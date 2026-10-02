13-годишната дъщеря на актьора Чад Лоу се е самоубила

Причината за смъртта на Фиона Лоу, 13-годишната дъщеря на американския актьор и режисьор Чад Лоу, е потвърдена от съдебномедицинските власти. Според публикувания доклад тийнейджърката е починала вследствие на самоубийство в болница.

Семейството на Чад Лоу съобщи за трагедията на 29 септември с кратко изявление, в което описа Фиона като умно и творческо момиче, което обичало танците.

„Сърцата ни са разбити от загубата на нашата обична Фиона. Тя беше любящо младо момиче, умно, креативно и обичаше да танцува“, заявиха близките ѝ. Семейството допълни, че Фиона е била изключително близка със сестрите и родителите си.

„Тя беше светлината в живота ни. Загубата ѝ е съкрушителна за цялото ни семейство и молим за молитви и лично пространство в този момент“, се казва още в изявлението.

Фиона е средната от трите дъщери на актьора от „Малки сладки лъжкини“ Чад Лоу и съпругата му, продуцентката Ким Пейнтър. Двамата са родители още на Мейбъл, на 17 години, и Никси, на 10.

Училището, което Фиона е посещавала, е уведомило родителите за смъртта на ученик, без да посочва името му. На учениците и служителите е предложена психологическа подкрепа. Източник на Page Six описва Фиона като харесвана ученичка с много приятели.

Дядо ѝ Чарлз „Чък“ Лоу също отдаде почит на внучката си с кратко послание в социалните мрежи: „Почивай в мир, мила Фиона.“

Чад Лоу, който освен актьор има дългогодишна кариера и като телевизионен режисьор, често е споделял гордостта си от трите си дъщери. За рождения ден на Фиона през ноември той публикува нейна снимка с думите: „Продължавай да танцуваш през живота.“

В съобщението за смъртта на Фиона семейство Лоу насочи хората, които преминават през психична криза, към специализирана помощ.