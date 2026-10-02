Марта Вачкова се радва на най-голямата любов в живота си - да бъде баба (ВИДЕО)

Марта Вачкова се радва на един от най-щастливите моменти в живота си. Актрисата стана баба неотдавна и не крие, че появата на първото ѝ внуче е отключила в нея чувство, което дори самата тя не е очаквала да бъде толкова силно.

„Не бях подготвена за тая любов, че ще се стовари върху мен, че имам откъде още от себе си да извадя, да дам още толкова обич на това детенце“, сподели развълнувано Вачкова в „На кафе“.

Тя си спомни и момента, в който е получила щастливата новина. Докато чакали раждането, Марта и близките ѝ решили символично да похапнат нещо сладко.

„Ядяхме сладки тортички, за да ѝ е сладко и на нея. Вдигам, тя вика: „Хайде, бабо, честито внуче! Идвайте да го видите.“ Голямо, голямо, голямо щастие“, разказа актрисата.

В същия момент Марта Вачкова е решила да се отдръпне от актьорската професия и просто да се наслаждава на покоя и щастието от това да е баба.

„Последните години съм отишла назад, настрана от прожекторите. Някак се наслаждавам на това спокойствие“, призна тя.

Марта гостува в предаването и покрай участието си като съветник в „Пееш или лъжеш“. Една от причините да приеме поканата се оказал актьорът Дънди.

„Дънди ще го видя днес за първи път. И той беше притегателният магнит, за да съм днес тук в това шоу. Разкошен е“, каза актрисата.

В хода на разговора тя сподели и своята теория за връзката между таланта и характера.

„Един талантлив актьор, ако е и добър човек, удвоява и утроява таланта си. Както обратното – ти може да си много талантлив, но ако си лош човек, ограбваш и таланта си“, категорична е актрисата.

Вачкова призна още, че през годините по-често сама се е подвеждала в преценката си за хората, отколкото някой умишлено да я е лъгал. „Обикновено не някой мене ме лъже, аз сама се лъжа в някого“, отбелязва тя.

Оказва се, че и като дете Марта нямала способността да лъже. Позволявала си е дребни хитрости за домашни или бягство от час, но твърди, че никога не е крила сериозни неща от родителите си.

Любопитна и не толкова позната част от живота ѝ е връзката ѝ с фотографията. След като първия път не е приета във ВИТИЗ, Марта започва да учи именно фотография.

Приятелите ѝ, сред които и Гого Лозанов, неведнъж са я подканяли да събере свои кадри в изложба. Вачкова обаче отказва.

„Не искам да се подредя в тази върволичка на артисти, които всичко могат и правят различни неща“, обясни тя.

Днес обаче най-важната ѝ роля няма нищо общо нито със сцената, нито с камерите. Марта Вачкова просто се наслаждава на първите моменти от живота на първото си внуче.