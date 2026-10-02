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Сараевските кебапчии почитат Джеко с 11 кебапчета
  Тема: Известни личности

Сараевските кебапчии почитат Джеко с 11 кебапчета

2 Октомври, 2026 14:30 885 7

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  • сараевски кебапчета-
  • лига на нациите

Специалната порция е посветена на последния мач на нападателя за националния отбор на Босна и Херцеговина.

Сараевските кебапчии почитат Джеко с 11 кебапчета - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сараевските кебапчии ще предлагат специална порция от 11 кебапчета в чест на последния мач на Един Джеко за националния отбор на Босна и Херцеговина. Инициативата е посветена на двубоя срещу Швеция от Лигата на нациите.

Традиционно в Сараево кебапчетата се сервират по 10 в половин питка. Допълнителното кебапче е препратка към номера 11, с който Джеко играе за националния отбор.

„Искахме да направим нещо, което е наше, сараевско и просто“, заявиха от Асоциацията на производителите на кебапчета. От организацията определиха акцията като почит към футболиста и към приноса му за националния отбор и Босна и Херцеговина.

„Един, благодарим ти за всичко, което направи за нашия национален отбор и Босна и Херцеговина“, се казва в посланието на сараевските кебапчии.

Кебапчетата са част от местната традиция

Сараевските кебапчета, известни на босненски като сараевски чевапчичи, се приготвят от смляно говеждо месо. Те се оформят като малки продълговати късове и се сервират в питка сомун с нарязан лук.

На 5 август 2024 г. специалитетът беше вписан в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания на Агенцията за безопасност на храните на Босна и Херцеговина.

Последен мач за националния отбор

Един Джеко е роден в Сараево през 1986 г. Той е дългогодишен капитан и рекордьор по отбелязани голове за националния отбор на Босна и Херцеговина.

Нападателят е играл за германския Волфсбург, английския Манчестър Сити, италианските Рома и Интер, както и за турския Фенербахче. В момента Джеко е футболист на германския Шалке 04.

Източници: БТА, Ен1


Босна и Херцеговина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гранде Джеко, грацье!

    1 1 Отговор
    Daje, Форца Рома!

    14:49 02.10.2026

  • 3 Сатана Z

    4 0 Отговор
    В Сараево начинът на консумация е цял ритуал. Ако си поръчате порция в известните местни „чевabdžinice“ (кебапчийници), ще ви ги донесат по следния начин:
    1. Сому́н (Плескава): Това е специален, изключително пухкав и мек плосък хляб с кухина в средата. Преди сервиране сомунът се разрязва и се поставя за секунди върху кебапчетата на скарата, за да попие от ароматните мазнини и парата.
    2. Гарнитурата: Кебапчетата се слагат директно в сомуна. Единствената задължителна гарнитура е обилно количество ситно нарязан кромид лук.
    3. Каймак: По желание се добавя босненски каймак (гъсто, подсолено подквасено мляко/сметана, подобно на гъст крема сирене или маскарпоне), което се разтапя от топлината на месото.
    4. Без сосове: Традиционалистите в Сараево смятат добавянето на кетчуп, майонеза или горчица за истинско кулинарно престъпление, тъй като те убиват чистия вкус на месото.

    Коментиран от #4, #7

    14:51 02.10.2026

  • 4 6135

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Ама как го описа - лигите ми потекоха!

    15:03 02.10.2026

  • 5 Гладен

    1 0 Отговор
    А колко струва ?

    15:13 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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