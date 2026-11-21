Вагнеровият фестивал на Софийската опера е сред финалистите за Международните оперни награди 2026, известни като „оперните Оскари“. Българският фестивал е номиниран в категорията „Оперни фестивали“, а победителят ще бъде обявен на церемония във Виена.

Церемонията ще се състои в Театър ан дер Вин. Сред финалистите в категорията е и Sofia Opera Wagner Festival. Наградите се връчват от международно жури, а церемонията ще бъде излъчвана онлайн по OperaVision.

Признание за дългогодишния проект

Директорът на Софийската опера акад. Пламен Карталов определи номинацията като значимо международно признание за развитието на фестивала и за Вагнеровата традиция в България.

„Тази номинация е най-голямото международно признание за големите постижения на Вагнеровия фестивал на Софийската опера и за бъдещето на Вагнеровата традиция в България. Особено важно е доверието, че постановките се създават привилегировано с български гласове и привличат с огромен интерес млада публика от страната и чужбина“, заяви акад. Пламен Карталов.

Вагнеровият фестивал е създаден през 2013 г. До момента в рамките му са представени девет опери на Рихард Вагнер. Проектът включва последователно изграждане на репертоар, посветен на един от най-значимите композитори в оперната история.

Десетата опера идва през 2027 г.

Следващото издание на фестивала ще започне на 28 май 2027 г. с премиерата на „Нюрнбергските майстори-певци“. Заглавието ще бъде десетото произведение на Рихард Вагнер, представено в рамките на проекта на Софийската опера.

Фестивалът ще продължи до 3 юли 2027 г. Премиерата ще разшири Вагнеровия репертоар на театъра, който се развива вече повече от десетилетие и се изпълнява с участието на български певци.

Източници: bnrnews.bg, operawire.com