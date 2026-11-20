Парламентарната група на „Прогресивна България“ представи пред Народното събрание кандидатите си за Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. В представянето бяха посочени Анета Методиева Антонова, Иван Христов Ранчев, Калин Кирилов Баталски, Михаил Александров Малчев, Петьо Димитров Славов и Силвия Димитрова Цанова.

За шестте места в Съдийската колегия са допуснати общо 13 кандидати. В отделната процедура за парламентарната квота във ВСС депутатите трябва да изберат 11 души – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия. За избора на всеки кандидат са необходими най-малко 160 гласа.

Професионалният опит на номинираните

Кандидатурата на Анета Антонова беше представена от Димитър Здравков. Тя има над 30 години професионален опит, доктор е по право, доцент по търговско право и адвокат към Софийската адвокатска колегия. Между 2011 и 2019 г. е била заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2019 до 2024 г. – заместник-ректор на висшето училище.

„Ще представям годишни отчети относно работата ми като член на Висшия съдебен съвет, ако бъда избрана“, заяви Антонова по време на изслушването пред парламентарната правна комисия. Тя посочи още, че има повече от 20 години адвокатски стаж и подкрепи ограничаването на срока за командироване на магистрати.

Кандидатурата на Иван Ранчев беше представена от депутата Галин Дурев. Ранчев има над 36 години юридически стаж. Работил е като следовател, съдия в Окръжния съд в Пловдив, заместник-председател на Военния съд в Пловдив и съдия в Апелативния съд в Пловдив. Преподава и в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Калин Баталски е председател на Окръжния съд в Перник. Той е бил съдия и председател на Районния съд в Радомир, а след това съдия в Окръжния съд в Кюстендил.

Михаил Малчев има съдийски опит, преподавателска дейност и научни разработки в областта на гражданското, семейното и наследственото право. Петьо Славов е адвокат с опит в държавни институции и административното право, а Силвия Цанова е адвокат с над 20 години професионален юридически стаж.

Парламентът предстои да гласува състава

Номинациите за парламентарната квота преминаха през изслушване в Комисията по правни въпроси. След представянето на кандидатите Народното събрание трябва да проведе последователно гласуване за местата в двете колегии на ВСС.

Новият състав ще бъде попълнен и с представители на професионалната квота. Съдиите вече са излъчили своите представители за Съдийската колегия, а прокурорите – за Прокурорската колегия.

Източници: trud.bg, vesti.bg, banker.bg