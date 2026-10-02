Меди се прочу и в Гърция (ВИДЕО)

Меди привлече внимание в Гърция след изпълнение на популярна гръцка песен в „Гласът на България“. Певецът, който е ментор в предаването, изпя на гръцки език „Poso Mou Leipei“ на Сотис Воланис, а изпълнението му бързо беше споделяно в социалните мрежи.
Реакциите в Гърция са били положителни. Потребители са похвалили произношението и вокалното представяне на Меди, а част от феновете са го призовали да изнесе концерт в страната. Някои дори са отправили покани към певеца да им гостува лично и да им пее.
„Можеш да станеш гръцка звезда, отвсякъде си за там“, е казала Дара, която също е била впечатлена от изпълнението.
Меди подкрепи участничката София
Преди да изпее гръцката песен, Меди е натиснал бутона „Искам те“ за участничката София. Тя се е представила с песента „Ela Pou... Fovame“ и е избрала именно него за свой ментор, въпреки че към нея се е обърнала и Мария Илиева.
„Разбира се, че го избрах за ментор, въпреки че и Мария Илиева се обърна на пеенето ми. Харесвам ги и двамата, но гръцката музика ми е на сърцето“, е казала София.
Тя е на 29 години, родена е в Серес и живее в България от почти десет години. Пристигнала е у нас, за да учи в Музикалната академия в Пловдив, а днес определя града като свой втори дом.
Покана за общо участие
София е участвала и в оркестъра за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов. Тя свири на струнни инструменти и пее, а преди две години се е представила успешно и в концертния проект „Ритъмът на Балканите“.
Видеото с участието на София и Меди е предизвикало интерес сред гръцки потребители, които са призовали двамата да гостуват заедно в Гърция. „Защо да не го направим, някой ден със сигурност“, е заявил Меди.
Източник: Хотнюз
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Коментиран от #3
12:22 02.10.2026
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12:52 02.10.2026
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10 Мадераторе
12:55 02.10.2026