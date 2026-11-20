ЦСКА ще има нов клубен лекар – Ивайло Якимов, който се завръща в клуба след близо 20 години. Специалистът идва от Лудогорец и ще наследи Мариян Добрев, който се раздели с „червените“ през октомври. Информацията беше съобщена от „Телеграф“.

Якимов вече е работил в ЦСКА между 2004 и 2006 г. Той беше част от медицинския екип на шампионския състав през 2005 г., когато столичният клуб спечели титлата на България.

Новият клубен лекар на ЦСКА пристига от Лудогорец, където е работил в продължение на години. Първоначално е бил лекар на представителния отбор, а впоследствие е поел медицинското обслужване на академията, дублиращия и женския състав.

В професионалната си кариера Якимов е работил още в Спартак Варна, Литекс и шотландския Хартс. Той е специалист по спортна медицина и има над 30 години медицински опит.

Завръщането му в ЦСКА идва в момент, в който клубът трябваше да запълни освободената позиция след раздялата с Мариян Добрев.