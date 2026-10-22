Приятели на Джак Никълсън са загубили връзка с него, твърди публикация на National Examiner, позоваваща се на неназован източник. Според информацията 89-годишният актьор живее изключително затворено и допуска в личния си живот само тесен кръг хора.

„Някога той беше душата на компанията, затова е трудно да приемем, че се е превърнал в отшелник. Но това е Джак. Той винаги е бил доста ексцентричен“, казва източникът, цитиран от изданието.

По думите му повечето приятели на Никълсън вече не са канени в дома му и това продължава от няколко години. Близките му приемали решението с уважение, макар че за тях било трудно да наблюдават отстрани как актьорът се отдалечава от хората, с които дълго е поддържал отношения.

„Това не означава, че напълно се е откъснал от света. Просто е много избирателен кого допуска до себе си. Повечето му приятели вече не са канени у дома и не са били там от години“, допълва неназованият събеседник.

Надежда за среща през 2027 г.

Приятелите на Никълсън се надяват той да организира празненство за 90-ия си рожден ден през 2027 г. Според публикацията евентуалното събиране би им дало възможност да го видят отново.

Дъщеря му Лорейн публикува рядка снимка с него през април 2026 г., когато актьорът навърши 89 години. На кадъра Никълсън е усмихнат и седи до певицата Джони Мичъл. Снимката беше един от малкото публични проблясъци от живота му през последните години.

Никълсън се появи пред публика и през февруари 2025 г. в специалното издание по повод 50-годишнината на „Saturday Night Live“, където представи музикално изпълнение на Адам Сандлър. Преди това той рядко беше виждан извън семейни събирания и отделни посещения на баскетболни мачове.

Няма публично потвърждение от самия Джак Никълсън или от негов представител за твърденията, че е прекъснал контакт с приятелите си. Не са обявени и планове за празненство по повод 90-ия му рожден ден.

Актьорът продължава да поддържа връзка със семейството си

Според цитирания източник децата на Никълсън продължават да го посещават редовно. Актьорът има шест деца, сред които Лорейн и Рей Никълсън, които също работят в киното.

Джак Никълсън е носител на три награди „Оскар“ и е известен с ролите си в „Полет над кукувичето гнездо“, „Сиянието“, „Китайски квартал“ и „Колкото толкова“. Последната му филмова роля е в „Как да го разбера“ от 2010 г.

„Трудно е да си човекът отвън и само да гледаш, особено когато той е толкова затворен. Никой няма представа какво всъщност прави“, заключава източникът, цитиран от National Examiner.

Източници: au.variety.com, tmz.com, eonline.com