Потребители са похвалили произношението и вокалното представяне на Меди, а част от феновете са го призовали да изнесе концерт в страната. Някои дори са отправили покани към певеца да им гостува лично и да им пее.

„Можеш да станеш гръцка звезда, отвсякъде си за там“, е казала Дара, която също е била впечатлена от изпълнението.

Меди подкрепи участничката София

Преди да изпее гръцката песен, Меди е натиснал бутона „Искам те“ за участничката София. Тя се е представила с песента „Ela Pou... Fovame“ и е избрала именно него за свой ментор, въпреки че към нея се е обърнала и Мария Илиева.

„Разбира се, че го избрах за ментор, въпреки че и Мария Илиева се обърна на пеенето ми. Харесвам ги и двамата, но гръцката музика ми е на сърцето“, е казала София.

Тя е на 29 години, родена е в Серес и живее в България от почти десет години. Пристигнала е у нас, за да учи в Музикалната академия в Пловдив, а днес определя града като свой втори дом.

Покана за общо участие

София е участвала и в оркестъра за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов. Тя свири на струнни инструменти и пее, а преди две години се е представила успешно и в концертния проект „Ритъмът на Балканите“.

Видеото с участието на София и Меди е предизвикало интерес сред гръцки потребители, които са призовали двамата да гостуват заедно в Гърция. „Защо да не го направим, някой ден със сигурност“, е заявил Меди.

Източник: Хотнюз