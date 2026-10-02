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13-годишната дъщеря на актьора Чад Лоу се е самоубила

13-годишната дъщеря на актьора Чад Лоу се е самоубила

2 Октомври, 2026 13:58 1 740 9

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  • самоубийство

Потвърдиха причината за смъртта на момичето

13-годишната дъщеря на актьора Чад Лоу се е самоубила - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Причината за смъртта на Фиона Лоу, 13-годишната дъщеря на американския актьор и режисьор Чад Лоу, е потвърдена от съдебномедицинските власти. Според публикувания доклад тийнейджърката е починала вследствие на самоубийство в болница.

Семейството на Чад Лоу съобщи за трагедията на 29 септември с кратко изявление, в което описа Фиона като умно и творческо момиче, което обичало танците.

„Сърцата ни са разбити от загубата на нашата обична Фиона. Тя беше любящо младо момиче, умно, креативно и обичаше да танцува“, заявиха близките ѝ. Семейството допълни, че Фиона е била изключително близка със сестрите и родителите си.

„Тя беше светлината в живота ни. Загубата ѝ е съкрушителна за цялото ни семейство и молим за молитви и лично пространство в този момент“, се казва още в изявлението.

Фиона е средната от трите дъщери на актьора от „Малки сладки лъжкини“ Чад Лоу и съпругата му, продуцентката Ким Пейнтър. Двамата са родители още на Мейбъл, на 17 години, и Никси, на 10.

Училището, което Фиона е посещавала, е уведомило родителите за смъртта на ученик, без да посочва името му. На учениците и служителите е предложена психологическа подкрепа. Източник на Page Six описва Фиона като харесвана ученичка с много приятели.

Дядо ѝ Чарлз „Чък“ Лоу също отдаде почит на внучката си с кратко послание в социалните мрежи: „Почивай в мир, мила Фиона.“

Чад Лоу, който освен актьор има дългогодишна кариера и като телевизионен режисьор, често е споделял гордостта си от трите си дъщери. За рождения ден на Фиона през ноември той публикува нейна снимка с думите: „Продължавай да танцуваш през живота.“

В съобщението за смъртта на Фиона семейство Лоу насочи хората, които преминават през психична криза, към специализирана помощ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАСКО

    5 0 Отговор
    Много тежко и неприятно нещо е пубертета!

    Коментиран от #2, #6

    14:06 02.10.2026

  • 2 Жена

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "НАСКО":

    А пък менопаузата е направо цвете....Май най добре е преди да се родиш и след като умреш.

    Коментиран от #3

    14:11 02.10.2026

  • 3 жгд

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Жена":

    хахахаха страхотно остроумен коментар браво😂😂😂

    14:23 02.10.2026

  • 4 Не разбрах

    8 1 Отговор
    Но, в крайна сметка, защо е посегнало на живота си това дете?

    Коментиран от #9

    14:23 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зависи

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "НАСКО":

    За някои деца е весел период и дори най-обикновени случки се преживяват като приключение. На момичетат през повечето време все нещо им е смешно, а не рядко се кикотят и без причина. Кой знае какво се е случило с това момиче, за да постъпи по този начин. И защо ли е била в болница?

    14:27 02.10.2026

  • 7 Даката

    2 1 Отговор
    Колко е важно да изградите близки отношения с децата си, така че да ви се доверяват и да споделят своите страхове и тревоги.

    14:41 02.10.2026

  • 8 партийният ГЕРБ патрон

    1 0 Отговор
    Ама що така станаха много (ужким хората), които преминават през психична криза??????????????

    15:22 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.