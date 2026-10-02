13-годишната дъщеря на актьора Чад Лоу се е самоубила

Причината за смъртта на Фиона Лоу, 13-годишната дъщеря на американския актьор и режисьор Чад Лоу, е потвърдена от съдебномедицинските власти. Според публикувания доклад тийнейджърката е починала вследствие на самоубийство в болница.
Семейството на Чад Лоу съобщи за трагедията на 29 септември с кратко изявление, в което описа Фиона като умно и творческо момиче, което обичало танците.
„Сърцата ни са разбити от загубата на нашата обична Фиона. Тя беше любящо младо момиче, умно, креативно и обичаше да танцува“, заявиха близките ѝ. Семейството допълни, че Фиона е била изключително близка със сестрите и родителите си.
„Тя беше светлината в живота ни. Загубата ѝ е съкрушителна за цялото ни семейство и молим за молитви и лично пространство в този момент“, се казва още в изявлението.
Фиона е средната от трите дъщери на актьора от „Малки сладки лъжкини“ Чад Лоу и съпругата му, продуцентката Ким Пейнтър. Двамата са родители още на Мейбъл, на 17 години, и Никси, на 10.
Училището, което Фиона е посещавала, е уведомило родителите за смъртта на ученик, без да посочва името му. На учениците и служителите е предложена психологическа подкрепа. Източник на Page Six описва Фиона като харесвана ученичка с много приятели.
Дядо ѝ Чарлз „Чък“ Лоу също отдаде почит на внучката си с кратко послание в социалните мрежи: „Почивай в мир, мила Фиона.“
Чад Лоу, който освен актьор има дългогодишна кариера и като телевизионен режисьор, често е споделял гордостта си от трите си дъщери. За рождения ден на Фиона през ноември той публикува нейна снимка с думите: „Продължавай да танцуваш през живота.“
В съобщението за смъртта на Фиона семейство Лоу насочи хората, които преминават през психична криза, към специализирана помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАСКО
Коментиран от #2, #6
14:06 02.10.2026
2 Жена
До коментар #1 от "НАСКО":А пък менопаузата е направо цвете....Май най добре е преди да се родиш и след като умреш.
Коментиран от #3
14:11 02.10.2026
3 жгд
До коментар #2 от "Жена":хахахаха страхотно остроумен коментар браво😂😂😂
14:23 02.10.2026
4 Не разбрах
Коментиран от #9
14:23 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зависи
До коментар #1 от "НАСКО":За някои деца е весел период и дори най-обикновени случки се преживяват като приключение. На момичетат през повечето време все нещо им е смешно, а не рядко се кикотят и без причина. Кой знае какво се е случило с това момиче, за да постъпи по този начин. И защо ли е била в болница?
14:27 02.10.2026
7 Даката
14:41 02.10.2026
8 партийният ГЕРБ патрон
15:22 02.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.