Дара спечели наградата „Жена на годината“ и отправи важно послание (СНИМКА)

DARA получи специалното отличие в категория „Музика“ на наградите „Жена на годината 2026“ на списание GRAZIA, но използва момента не само за лична равносметка. Изпълнителката насочи вниманието към насилието над жени и към жертвите, чиито истории често остават невидими.

Церемонията се проведе в рамките на 21-вото издание на „Жена на годината“, което отличава представителки на различни сфери на обществения и културния живот. Тази година наградата в категория „Музика“ е специална, като организаторите я свързват с постиженията на DARA през 2026 г.

Приемайки отличието, певицата Дарина Йотова посвети част от думите си на жените, които преминават през насилие, страх и трудни битки далеч от публичното внимание.

„Приемам я с огромна благодарност, но и с дълбокото осъзнаване за многото жени по света, чиито битки често остават невидими“, написа по-късно изпълнителката.

DARA обърна внимание както на жените, намерили сили да напуснат насилствена връзка, така и на онези, които все още не са успели да потърсят помощ. Според певицата те се нуждаят не само от съчувствие, а от реална подкрепа, защита и справедливост.

„Никой не трябва да живее в страх в собствения си дом. Нито една жена не трябва да плаща с живота си“, заяви DARA в обръщението си.

Посланието идва на фона на продължаващ сериозен проблем с домашното насилие в България. По официални данни на МВР през 2025 г. в страната са регистрирани 2945 престъпления, извършени в условията на домашно насилие, което представлява увеличение от 11,8% спрямо 2635 случая през 2024 г.

Българското законодателство определя като домашно насилие не само физическите посегателства, но и сексуалното, психическото и икономическото насилие, както и принудителното ограничаване на личния живот, свободата и правата. Законова защита могат да търсят и хора, които са или са били в интимна връзка с извършителя.

Пострадалите могат да поискат съдебна защита, а при непосредствена опасност МВР препоръчва отдалечаване от извършителя, търсене на безопасно място и подаване на сигнал на телефон 112. Съдът може да наложи мерки, включително отстраняване на извършителя от общото жилище и забрана за приближаване и контакт.

С изказването си на „Жена на годината“ DARA постави социална тема в центъра на един от най-значимите моменти в професионалната си година. Вместо да говори единствено за успехите си, певицата насочи вниманието към жените, които имат нужда гласът им да бъде чут.

Финалът на посланието ѝ беше кратък: „Нито една повече.“