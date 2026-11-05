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Тита разбуни духовете със СНИМКИ пред Кремъл
  Тема: Известни личности

Тита разбуни духовете със СНИМКИ пред Кремъл

5 Ноември, 2026 13:58 1 416 28

  • тита-
  • москва-
  • кремъл-
  • русия-
  • певица

Изпълнителката позира край Кремъл с яркочервена пилотка. Посещението ѝ в Русия предизвика негативни реакции в социалните мрежи

Тита разбуни духовете със СНИМКИ пред Кремъл - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тита предизвика същинска буря в мрежата с кадри от Москва, заснети в центъра на руската столица, близо до Кремъл. Изпълнителката публикува снимки и видеоклип, на които позира усмихната по време на разходката си. Снимките предизвикаха негативни реакции в социалните мрежи заради посещението ѝ в Русия на фона на войната в Украйна.

За разходката си Тита е избрала яркочервена шапка пилотка с ретро излъчване, която се превръща в основен акцент във визията ѝ, но според някои от потребителите онлайн още повече затвърждава подкрепата ѝ към Русия, макар самата тя да не показва политически пристрастия.

В коментарите под публикациите потребители поставят под въпрос причината за посещението и финансирането му. „Кой е спонсорът, се питат всички, а че нямаш и капчица усещане за политическия отзвук е ясно“, гласи един от коментарите. Друг потребител пише: „Империята на Злото.“

Тита не е дала публично обяснение за пътуването си, но по-скоро руското ѝ приключение навява на мисълта, че новият ѝ мистериозен партньор е руснак и тя е на посещение в родината му.

Кадри от руската столица са споделяли и други известни личности, сред които Устата, Елен Колева и Ваня Червенкова. Моделът Теди Велинова също е публикувала видео от Москва, като е обявила планове да отвори собствен магазин в центъра на града.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русо

    12 19 Отговор
    Филитична кучка.

    13:59 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коя е тая

    20 5 Отговор
    Тая ще се натрови от ботокса в джуките си - УЖАС!
    Аз по-грозни джуки не съм виждал, все едно сом или шаран.

    14:05 05.11.2026

  • 5 Защото

    12 2 Отговор
    Не сте били с нея. Мозъчето е такова, че бързо забравяш за другото, и започваш да се правиш че те няма.

    14:06 05.11.2026

  • 6 ШЕФА

    40 8 Отговор
    Ако искаш да си обичана и известна това е правилното място на което трябва да отидеш ! Браво на момичето,умна жена,а на който не му изнася да ходи да се снима в изгорелия Париж или в почернялата от мигранти Белгия с Урсула Фон Пфайзер !

    14:06 05.11.2026

  • 7 анонимен

    35 6 Отговор
    Защо да не публикува? Москва е един прекрасен и много чист град. Вместо да плюете, идете да го видите

    Коментиран от #18

    14:08 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бих

    6 5 Отговор
    И разбuл дuсплея и пaнела...

    14:12 05.11.2026

  • 10 Факти

    16 4 Отговор
    Империята на Злото е сащ с най много военни интервенции на чужди държави!

    14:12 05.11.2026

  • 11 пенсионер

    6 6 Отговор
    Такива грозни устни рядко се виждат.

    14:13 05.11.2026

  • 12 около света

    17 8 Отговор
    Естествено , че ще е в Москва -Русия .Какво да прави в арабски държави като Германия и Франция .Изобщо целия ЕС е един голям майтап и е с поне 50 години назад от останалия свят

    14:13 05.11.2026

  • 13 БЪЛГАРИТЕ СА

    6 3 Отговор
    ЗАВИСТЛИВИ ДЪРВЕНИ ФИЛОСОФИ - ЖИ ВОТ НИ ! И НИЩО ДРУГО ! В ЕКАРИСАЖА ДО КРАК !

    14:13 05.11.2026

  • 14 Факт

    7 2 Отговор
    После може и с каска в Киев.

    14:13 05.11.2026

  • 15 стоян георгиев

    14 2 Отговор
    Факти не можеше ли ,без да споменавате коментарите на някакви фалшиви образи, наречени фермата на Ивайло Мирчев от ДБ?!!

    14:15 05.11.2026

  • 16 любопитен кръшкач

    5 2 Отговор
    Титка-Питка си прави фукня и реклама.

    14:17 05.11.2026

  • 17 В масква няма Вайбър

    1 9 Отговор
    И как си е публикувала клипа, като в Москва няма Интернет за обикновенните хора и студенти???
    Тута е намерила чичко Рубльо?!?

    14:20 05.11.2026

  • 18 публикуват агентите на КГБ

    1 9 Отговор

    До коментар #7 от "анонимен":

    За да публикуваш нещо ти трябва разрешен достъп до интернет от КГБ!!!

    Коментиран от #20, #26

    14:22 05.11.2026

  • 19 Критикар

    2 2 Отговор
    Аман от кухи лейки.

    14:25 05.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ТИТА

    7 0 Отговор
    Много е хубаво в Москва!Живота кипи много е евтино и топло.Европейските розови тротинетки ще плащат по 5€ за баничка с боза и ще се топлят на въглища от Мексико.Тука баничка с боза е 1лв.

    14:26 05.11.2026

  • 22 раз

    0 3 Отговор
    Титката стана ли Кремльовска?

    14:28 05.11.2026

  • 23 Трол

    2 2 Отговор
    Красива рускиня.

    14:30 05.11.2026

  • 24 фАНТОМасс

    7 0 Отговор
    Защо наричате Русия - империя на ЗЛОТО ?
    Как тогава ще наречете САЩ ? След всички нейни агресии и дългогодишни войни в Афганистан , Иран , Ирак , Виетнам , Куба , Либия , Сирия ?
    Там са ходили поканени ли ? Посрещани са с хляб и сол ли ?
    Аман от двойни "демократични " стандарти !

    14:33 05.11.2026

  • 25 Хаха

    0 1 Отговор
    Добре, че Червения плпщад я краси! Какато се вижда московчани са избягаки надалеч!

    14:34 05.11.2026

  • 26 дебеЛ Лебед

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "публикуват агентите на КГБ":

    Ама сигурно ли е туй дето го думаш ? Или си говориш ей така , за запълване на изречението !

    14:34 05.11.2026

  • 27 ГЪДЮ ГЪДЕВ ОТ БАНКЯ

    0 0 Отговор
    ТИТА МИЛА КАКСА ЛЮБЕНИЦИТЕ МИЛИЧКА.

    14:47 05.11.2026

  • 28 Панчаревската кметица

    1 0 Отговор
    абе лошо няма
    ама да дава каво ще изходи на другата сутрин
    ама толкова и е акъла

    14:56 05.11.2026