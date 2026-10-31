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Разследват за канибализъм прочут убиец - некрофил

Разследват за канибализъм прочут убиец - некрофил

31 Октомври, 2026 04:58, обновена 31 Октомври, 2026 13:42 905 25

  • кегашбек орунбаев-
  • иволгинският потрошител-
  • канибализъм-
  • канск-
  • русия

Данните са излезли при разследването на убийство в Канск, а следствието тепърва ще проверява твърденията

Разследват за канибализъм прочут убиец - некрофил - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кегашбек Орунбаев, известен като „Иволгинския потрошител“ и "Безумния шаман", е заподозрян в канибализъм. Данните са излезли при разследването на убийство в Канск, Красноярски край, съобщи ТАСС, позовавайки се на оперативни служби.

„Има данни, които показват, че Орунбаев е извършвал канибализъм спрямо жертвите си. Всичко това ще бъде внимателно проверено от следствието“, са заявили източниците пред агенцията. На този етап информацията не е потвърдена с окончателен извод на разследващите органи.

Новото дело е за убийство от 1997 г.

Орунбаев беше преместен под конвой в Красноярския край, след като призна за убийството на жена в Канск през 1997 г. Случаят се отнася до нападение над 35-годишна местна жителка, чието тяло е открито на 19 юли 1997 г. с признаци на насилствена смърт.

По данни на Следствения комитет на Русия Орунбаев по това време е изтърпявал наказание в колония-поселение в село Курдояки, Нижнеингашки район. Според обвинението той е напуснал мястото, пристигнал е в Канск, изнасилил е жената и я е убил.

Прокуратурата на Красноярския край е утвърдила обвинителния акт, а делото е внесено в Канския градски съд. Орунбаев е обвиняем по текста за убийство, свързано с изнасилване. Той е признал вината си по този случай, но окончателното решение ще бъде на съда.

Изтърпява доживотна присъда

През 2013 г. Върховният съд на Бурятия осъжда Орунбаев на доживотен затвор за убийства и изнасилвания на жени. Той изтърпява наказанието си в колонията „Черният делфин“ в Оренбургска област.

Според разследването убийството в Канск е деветият случай, за който Орунбаев е признал или е привлечен към наказателна отговорност. Първоначално той е бил осъден за серия престъпления, извършени в Алтайския край и Бурятия. Прякорът „Иволгинският потрошител“ е свързан с Иволгинския район на Бурятия, където са извършени част от престъпленията.

Кегашбек Шамшиевич Орунбаев (роден на 14 юли 1962 г.) е киргизко-руски сериен убиец, изнасилвач, некрофил и канибал. Той излежава доживотна присъда без право на замяна в известната руска колония с максимална сигурност „Черният делфин“.

Орунбаев извършва престъпленията си предимно под въздействието на алкохол, след като е получил отказ за интимна близост. Той проявява изключителна жестокост – удушава или пребива жертвите си, след което извършва сексуално насилие с труповете (некрофилия), разчленява ги и в някои случаи признава, че е изяждал части от вътрешните им органи (канибализъм).

Експертиза го обявява за вменяем (способен да отговаря за действията си), но му поставя диагноза психопатия и разстройство в сексуалния садизъм.

Източници: mk.ru, interfax.ru, kommersant.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро Острото

    8 9 Отговор
    Прилича на Путин.

    Коментиран от #2

    13:44 31.10.2026

  • 2 И то

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Киро Острото":

    много.

    13:45 31.10.2026

  • 3 Любовта към хората

    5 1 Отговор
    понякога придобива крайно опасни измерения.

    13:46 31.10.2026

  • 4 канибализъм в САЩ

    6 5 Отговор
    Джефри Дамър (1978 – 1991): Известен като „Канибала от Милуоки“, той е най-известният съвременен канибал в американската история. Дамър убива 17 млади мъже и момчета. Част от престъпленията му включват разчленяване, некрофилия и консумация на органи и мускулна тъкан от жертвите му с мотив, че по този начин те „остават част от него“. Осъден е на пожизнен затвор и е убит от друг затворник през 1994 г.

