Как да стоплим пак останалото пиле на грил, без да стане сухо

Останалото пиле на грил често става сухо не защото е престояло една нощ, а защото се претопля твърде дълго и на висока температура. Най-надеждният подход е месото да се раздели на порции, да се добави малко течност и съдът да се покрие, за да се задържи влагата.

Най-сигурният начин е във фурната

Извадете пилето от хладилника и отделете само количеството, което ще се изяде. Нарежете по-големите парчета или отделете месото от костите, след което го подредете в малка тавичка. Добавете две-три супени лъжици вода, пилешки бульон или останал сос. Течността не трябва да покрива месото, а само да създаде влага на дъното.

Покрийте съда плътно с алуминиево фолио или използвайте капак и го поставете във фурна, загрята на около 150-160 градуса. За нарязано месо обикновено са нужни 10-15 минути, а за по-дебели парчета - малко повече. Целта е пилето да се затопли, а не да се готви повторно.

Американската служба за безопасност и инспекция на храните препоръчва остатъците да се претоплят покрити, тъй като така се запазва влагата и топлината се разпределя по-равномерно. Вътрешната температура трябва да достигне 74 градуса, измерена в най-дебелата част на парчето.

Как да запазим кожата хрупкава

Покритият съд прави месото по-сочно, но омекотява кожата. Ако тя е важна, махнете фолиото за последните две-три минути и включете горен реотан или увеличете температурата за кратко. Не оставяйте пилето дълго непокрито, защото повърхността ще изсъхне, преди вътрешността да се стопли.

Бърз вариант в микровълновата

Нарязаното пиле се поставя в подходящ съд с чаена лъжичка вода или бульон и се покрива с капак, който пропуска пара, или с подходящо фолио. Затопляйте на средна мощност на интервали от 30-45 секунди, като обръщате или разбърквате между тях. Според Американската агенция по храните и лекарствата покриването и завъртането на храната помагат за по-равномерно затопляне в микровълнова фурна.

Когато месото вече е пресъхнало

Сухото пиле трудно може да стане отново като току-що изпечено, но може да се спаси, ако се накъса и се смеси със сос, домати, кисело мляко, бульон или малко зехтин. Така то е подходящо за сандвичи, тортила, салата, ориз или супа. В този случай краткото затопляне в сос е по-добър избор от повторното печене на сух въздух.

Безопасността започва още при прибирането на храната. Пилето трябва да бъде поставено в хладилник до два часа след сервирането, а при горещо време - до един час. Сготвеното месо се съхранява от три до четири дни в хладилник при температура до 4 градуса. Ако е престояло по-дълго на стайна температура, не бива да се разчита на мириса или външния му вид - по-безопасно е да бъде изхвърлено.

Източници: Бон Апетит