Разследват за канибализъм прочут убиец - некрофил

Кегашбек Орунбаев, известен като „Иволгинския потрошител“ и "Безумния шаман", е заподозрян в канибализъм. Данните са излезли при разследването на убийство в Канск, Красноярски край, съобщи ТАСС, позовавайки се на оперативни служби.

„Има данни, които показват, че Орунбаев е извършвал канибализъм спрямо жертвите си. Всичко това ще бъде внимателно проверено от следствието“, са заявили източниците пред агенцията. На този етап информацията не е потвърдена с окончателен извод на разследващите органи.

Новото дело е за убийство от 1997 г.

Орунбаев беше преместен под конвой в Красноярския край, след като призна за убийството на жена в Канск през 1997 г. Случаят се отнася до нападение над 35-годишна местна жителка, чието тяло е открито на 19 юли 1997 г. с признаци на насилствена смърт.

По данни на Следствения комитет на Русия Орунбаев по това време е изтърпявал наказание в колония-поселение в село Курдояки, Нижнеингашки район. Според обвинението той е напуснал мястото, пристигнал е в Канск, изнасилил е жената и я е убил.

Прокуратурата на Красноярския край е утвърдила обвинителния акт, а делото е внесено в Канския градски съд. Орунбаев е обвиняем по текста за убийство, свързано с изнасилване. Той е признал вината си по този случай, но окончателното решение ще бъде на съда.

Изтърпява доживотна присъда

През 2013 г. Върховният съд на Бурятия осъжда Орунбаев на доживотен затвор за убийства и изнасилвания на жени. Той изтърпява наказанието си в колонията „Черният делфин“ в Оренбургска област.

Според разследването убийството в Канск е деветият случай, за който Орунбаев е признал или е привлечен към наказателна отговорност. Първоначално той е бил осъден за серия престъпления, извършени в Алтайския край и Бурятия. Прякорът „Иволгинският потрошител“ е свързан с Иволгинския район на Бурятия, където са извършени част от престъпленията.

Кегашбек Шамшиевич Орунбаев (роден на 14 юли 1962 г.) е киргизко-руски сериен убиец, изнасилвач, некрофил и канибал. Той излежава доживотна присъда без право на замяна в известната руска колония с максимална сигурност „Черният делфин“.

Орунбаев извършва престъпленията си предимно под въздействието на алкохол, след като е получил отказ за интимна близост. Той проявява изключителна жестокост – удушава или пребива жертвите си, след което извършва сексуално насилие с труповете (некрофилия), разчленява ги и в някои случаи признава, че е изяждал части от вътрешните им органи (канибализъм).

Експертиза го обявява за вменяем (способен да отговаря за действията си), но му поставя диагноза психопатия и разстройство в сексуалния садизъм.

Източници: mk.ru, interfax.ru, kommersant.ru