    Джо Метени (90-те години): Арестуван през 1996 г. в Балтимор, Метени признава, че е убивал бездомни хора и секс работнички. Неговият случай предизвиква огромен ужас, тъй като той твърди, че е смесвал месото на жертвите си със свинско и говеждо, след което е продавал бургери на нищо неподозиращи клиенти от крайпътна сергия за барбекю.

    Коментиран от #9

    13:46 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Еленовъд

    7 3 Отговор
    Мизерията е потресающа в кочината и канибализма е начин на оцеляване. Затова там има много канибали. Този прилича на Путин доста.

    13:51 31.10.2026

  • 7 канибализъм в САЩ

    4 4 Отговор
    Марк Латански (2019): Случай от Мичиган, при който Латански убива 25-годишния Кевин Бейкън, след като се запознават в приложение за срещи. Полицията открива тялото на жертвата в дома на Латански, който признава, че е сготвил и изял части от него.

    Колин Чех (2024): Изключително скорошен случай от Лас Вегас, при който 29-годишен мъж напада случаен минувач на автобусна спирка и започва да яде части от лицето му.

    Тайри Линкълн Смит (2011): В Кънектикът Смит убива бездомен мъж с брадва и изяжда части от мозъка и окото му.

    Коментиран от #11

    13:52 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сега за Русия

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "канибализъм в САЩ":

    Алексей Суклетин — СССР, Татарстан.
    Николай Джумагалиев — СССР, Казахстан.
    Александър Спесивцев — Русия, Новокузнецк.
    Владимир Николаев — Русия, Новочебоксарск.
    Александър Бичков — Русия, Пензенска област.
    Едуард Селезньов — Русия, Архангелск.
    Илшат Кузиков — Русия, Санкт Петербург.
    Искаш ли да ти изброя и за масовите случаи на канибализъм?

    Коментиран от #10, #22

    13:55 31.10.2026

  • 10 Kaжи нещо за петроханската секта

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сега за Русия":

    Дарявал ли си пари, давал ли си деца за отглеждане там?

    Коментиран от #13

    13:58 31.10.2026

  • 11 Нещо в имената им ме притесснява

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "канибализъм в САЩ":

    Фамилиите им май са славянски.

    Коментиран от #19

    13:59 31.10.2026

  • 12 Ха,Ха,Ха

    4 1 Отговор
    Майк Тайсън заловен още преди да започне да яде хора.

    13:59 31.10.2026

  • 13 Сменяш темата

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Kaжи нещо за петроханската секта":

    както Йотова на дебата.

    Коментиран от #17

    14:01 31.10.2026

  • 14 ттт

    3 1 Отговор
    А те поданиците на Путя не изтрезняват по рождение

    Коментиран от #18

    14:03 31.10.2026

  • 15 Чикатило съм

    2 1 Отговор
    мммммммм вкусна статия.

    14:03 31.10.2026

  • 16 Най готиният е

    3 0 Отговор
    Ханибал Лектър този със тези три зъба къде е тръгнал.

    14:05 31.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 От бандата на Мирчев

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ттт":

    отдавна заработват по 10 евроцента на коментар за фентанил.

    14:11 31.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гласът в Поволожието-хиляди случаи

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сега за Русия":

    Остров Назино също.
    Блокадата на Сталинград( Между 1941-1944 са арестувани за канибализъм 1790 човека).

    14:17 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Роза

    1 0 Отговор
    Психопати и убийци има във всички страни по света!За някои не се знае,защото полицията не ги е разкрила!Не смятате ли,че е твърде глупаво да се караме в кои страни са повече,и в кои са по-малко?!

    14:20 31.10.2026

  • 25 Много Известен Съветски Актьор

    1 0 Отговор
    Типичен руснак. Има региони в европейската част на Русия, където генома на обитателите е 80% азиатски. Единствените "бели" руснаци са тези от Карелия и по границата с Беларус и Украйна. То затова Путин се опитва да присламчи Беларус към Русия и да окупира Украйна. За да оправи генома на крепостните. Всичко останало е "монголяк", дори тези в Москва. Там е направо "тюрлю гювеч". Центърът е зает от кавказци, узбеки, таджики и прочие "православни". И всичките са "руснаци".

    14:24 31.10.2026