Разследват за канибализъм прочут убиец - некрофил

Кегашбек Орунбаев, известен като „Иволгинския потрошител“ и "Безумния шаман", е заподозрян в канибализъм. Данните са излезли при разследването на убийство в Канск, Красноярски край, съобщи ТАСС, позовавайки се на оперативни служби.
„Има данни, които показват, че Орунбаев е извършвал канибализъм спрямо жертвите си. Всичко това ще бъде внимателно проверено от следствието“, са заявили източниците пред агенцията. На този етап информацията не е потвърдена с окончателен извод на разследващите органи.
Новото дело е за убийство от 1997 г.
Орунбаев беше преместен под конвой в Красноярския край, след като призна за убийството на жена в Канск през 1997 г. Случаят се отнася до нападение над 35-годишна местна жителка, чието тяло е открито на 19 юли 1997 г. с признаци на насилствена смърт.
По данни на Следствения комитет на Русия Орунбаев по това време е изтърпявал наказание в колония-поселение в село Курдояки, Нижнеингашки район. Според обвинението той е напуснал мястото, пристигнал е в Канск, изнасилил е жената и я е убил.
Прокуратурата на Красноярския край е утвърдила обвинителния акт, а делото е внесено в Канския градски съд. Орунбаев е обвиняем по текста за убийство, свързано с изнасилване. Той е признал вината си по този случай, но окончателното решение ще бъде на съда.
Изтърпява доживотна присъда
През 2013 г. Върховният съд на Бурятия осъжда Орунбаев на доживотен затвор за убийства и изнасилвания на жени. Той изтърпява наказанието си в колонията „Черният делфин“ в Оренбургска област.
Според разследването убийството в Канск е деветият случай, за който Орунбаев е признал или е привлечен към наказателна отговорност. Първоначално той е бил осъден за серия престъпления, извършени в Алтайския край и Бурятия. Прякорът „Иволгинският потрошител“ е свързан с Иволгинския район на Бурятия, където са извършени част от престъпленията.
Кегашбек Шамшиевич Орунбаев (роден на 14 юли 1962 г.) е киргизко-руски сериен убиец, изнасилвач, некрофил и канибал. Той излежава доживотна присъда без право на замяна в известната руска колония с максимална сигурност „Черният делфин“.
Орунбаев извършва престъпленията си предимно под въздействието на алкохол, след като е получил отказ за интимна близост. Той проявява изключителна жестокост – удушава или пребива жертвите си, след което извършва сексуално насилие с труповете (некрофилия), разчленява ги и в някои случаи признава, че е изяждал части от вътрешните им органи (канибализъм).
Експертиза го обявява за вменяем (способен да отговаря за действията си), но му поставя диагноза психопатия и разстройство в сексуалния садизъм.
Източници: mk.ru, interfax.ru, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киро Острото
Коментиран от #2
13:44 31.10.2026
2 И то
До коментар #1 от "Киро Острото":много.
13:45 31.10.2026
3 Любовта към хората
13:46 31.10.2026
4 канибализъм в САЩ
Джо Метени (90-те години): Арестуван през 1996 г. в Балтимор, Метени признава, че е убивал бездомни хора и секс работнички. Неговият случай предизвиква огромен ужас, тъй като той твърди, че е смесвал месото на жертвите си със свинско и говеждо, след което е продавал бургери на нищо неподозиращи клиенти от крайпътна сергия за барбекю.
Коментиран от #9
13:46 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Еленовъд
13:51 31.10.2026
7 канибализъм в САЩ
Колин Чех (2024): Изключително скорошен случай от Лас Вегас, при който 29-годишен мъж напада случаен минувач на автобусна спирка и започва да яде части от лицето му.
Тайри Линкълн Смит (2011): В Кънектикът Смит убива бездомен мъж с брадва и изяжда части от мозъка и окото му.
Коментиран от #11
13:52 31.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сега за Русия
До коментар #4 от "канибализъм в САЩ":Алексей Суклетин — СССР, Татарстан.
Николай Джумагалиев — СССР, Казахстан.
Александър Спесивцев — Русия, Новокузнецк.
Владимир Николаев — Русия, Новочебоксарск.
Александър Бичков — Русия, Пензенска област.
Едуард Селезньов — Русия, Архангелск.
Илшат Кузиков — Русия, Санкт Петербург.
Искаш ли да ти изброя и за масовите случаи на канибализъм?
Коментиран от #10, #22
13:55 31.10.2026
10 Kaжи нещо за петроханската секта
До коментар #9 от "Сега за Русия":Дарявал ли си пари, давал ли си деца за отглеждане там?
Коментиран от #13
13:58 31.10.2026
11 Нещо в имената им ме притесснява
До коментар #7 от "канибализъм в САЩ":Фамилиите им май са славянски.
Коментиран от #19
13:59 31.10.2026
12 Ха,Ха,Ха
13:59 31.10.2026
13 Сменяш темата
До коментар #10 от "Kaжи нещо за петроханската секта":както Йотова на дебата.
Коментиран от #17
14:01 31.10.2026
14 ттт
Коментиран от #18
14:03 31.10.2026
15 Чикатило съм
14:03 31.10.2026
16 Най готиният е
14:05 31.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 От бандата на Мирчев
До коментар #14 от "ттт":отдавна заработват по 10 евроцента на коментар за фентанил.
14:11 31.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гласът в Поволожието-хиляди случаи
До коментар #9 от "Сега за Русия":Остров Назино също.
Блокадата на Сталинград( Между 1941-1944 са арестувани за канибализъм 1790 човека).
14:17 31.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Роза
14:20 31.10.2026
25 Много Известен Съветски Актьор
14:24 31.10.2026