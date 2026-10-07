Олигархът Кремльов: Тръмп-младши ми върна парите за сватбата

Доналд Тръмп-младши е върнал на Умар Кремльов парите, похарчени от руския бизнесмен за сватбените му тържества. Това заяви самият Кремльов на пресконференция на Международната боксова асоциация в Истанбул.

„Да, върна ги“, каза Кремльов. Той уточни, че Тръмп-младши му е възстановил средствата, които е похарчил за подаръка, но определи решението като ненужно. „Честно казано, не разбирам защо реши да го направи“, заяви той чрез преводач.

Празненствата са стрували стотици хиляди долари

Доналд Тръмп-младши се ожени за Бетина Андерсън на Бахамите през май. Празненството е продължило три дни и се е провело на два частни острова.

Разследването на ProPublica установи, че Кремльов е поел разходи за стотици хиляди долари, включително наема на един от островите. Точната сума, която Тръмп-младши твърди, че е възстановил, не е обявена публично.

След публикацията на разследването Бетина Тръмп заяви, че двамата са сключили брак, заобиколени от семейството си, а Кремльов е организирал две вечери след сватбата. Тя го определи като „скъп приятел“ и описа жеста му като изключително щедър подарък.

Тръмп защити договорката

Президентът Доналд Тръмп, който не е присъствал на сватбата, по-рано защити приемането на подаръка. Той заяви, че подобна договорка е позволена и че, доколкото разбира, синът му е върнал парите.

„Това е напълно позволено. Но доколкото разбирам, той му е върнал парите“, каза Доналд Тръмп.

Кремльов, който ръководи Международната боксова асоциация, омаловажи значението на случая. Той заяви, че празненството е било общо събитие и че хората са преувеличили случилото се.

„Ние сме просто приятели и това, което ни обединява, е любовта към спорта“, каза Кремльов. Наскоро той беше удостоен от руския президент Владимир Путин с Орден на дружбата.

Връзките с Русия отново привлякоха внимание

Случаят привлече внимание заради близостта на Кремльов до руските властови среди и заради публичните контакти на Тръмп-младши с представители на Русия. През 2016 г. срещата му с руска адвокатка в „Тръмп Тауър“ стана част от разследванията за предполагаема руска намеса в американските избори.

Кремльов и Тръмп-младши вече са се появявали заедно на събитие на Международната боксова асоциация в Истанбул. Сегашното изявление на руския бизнесмен потвърждава, че разходите за двете сватбени вечери са били възстановени, но не дава информация за размера на сумата или за начина на плащането.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, propublica.org