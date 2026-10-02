Сараевските кебапчии почитат Джеко с 11 кебапчета

Сараевските кебапчии ще предлагат специална порция от 11 кебапчета в чест на последния мач на Един Джеко за националния отбор на Босна и Херцеговина. Инициативата е посветена на двубоя срещу Швеция от Лигата на нациите.

Традиционно в Сараево кебапчетата се сервират по 10 в половин питка. Допълнителното кебапче е препратка към номера 11, с който Джеко играе за националния отбор.

„Искахме да направим нещо, което е наше, сараевско и просто“, заявиха от Асоциацията на производителите на кебапчета. От организацията определиха акцията като почит към футболиста и към приноса му за националния отбор и Босна и Херцеговина.

„Един, благодарим ти за всичко, което направи за нашия национален отбор и Босна и Херцеговина“, се казва в посланието на сараевските кебапчии.

Кебапчетата са част от местната традиция

Сараевските кебапчета, известни на босненски като сараевски чевапчичи, се приготвят от смляно говеждо месо. Те се оформят като малки продълговати късове и се сервират в питка сомун с нарязан лук.

На 5 август 2024 г. специалитетът беше вписан в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания на Агенцията за безопасност на храните на Босна и Херцеговина.

Последен мач за националния отбор

Един Джеко е роден в Сараево през 1986 г. Той е дългогодишен капитан и рекордьор по отбелязани голове за националния отбор на Босна и Херцеговина.

Нападателят е играл за германския Волфсбург, английския Манчестър Сити, италианските Рома и Интер, както и за турския Фенербахче. В момента Джеко е футболист на германския Шалке 04.

Източници: БТА, Ен1