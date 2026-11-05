Тита разбуни духовете със СНИМКИ пред Кремъл

Тита предизвика същинска буря в мрежата с кадри от Москва, заснети в центъра на руската столица, близо до Кремъл. Изпълнителката публикува снимки и видеоклип, на които позира усмихната по време на разходката си. Снимките предизвикаха негативни реакции в социалните мрежи заради посещението ѝ в Русия на фона на войната в Украйна.
За разходката си Тита е избрала яркочервена шапка пилотка с ретро излъчване, която се превръща в основен акцент във визията ѝ, но според някои от потребителите онлайн още повече затвърждава подкрепата ѝ към Русия, макар самата тя да не показва политически пристрастия.
В коментарите под публикациите потребители поставят под въпрос причината за посещението и финансирането му. „Кой е спонсорът, се питат всички, а че нямаш и капчица усещане за политическия отзвук е ясно“, гласи един от коментарите. Друг потребител пише: „Империята на Злото.“
Тита не е дала публично обяснение за пътуването си, но по-скоро руското ѝ приключение навява на мисълта, че новият ѝ мистериозен партньор е руснак и тя е на посещение в родината му.
Кадри от руската столица са споделяли и други известни личности, сред които Устата, Елен Колева и Ваня Червенкова. Моделът Теди Велинова също е публикувала видео от Москва, като е обявила планове да отвори собствен магазин в центъра на града.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русо
13:59 05.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Коя е тая
Аз по-грозни джуки не съм виждал, все едно сом или шаран.
14:05 05.11.2026
5 Защото
14:06 05.11.2026
6 ШЕФА
14:06 05.11.2026
7 анонимен
Коментиран от #18
14:08 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бих
14:12 05.11.2026
10 Факти
14:12 05.11.2026
11 пенсионер
14:13 05.11.2026
12 около света
14:13 05.11.2026
13 БЪЛГАРИТЕ СА
14:13 05.11.2026
14 Факт
14:13 05.11.2026
15 стоян георгиев
14:15 05.11.2026
16 любопитен кръшкач
14:17 05.11.2026
17 В масква няма Вайбър
Тута е намерила чичко Рубльо?!?
14:20 05.11.2026
18 публикуват агентите на КГБ
До коментар #7 от "анонимен":За да публикуваш нещо ти трябва разрешен достъп до интернет от КГБ!!!
Коментиран от #20, #26
14:22 05.11.2026
19 Критикар
14:25 05.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ТИТА
14:26 05.11.2026
22 раз
14:28 05.11.2026
23 Трол
14:30 05.11.2026
24 фАНТОМасс
Как тогава ще наречете САЩ ? След всички нейни агресии и дългогодишни войни в Афганистан , Иран , Ирак , Виетнам , Куба , Либия , Сирия ?
Там са ходили поканени ли ? Посрещани са с хляб и сол ли ?
Аман от двойни "демократични " стандарти !
14:33 05.11.2026
25 Хаха
14:34 05.11.2026
26 дебеЛ Лебед
До коментар #18 от "публикуват агентите на КГБ":Ама сигурно ли е туй дето го думаш ? Или си говориш ей така , за запълване на изречението !
14:34 05.11.2026
27 ГЪДЮ ГЪДЕВ ОТ БАНКЯ
14:47 05.11.2026
28 Панчаревската кметица
ама да дава каво ще изходи на другата сутрин
ама толкова и е акъла
14:56 05.11.2026