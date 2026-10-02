Съпругата на Брус Уилис - Ема Хеминг сподели негова СНИМКА: „Той е и винаги ще бъде легенда“

Ема Хеминг Уилис отправи емоционално послание към съпруга си Брус Уилис, три години след като семейството на холивудския актьор обяви диагнозата му фронтотемпорална деменция (FTD).

По повод Седмицата за повишаване на осведомеността за заболяването 50-годишната Ема Хеминг Уилис публикува рядка снимка на 71-годишния актьор и разказа как диагнозата му се е превърнала в основна движеща сила зад нейната работа в подкрепа на пациентите и техните близки.

„Не мога да премина през Седмицата за осведоменост за FTD, без да говоря за Брус. Той е движещата сила зад моята кауза“, написа тя.

Ема Хеминг Уилис заяви, че няма да позволи диагнозата на съпруга ѝ да бъде напразна и се надява публичността около неговото състояние да помогне на други семейства, изправени пред фронтотемпорална и други форми на деменция.

„Знам колко горд би бил, ако знаеше, че помага на семейства, живеещи с FTD, други форми на деменция и на хората, които се грижат за тях, да бъдат видени и чути“, добави тя.

Посланието завършва с думи за наследството на звездата от „Умирай трудно“.

„В тази следваща глава от живота си Брус продължава да надгражда наследството си. Той е и винаги ще бъде истинска легенда. Толкова се гордея, че съм негова съпруга“, написа Ема Хеминг Уилис.

Сред хората, реагирали на публикацията, е и Скаут Уилис, една от трите дъщери на Брус Уилис и актрисата Деми Мур. „Толкова се гордея с теб. Обичам те страшно много, Ема“, написа тя.

Семейството на актьора Брус Уилис обяви през март 2022 г., че той прекратява актьорската си кариера, след като е диагностициран с афазия, която засяга способността за общуване.

През февруари 2023 г. близките му съобщиха по-конкретната диагноза – фронтотемпорална деменция. Това е прогресиращо невродегенеративно заболяване, което засяга предните и слепоочните дялове на мозъка и може да доведе до промени в речта, поведението, личността и двигателните способности.

Ема Хеминг Уилис уточнява, че при нейния съпруг заболяването засяга предимно езиковите и комуникационните способности. Тя неведнъж е обръщала внимание и на погрешното схващане, че всяка деменция задължително започва със загуба на памет.

„Когато хората питат: „Помни ли коя си?“, той помни, защото няма Алцхаймер. Той има FTD“, обясни тя в свое интервю.

Брус Уилис и Ема Хеминг Уилис са женени от 2009 г. и имат две дъщери – Мейбъл и Евелин. Актьорът има още три дъщери от брака си с актрисата Деми Мур – Румър Уилис, Скаут Уилис и Талула Уилис.

След диагнозата семейството запази близки отношения и многократно демонстрира подкрепата си към актьора. Ема Хеминг Уилис открито говори и за емоционалното натоварване върху хората, които се грижат за близък с деменция.

Тя описва преживяването като форма на постоянна скръб, при която близкият човек продължава да присъства физически, но заболяването постепенно променя различни аспекти от личността и общуването му.

През последните години Ема Хеминг Уилис превърна личния си опит в активна работа за повишаване на информираността за фронтотемпоралната деменция и подкрепа на хората, които се грижат за пациенти.

През март тя създаде The Emma & Bruce Willis Fund, чиято цел е да подпомага ранни научни изследвания на FTD, да повишава обществената информираност и да оказва подкрепа на семействата и хората, полагащи ежедневни грижи за пациенти.