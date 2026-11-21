Вагнеровият фестивал на Софийската опера е сред финалистите за Международните оперни награди 2026, известни като „оперните Оскари“. Българският фестивал е номиниран в категорията „Оперни фестивали“, а победителят ще бъде обявен на церемония във Виена.
Церемонията ще се състои в Театър ан дер Вин. Сред финалистите в категорията е и Sofia Opera Wagner Festival. Наградите се връчват от международно жури, а церемонията ще бъде излъчвана онлайн по OperaVision.
Признание за дългогодишния проект
Директорът на Софийската опера акад. Пламен Карталов определи номинацията като значимо международно признание за развитието на фестивала и за Вагнеровата традиция в България.
Вагнеровият фестивал е създаден през 2013 г. До момента в рамките му са представени девет опери на Рихард Вагнер. Проектът включва последователно изграждане на репертоар, посветен на един от най-значимите композитори в оперната история.
Десетата опера идва през 2027 г.
Следващото издание на фестивала ще започне на 28 май 2027 г. с премиерата на „Нюрнбергските майстори-певци“. Заглавието ще бъде десетото произведение на Рихард Вагнер, представено в рамките на проекта на Софийската опера.
Фестивалът ще продължи до 3 юли 2027 г. Премиерата ще разшири Вагнеровия репертоар на театъра, който се развива вече повече от десетилетие и се изпълнява с участието на български певци.
Източници: bnrnews.bg, operawire.com
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