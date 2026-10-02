Арестуваха рапъра Рик Рос за домашно насилие, душил приятелката си заради снимка

Американският рапър Рик Рос е арестуван в Маями Бийч, Флорида, по обвинения, свързани с предполагаемо домашно насилие. 50-годишният музикант, чието юридическо име е Уилям Ленард Робъртс II, е обвинен в тежко престъпление за нанасяне на телесна повреда чрез удушаване и в по-леко престъпление за нанасяне на телесна повреда.

Рик Рос се е предал доброволно в полицейското управление на Маями Бийч на 1 октомври, след което е бил задържан. Обвиненията произтичат от предполагаем инцидент на 28 август в дома му на Стар Айлънд. Сигналът е подаден на 29 септември.

Според полицейските документи жената е заявила, че по това време двамата с Рик Рос са имали връзка от около година и са живеели заедно. По нейните твърдения спорът започнал, след като рапърът се ядосал заради снимка в Инстаграм, на която тя била отбелязана.

Жената твърди пред разследващите, че музикантът я ударил и впоследствие ограничил дишането ѝ, като хванал и усукал яката на дрехата ѝ. В полицейските документи се съдържат и твърдения, че тя е била блъсната в стена и ударена в лицето. Пред разследващите жената е представила клетвена декларация и снимки на предполагаемите си наранявания. Тези твърдения предстои да бъдат разгледани в рамките на съдебния процес и към момента не представляват установени от съд факти.

Адвокатите на Рик Рос категорично отричат обвиненията.

„Г-н Робъртс е несправедливо обвинен от бивша приятелка, чиито истински мотиви не са ясни“, заяви защитникът Стив Садоу. Адвокатът подчерта, че сигналът е подаден около месец след предполагаемия инцидент и призова обществеността да не прави предварителни заключения. Рик Рос се е признал за невинен.

При първото му явяване пред съда съдия Минди Глейзър определи обща гаранция от 5000 долара. Музикантът беше освободен по-късно същия ден. Съдът му забрани да осъществява пряк или косвен контакт с предполагаемата жертва и разпореди да предаде огнестрелните оръжия, които притежава. Следващото заседание по делото е насрочено за 22 октомври.

След освобождаването си Рик Рос заяви пред журналисти, че е „напълно невинен“ и определи обвиненията като измислени.

Рик Рос е сред разпознаваемите имена в американския хип-хоп през последните две десетилетия. Той придоби широка популярност през 2006 г. с хита „Hustlin’“ и дебютния албум „Port of Miami“, а през 2008 г. основа звукозаписната компания Maybach Music Group, работила с изпълнители като Мийк Мил и Уейл. Рапърът има девет номинации за наградите „Грами“, а през юли 2026 г. издаде албума „Set In Stone“.

Разследването и съдебният процес продължават, като на този етап повдигнатите обвинения не означават установена вина.