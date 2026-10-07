Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Олигархът Кремльов: Тръмп-младши ми върна парите за сватбата
  Тема: Известни личности

Олигархът Кремльов: Тръмп-младши ми върна парите за сватбата

7 Октомври, 2026 04:12 394 0

  • доналд тръмп-младши-
  • умар кремльов-
  • сватба на бахамите-
  • русия

Руският ръководител на Международната боксова асоциация заяви, че синът на американския президент е възстановил всички средства за празненствата на Бахамите.

Олигархът Кремльов: Тръмп-младши ми върна парите за сватбата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп-младши е върнал на Умар Кремльов парите, похарчени от руския бизнесмен за сватбените му тържества. Това заяви самият Кремльов на пресконференция на Международната боксова асоциация в Истанбул.

„Да, върна ги“, каза Кремльов. Той уточни, че Тръмп-младши му е възстановил средствата, които е похарчил за подаръка, но определи решението като ненужно. „Честно казано, не разбирам защо реши да го направи“, заяви той чрез преводач.

Празненствата са стрували стотици хиляди долари

Доналд Тръмп-младши се ожени за Бетина Андерсън на Бахамите през май. Празненството е продължило три дни и се е провело на два частни острова.

Разследването на ProPublica установи, че Кремльов е поел разходи за стотици хиляди долари, включително наема на един от островите. Точната сума, която Тръмп-младши твърди, че е възстановил, не е обявена публично.

След публикацията на разследването Бетина Тръмп заяви, че двамата са сключили брак, заобиколени от семейството си, а Кремльов е организирал две вечери след сватбата. Тя го определи като „скъп приятел“ и описа жеста му като изключително щедър подарък.

Тръмп защити договорката

Президентът Доналд Тръмп, който не е присъствал на сватбата, по-рано защити приемането на подаръка. Той заяви, че подобна договорка е позволена и че, доколкото разбира, синът му е върнал парите.

„Това е напълно позволено. Но доколкото разбирам, той му е върнал парите“, каза Доналд Тръмп.

Кремльов, който ръководи Международната боксова асоциация, омаловажи значението на случая. Той заяви, че празненството е било общо събитие и че хората са преувеличили случилото се.

„Ние сме просто приятели и това, което ни обединява, е любовта към спорта“, каза Кремльов. Наскоро той беше удостоен от руския президент Владимир Путин с Орден на дружбата.

Връзките с Русия отново привлякоха внимание

Случаят привлече внимание заради близостта на Кремльов до руските властови среди и заради публичните контакти на Тръмп-младши с представители на Русия. През 2016 г. срещата му с руска адвокатка в „Тръмп Тауър“ стана част от разследванията за предполагаема руска намеса в американските избори.

Кремльов и Тръмп-младши вече са се появявали заедно на събитие на Международната боксова асоциация в Истанбул. Сегашното изявление на руския бизнесмен потвърждава, че разходите за двете сватбени вечери са били възстановени, но не дава информация за размера на сумата или за начина на плащането.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, propublica.org


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