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Дара спечели наградата „Жена на годината“ и отправи важно послание (СНИМКА)

Дара спечели наградата „Жена на годината“ и отправи важно послание (СНИМКА)

2 Октомври, 2026 13:31 698 25

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  • послание-
  • домашно насилие-
  • жени

Певицата насочи вниманието към жените, които са загубили гласа си в обществото

Дара спечели наградата „Жена на годината“ и отправи важно послание (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

DARA получи специалното отличие в категория „Музика“ на наградите „Жена на годината 2026“ на списание GRAZIA, но използва момента не само за лична равносметка. Изпълнителката насочи вниманието към насилието над жени и към жертвите, чиито истории често остават невидими.

Церемонията се проведе в рамките на 21-вото издание на „Жена на годината“, което отличава представителки на различни сфери на обществения и културния живот. Тази година наградата в категория „Музика“ е специална, като организаторите я свързват с постиженията на DARA през 2026 г.

Приемайки отличието, певицата Дарина Йотова посвети част от думите си на жените, които преминават през насилие, страх и трудни битки далеч от публичното внимание.

„Приемам я с огромна благодарност, но и с дълбокото осъзнаване за многото жени по света, чиито битки често остават невидими“, написа по-късно изпълнителката.

DARA обърна внимание както на жените, намерили сили да напуснат насилствена връзка, така и на онези, които все още не са успели да потърсят помощ. Според певицата те се нуждаят не само от съчувствие, а от реална подкрепа, защита и справедливост.

„Никой не трябва да живее в страх в собствения си дом. Нито една жена не трябва да плаща с живота си“, заяви DARA в обръщението си.

Посланието идва на фона на продължаващ сериозен проблем с домашното насилие в България. По официални данни на МВР през 2025 г. в страната са регистрирани 2945 престъпления, извършени в условията на домашно насилие, което представлява увеличение от 11,8% спрямо 2635 случая през 2024 г.

Българското законодателство определя като домашно насилие не само физическите посегателства, но и сексуалното, психическото и икономическото насилие, както и принудителното ограничаване на личния живот, свободата и правата. Законова защита могат да търсят и хора, които са или са били в интимна връзка с извършителя.

Пострадалите могат да поискат съдебна защита, а при непосредствена опасност МВР препоръчва отдалечаване от извършителя, търсене на безопасно място и подаване на сигнал на телефон 112. Съдът може да наложи мерки, включително отстраняване на извършителя от общото жилище и забрана за приближаване и контакт.

С изказването си на „Жена на годината“ DARA постави социална тема в центъра на един от най-значимите моменти в професионалната си година. Вместо да говори единствено за успехите си, певицата насочи вниманието към жените, които имат нужда гласът им да бъде чут.

Финалът на посланието ѝ беше кратък: „Нито една повече.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дара - важното послание

    13 5 Отговор
    Аз съм ромка от Максуда

    Коментиран от #22

    13:32 02.10.2026

  • 2 честен ционист

    8 0 Отговор
    Значи Илюша Йотова ще загуби изборите.

    13:32 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаберих

    6 10 Отговор
    Браво на нашето момиче!

    13:34 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лоша работа

    21 4 Отговор
    Щом тя е жена на годината...

    Коментиран от #8

    13:37 02.10.2026

  • 7 Михо

    26 4 Отговор
    Това ли е жена на годината? Всяка жена с три деца е 100 пъти по заслужаваща,директна обида към тях да наричат тоя парцал така.

    13:38 02.10.2026

  • 8 От цирка

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лоша работа":

    Ти па верно ли мислиш че некой обръща внимание ,,🤣😂

    13:39 02.10.2026

  • 9 Логично

    6 17 Отговор
    Браво, заслужава.
    Прослави България.

    Коментиран от #11

    13:40 02.10.2026

  • 10 гост

    12 3 Отговор
    Пфу противна е вече

    13:42 02.10.2026

  • 11 честен ционист

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "Логично":

    Догодина Бургас ще е на първа страница на всички световни вестници, а бургазлии ще направят Дара почитен гражданин на града.

    Коментиран от #20

    13:43 02.10.2026

  • 12 Покрай

    7 1 Отговор
    това създание съвсем забравихте да напишете нещо за голямата наша актриса Мимето Бакалова
    Срамота…..

    13:43 02.10.2026

  • 13 гост

    12 0 Отговор
    Вече за всичко искат жуки ...

    13:49 02.10.2026

  • 14 Трол

    5 2 Отговор
    Йотова не трябва да забравя да й даде орден "Стара планина", когато спечели изборите.

    13:52 02.10.2026

  • 15 Гост

    1 0 Отговор
    Повече кекс...

    13:53 02.10.2026

  • 16 ако повечето жени са като нея тежко и

    6 2 Отговор
    горко на България , един човек или жена трябва да умее да върши нещо полезно , съзидателно и смислено а не само да прави зрелище

    13:53 02.10.2026

  • 17 кои идиоти са направили този

    2 1 Отговор
    изключителен гаф с тази класация

    13:56 02.10.2026

  • 18 Моляяяяяя

    6 2 Отговор
    И защо?
    Какво толкова е направила?
    Направо да се кандидатира за президент!
    Ако имаше поне малко достойнство и съвест щеше да откаже тази и предишните награди почетен гражданин и други.
    Тези награди са незаслужено дадени!
    Изпяла една песен и кой знае какво станало!

    Коментиран от #25

    14:00 02.10.2026

  • 19 daRa без

    3 1 Отговор
    само роднините и я слушат да не я обидят :/

    14:05 02.10.2026

  • 20 чИстИн циИнист

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Та викаш...- ... Дара почИтен гражданин на града....?!

    14:09 02.10.2026

  • 21 Един, който подкрепя Дара

    1 4 Отговор
    Брей, като чета коментарите се убеждавам, че няма по- лошо и не цивилизовано племе от българското! Вместо да подкрепят посланието на Дара,те я обиждат и оплюват, което доказва горе написаното от мен! Колко жени само са потърпевши на домашен терор! Вижте какво казват статистиките!

    Коментиран от #24

    14:09 02.10.2026

  • 22 Не вярвам!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дара - важното послание":

    Посланието е било:"Аз съм конячка от Максуда." Няма проблем да бъде и "Аз съм бърбънка от Максуда ."
    Проблемът е, че българският език май не ти е роден;-/...

    .

    14:18 02.10.2026

  • 23 Верно ли

    0 0 Отговор
    Тая жена на годината? Ужас! Наистина ли ? На къде отива България? !!! Хора,осъзнайте се ,изпиляват мозъците на младото поколение с едно грачене с шамански мотиви и затриват всичко българско и родно!

    14:26 02.10.2026

  • 24 Любопитко

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Един, който подкрепя Дара":

    "Колко жени само са потърпевши на домашен терор! "
    Щото мъже такива няма, и то не само на словесен такъв ли?!? Заради такива като безДара и като тебе има моменти, когато съжалявам, че съм ви сънародник.

    14:26 02.10.2026

  • 25 Христо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Моляяяяяя":

    Глупако,станало е това, че цял свят заговори за България! Проумей го това безрасъднико!

    14:27 02.10.2026