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Меди се прочу и в Гърция (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Меди се прочу и в Гърция (ВИДЕО)

2 Октомври, 2026 12:17 591 10

  • меди-
  • гласът на българия-
  • гръцка музика-
  • софия-
  • гръцки зрители

Изпълнението на певеца в „Гласът на България“ беше похвалено от гръцки зрители и медии

Меди се прочу и в Гърция (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меди привлече внимание в Гърция след изпълнение на популярна гръцка песен в „Гласът на България“. Певецът, който е ментор в предаването, изпя на гръцки език „Poso Mou Leipei“ на Сотис Воланис, а изпълнението му бързо беше споделяно в социалните мрежи.

Реакциите в Гърция са били положителни. Потребители са похвалили произношението и вокалното представяне на Меди, а част от феновете са го призовали да изнесе концерт в страната. Някои дори са отправили покани към певеца да им гостува лично и да им пее.

„Можеш да станеш гръцка звезда, отвсякъде си за там“, е казала Дара, която също е била впечатлена от изпълнението.

Меди подкрепи участничката София

Преди да изпее гръцката песен, Меди е натиснал бутона „Искам те“ за участничката София. Тя се е представила с песента „Ela Pou... Fovame“ и е избрала именно него за свой ментор, въпреки че към нея се е обърнала и Мария Илиева.

„Разбира се, че го избрах за ментор, въпреки че и Мария Илиева се обърна на пеенето ми. Харесвам ги и двамата, но гръцката музика ми е на сърцето“, е казала София.

Тя е на 29 години, родена е в Серес и живее в България от почти десет години. Пристигнала е у нас, за да учи в Музикалната академия в Пловдив, а днес определя града като свой втори дом.

Покана за общо участие

София е участвала и в оркестъра за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов. Тя свири на струнни инструменти и пее, а преди две години се е представила успешно и в концертния проект „Ритъмът на Балканите“.

Видеото с участието на София и Меди е предизвикало интерес сред гръцки потребители, които са призовали двамата да гостуват заедно в Гърция. „Защо да не го направим, някой ден със сигурност“, е заявил Меди.

Източник: Хотнюз


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    6 1 Отговор
    Сотис е гръцки ром от района на Пела, там дето се е родил и Александър Велики. Така че адекватно Меди е избрал песен от него. Брат за брата, бакър и железу, дъжънгър тенекия,джаскере колиба.

    Коментиран от #3

    12:22 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Меди

    1 0 Отговор
    зъщо тъка бе братчед

    12:52 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мадераторе

    1 0 Отговор
    муга ли дъ тиъ мъ байката

    12:55 02.10.2026