Дара спечели наградата „Жена на годината“ и отправи важно послание (СНИМКА)

DARA получи специалното отличие в категория „Музика“ на наградите „Жена на годината 2026“ на списание GRAZIA, но използва момента не само за лична равносметка. Изпълнителката насочи вниманието към насилието над жени и към жертвите, чиито истории често остават невидими.
Церемонията се проведе в рамките на 21-вото издание на „Жена на годината“, което отличава представителки на различни сфери на обществения и културния живот. Тази година наградата в категория „Музика“ е специална, като организаторите я свързват с постиженията на DARA през 2026 г.
Приемайки отличието, певицата Дарина Йотова посвети част от думите си на жените, които преминават през насилие, страх и трудни битки далеч от публичното внимание.
„Приемам я с огромна благодарност, но и с дълбокото осъзнаване за многото жени по света, чиито битки често остават невидими“, написа по-късно изпълнителката.
DARA обърна внимание както на жените, намерили сили да напуснат насилствена връзка, така и на онези, които все още не са успели да потърсят помощ. Според певицата те се нуждаят не само от съчувствие, а от реална подкрепа, защита и справедливост.
„Никой не трябва да живее в страх в собствения си дом. Нито една жена не трябва да плаща с живота си“, заяви DARA в обръщението си.
Посланието идва на фона на продължаващ сериозен проблем с домашното насилие в България. По официални данни на МВР през 2025 г. в страната са регистрирани 2945 престъпления, извършени в условията на домашно насилие, което представлява увеличение от 11,8% спрямо 2635 случая през 2024 г.
Българското законодателство определя като домашно насилие не само физическите посегателства, но и сексуалното, психическото и икономическото насилие, както и принудителното ограничаване на личния живот, свободата и правата. Законова защита могат да търсят и хора, които са или са били в интимна връзка с извършителя.
Пострадалите могат да поискат съдебна защита, а при непосредствена опасност МВР препоръчва отдалечаване от извършителя, търсене на безопасно място и подаване на сигнал на телефон 112. Съдът може да наложи мерки, включително отстраняване на извършителя от общото жилище и забрана за приближаване и контакт.
С изказването си на „Жена на годината“ DARA постави социална тема в центъра на един от най-значимите моменти в професионалната си година. Вместо да говори единствено за успехите си, певицата насочи вниманието към жените, които имат нужда гласът им да бъде чут.
Финалът на посланието ѝ беше кратък: „Нито една повече.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дара - важното послание
Коментиран от #22
13:32 02.10.2026
2 честен ционист
13:32 02.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хаберих
13:34 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лоша работа
Коментиран от #8
13:37 02.10.2026
7 Михо
13:38 02.10.2026
8 От цирка
До коментар #6 от "Лоша работа":Ти па верно ли мислиш че некой обръща внимание ,,🤣😂
13:39 02.10.2026
9 Логично
Прослави България.
Коментиран от #11
13:40 02.10.2026
10 гост
13:42 02.10.2026
11 честен ционист
До коментар #9 от "Логично":Догодина Бургас ще е на първа страница на всички световни вестници, а бургазлии ще направят Дара почитен гражданин на града.
Коментиран от #20
13:43 02.10.2026
12 Покрай
Срамота…..
13:43 02.10.2026
13 гост
13:49 02.10.2026
14 Трол
13:52 02.10.2026
15 Гост
13:53 02.10.2026
16 ако повечето жени са като нея тежко и
13:53 02.10.2026
17 кои идиоти са направили този
13:56 02.10.2026
18 Моляяяяяя
Какво толкова е направила?
Направо да се кандидатира за президент!
Ако имаше поне малко достойнство и съвест щеше да откаже тази и предишните награди почетен гражданин и други.
Тези награди са незаслужено дадени!
Изпяла една песен и кой знае какво станало!
Коментиран от #25
14:00 02.10.2026
19 daRa без
14:05 02.10.2026
20 чИстИн циИнист
До коментар #11 от "честен ционист":Та викаш...- ... Дара почИтен гражданин на града....?!
14:09 02.10.2026
21 Един, който подкрепя Дара
Коментиран от #24
14:09 02.10.2026
22 Не вярвам!
До коментар #1 от "Дара - важното послание":Посланието е било:"Аз съм конячка от Максуда." Няма проблем да бъде и "Аз съм бърбънка от Максуда ."
Проблемът е, че българският език май не ти е роден;-/...
.
14:18 02.10.2026
23 Верно ли
14:26 02.10.2026
24 Любопитко
До коментар #21 от "Един, който подкрепя Дара":"Колко жени само са потърпевши на домашен терор! "
Щото мъже такива няма, и то не само на словесен такъв ли?!? Заради такива като безДара и като тебе има моменти, когато съжалявам, че съм ви сънародник.
14:26 02.10.2026
25 Христо
До коментар #18 от "Моляяяяяя":Глупако,станало е това, че цял свят заговори за България! Проумей го това безрасъднико!
14:27 02.10.2026